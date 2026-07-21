راہل اور پرینکا کا وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج، مودی سے استعفیٰ کا مطالبہ
راہل نے کہا کہ ہندوستان کے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کرنے کے لیے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔
By PTI
Published : July 21, 2026 at 4:22 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا نے پارٹی صدر ملکارجن کھرگے کے ساتھ منگل کو وزیر اعظم کی لوک کلیان مارگ رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا۔ انہوں نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف پولیس کارروائی کی وجہ سے وزیر اعظم نریندر مودی سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔
#WATCH | Delhi: Union Minister Jitendra Singh reaches Lok Kalyan Marg and speaks with Lok Sabha LoP Rahul Gandhi over Congress's ongoing protest here. pic.twitter.com/Qw91kxoURi— ANI (@ANI) July 21, 2026
مرکزی وزیر جتیندر سنگھ راہل گاندھی سے ملنے پہنچے
اس دوران مرکزی وزیر جتیندر سنگھ کانگریس کے جاری احتجاج کے سلسلے میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سے بات کرنے لوک کلیان مارگ پہنچے۔
پارٹی کے کئی ارکان پارلیمنٹ اور رہنما بھی احتجاج میں شامل ہوئے اور وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے۔ اس سے پہلے کانگریس کے رہنماؤں نے وزیر اعظم کی رہائش گاہ تک مارچ کیا، پیر کو سی جے پی کی قیادت میں پارلیمنٹ تک احتجاجی مارچ کے دوران نوجوان طلباء کے خلاف پولیس کی بربریت کا الزام لگایا۔
Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi tweets, " we have marched to pm modi’s house to demand answers from him for the brutalities against young students yesterday. the government doesn’t want to take any accountability or does it want to have a debate on it in parliament. pm… pic.twitter.com/Nrp2L4JhSS— ANI (@ANI) July 21, 2026
گاندھی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "ہم کل نوجوان طلباء کے خلاف ہونے والی بربریت کے بارے میں جواب مانگنے کے لیے پی ایم مودی کے گھر تک مارچ کر رہے ہیں۔ حکومت نہ تو کوئی ذمہ داری لینا چاہتی ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ میں اس پر بحث کرنا چاہتی ہے۔"
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ہندوستان کے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کرنے کے لیے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ قبل ازیں گاندھی نے اپنی بہن پرینکا گاندھی واڈرا اور دیگر کانگریسی لیڈروں کے ساتھ رام منوہر لوہیا اسپتال میں پیر کو پولیس کارروائی میں زخمی ہونے والے کچھ طلباء سے ملاقات کی۔
#WATCH | Delhi: Congress leaders including party president Mallikarjun Kharge, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, KC Venugopal, Pawan Khera and others hold a protest at Lok Kalyan Marg, demanding the resignations of Prime Minister and Education Minister Dharmendra… pic.twitter.com/6YOl99JZ6l— ANI (@ANI) July 21, 2026
راہول گاندھی کے ساتھ احتجاج کرنے والوں میں پارٹی صدر ملکارجن کھرگے، پرینکا گاندھی واڈرا، کے سی وینوگوپال، پون کھیرا اور دیگر کئی رہنما موجود تھے۔
#WATCH | Delhi: Congress workers protesting at Lok Kalyan Marg have been detained by police.— ANI (@ANI) July 21, 2026
Congress leaders including party president Mallikarjun Kharge, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, KC Venugopal, Pawan Khera and others are holdoing a protest demanding… pic.twitter.com/Lr1gSad4NS
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سید نصیر حسین نے کہا کہ "کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، دراصل پارلیمنٹ میں کسی رکن اسمبلی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، وزیر اعظم بھی پارلیمنٹ میں نہیں آتے، اسی لیے اپوزیشن کے تمام اراکین پارلیمنٹ ان کی رہائش گاہ پر آئے ہیں، تاکہ ہماری آواز سنی جا سکے۔"
The AICC has instructed its legal team to provide all possible assistance to those young persons arrested, detained, and attacked during the ongoing protests. The details of contact are given below.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2026
Kapil Madan: (Kapil@kmaattorneys.com) and Sunil Kumar (jurisindia@gmail.com)…
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