آخری کوشش! راہل، سونیا، کھڑگے اور ممتا کی چنئی روانگی، اسٹالن کے بعد ممبئی میں شرد پوار سے کریں گے ملاقات
اس وفد میں کانگریس کی زیرِ اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، ترنمول کانگریس کے ابھیشیک بنرجی اور آر جے ڈی کے نمائندے بھی شامل ہیں۔
Published : November 29, 2026 at 12:45 PM IST
نئی دہلی: متنازع حد بندی بل پر غور کے لیے بلائے گئے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے قبل حد بندی بل کی مخالفت میں مطلوبہ تعداد (اکثریت) جٹانے کی آخری کوشش کے طور پر کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی، ملک ارجن کھرگے اور 'انڈیا' اتحاد کے دیگر قائدین اتوار کے روز ڈی ایم کے سربراہ ایم کے اسٹالن سے ملاقات کے لیے چنئی روانہ ہو رہے ہیں، جس کے بعد وہ این سی پی کے سربراہ شرد پوار سے بات چیت کے لیے ممبئی جائیں گے۔
ذرائع کے مطابق کانگریس کی سینئر رہنما سونیا گاندھی، کانگریس کی زیرِ اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کی رہنما ممتا بنرجی اور ابھیشیک بنرجی، نیز آر جے ڈی کے نمائندے بھی اس وفد میں شامل ہیں۔
یہ رہنما ڈی ایم کے سربراہ ایم کے اسٹالن کو منانے کے لیے چنئی جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی نے اپنے سابقہ مؤقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے سنیچر کے روز اعلان کیا کہ وہ حکومت کے مجوزہ حد بندی بل کی حمایت کرے گی۔ دوسری جانب اگرچہ شرد پوار کی پارٹی نے ابھی تک عوامی سطح پر اپنے مؤقف کا اعلان نہیں کیا ہے، تاہم پارٹی رہنماؤں کے بیانات سے اس بل کی حمایت کے اشارے مل رہے ہیں۔
تمل ناڈو کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم وشواناتھن نے تصدیق کی ہے کہ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، سونیا گاندھی اور کیرالہ، تلنگانہ اور کرناٹک کے وزرائے اعلیٰ ریاستی دارالحکومت چنئی کا دورہ کریں گے۔
قابل ذکر ہے کہ مرکزی حکومت پیر کے روز لوک سبھا میں ایک نیا آئینی ترمیمی بل پیش کرنے جا رہی ہے، جس کا مقصد لوک سبھا اور اسمبلی حلقوں کی حدبندی کرنا اور خواتین کے لیے ایک تہائی (33 فیصد) ریزرویشن نافذ کرنا ہے۔ اس بل کے تحت لوک سبھا میں ہر ریاست اور مرکز کے زیرِ انتظام علاقے (یونین ٹیریٹری) کی نشستوں کے کوٹے اور ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کی تعداد میں 50 فیصد اضافہ کیا جائے گا، جب کہ نظرِ ثانی شدہ نشستوں اور حلقہ بندیوں کو سنہ 2051 تک منجمد رکھا جائے گا۔
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اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ لوک سبھا کا اجلاس 30 نومبر کو جب کہ راجیہ سبھا کا اجلاس دو دسمبر کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے، اور یہ خصوصی سیشن تین دسمبر کو اختتام پذیر ہوگا۔
آئین (132ویں ترمیم) بل، 2026 کے تحت ایوانِ زیریں کی زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھا کر 850 کرنے کی تجویز ہے، جس میں ریاستوں سے 815 اور مرکز کے زیرِ انتظام علاقوں سے 35 اراکین شامل ہوں گے۔ اس بل میں کسی بھی ریاستی اسمبلی کی زیادہ سے زیادہ نشستوں کی حد 500 سے بڑھا کر 650 کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔
دوسری جانب اپوزیشن اتحاد 'انڈیا' نے سنیچر کے روز پارلیمنٹ میں حد بندی اور خواتین ریزرویشن کے نفاذ سے متعلق اس آئینی ترمیمی بل کی مشترکہ طور پر مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس سے درج فہرست ذاتوں (ایس سی) اور درج فہرست قبائل (ایس ٹی) کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، اور اس اقدام کو بی جے پی اور آر ایس ایس کی جانب سے مستقل طور پر اقتدار پر قبضہ کرنے اور ملک سے جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔
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