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راہل اور پرینکا کا وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج، مودی سے استعفیٰ کا مطالبہ

راہل نے کہا کہ ہندوستان کے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کرنے کے لیے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔

راہل اور پرینکا کا وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج، مودی سے استعفیٰ کا مطالبہ
راہل اور پرینکا کا وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج، مودی سے استعفیٰ کا مطالبہ (Image: ANI)
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By PTI

Published : July 21, 2026 at 4:22 PM IST

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نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا نے پارٹی صدر ملکارجن کھرگے کے ساتھ منگل کو وزیر اعظم کی لوک کلیان مارگ رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا۔ انہوں نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف پولیس کارروائی کی وجہ سے وزیر اعظم نریندر مودی سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔

مرکزی وزیر جتیندر سنگھ راہل گاندھی سے ملنے پہنچے

اس دوران مرکزی وزیر جتیندر سنگھ کانگریس کے جاری احتجاج کے سلسلے میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سے بات کرنے لوک کلیان مارگ پہنچے۔

پارٹی کے کئی ارکان پارلیمنٹ اور رہنما بھی احتجاج میں شامل ہوئے اور وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے۔ اس سے پہلے کانگریس کے رہنماؤں نے وزیر اعظم کی رہائش گاہ تک مارچ کیا، پیر کو سی جے پی کی قیادت میں پارلیمنٹ تک احتجاجی مارچ کے دوران نوجوان طلباء کے خلاف پولیس کی بربریت کا الزام لگایا۔

گاندھی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "ہم کل نوجوان طلباء کے خلاف ہونے والی بربریت کے بارے میں جواب مانگنے کے لیے پی ایم مودی کے گھر تک مارچ کر رہے ہیں۔ حکومت نہ تو کوئی ذمہ داری لینا چاہتی ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ میں اس پر بحث کرنا چاہتی ہے۔"

لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ہندوستان کے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کرنے کے لیے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ قبل ازیں گاندھی نے اپنی بہن پرینکا گاندھی واڈرا اور دیگر کانگریسی لیڈروں کے ساتھ رام منوہر لوہیا اسپتال میں پیر کو پولیس کارروائی میں زخمی ہونے والے کچھ طلباء سے ملاقات کی۔

راہول گاندھی کے ساتھ احتجاج کرنے والوں میں پارٹی صدر ملکارجن کھرگے، پرینکا گاندھی واڈرا، کے سی وینوگوپال، پون کھیرا اور دیگر کئی رہنما موجود تھے۔

کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سید نصیر حسین نے کہا کہ "کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، دراصل پارلیمنٹ میں کسی رکن اسمبلی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، وزیر اعظم بھی پارلیمنٹ میں نہیں آتے، اسی لیے اپوزیشن کے تمام اراکین پارلیمنٹ ان کی رہائش گاہ پر آئے ہیں، تاکہ ہماری آواز سنی جا سکے۔"

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