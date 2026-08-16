راہل نے 'مودی کی پرتشدد حکمرانی' کے خلاف کھڑے ہونے پر نوجوانوں کی تعریف کی
گاندھی نےکہا کہ نوجوان جس ہمت اور طاقت کےساتھ مودی کے پرتشدد حکمرانی کےخلاف کھڑے ہوئے اور احتساب کا مطالبہ کیا وہ قابل ستائش ہے۔
Published : August 16, 2026 at 7:42 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے رہنما راہول گاندھی نے اتوار کو کہا کہ ہندوستان کے نوجوان جس جرات کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی پرتشدد حکومت کے خلاف ڈٹے وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے ان لڑکیوں کی بھی تعریف کی جنہیں بی جے پی کے غنڈوں کے ہاتھوں بدسلوکی، زبانی بدسلوکی اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔
گاندھی نے سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے معاملے پر اس وقت کے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والے طلباء کے ساتھ اپنی بات چیت کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جنہوں نے گزشتہ ماہ احتجاج کیا۔ 20 جولائی کو احتجاج کے دوران طلباء کو پولیس کی مبینہ بربریت کا سامنا کرنا پڑا۔
گاندھی نے طلباء کی بات سنی، جنہوں نے اپنی آواز اٹھانے کے بعد پولیس کی مبینہ بربریت اور ہراساں کیے جانے کے اپنے تجربات شیئر کیے۔ گاندھی اور طلباء کے درمیان یہ بات چیت اس مہینے کے شروع میں ہوئی تھی۔
भारत के युवाओं ने मोदी जी के हिंसक शासन के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की, वह काबिल-ए-तारीफ है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 16, 2026
उन्होंने शांति, मोहब्बत और हंसी-मज़ाक के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की।
मुझे हर एक युवा पर गर्व है - खासकर उन लड़कियों पर, जिन्हें BJP के गुंडों की बदसलूकी,… pic.twitter.com/JOVCj4WCkd
کانگریس لیڈر گاندھی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہندوستان کے نوجوان جس ہمت اور طاقت کے ساتھ مودی کے پرتشدد حکمرانی کے خلاف کھڑے ہوئے اور احتساب کا مطالبہ کیا وہ قابل ستائش ہے۔
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر گاندھی نے کہا کہ طلباء نے امن، محبت اور مزاح کے ساتھ اپنی آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا، "مجھے ہر نوجوان پر فخر ہے، خاص طور پر ان لڑکیوں پر جنہوں نے بی جے پی کے غنڈوں سے بدسلوکی، گالی گلوچ اور تشدد کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہیں وزیر اعظم سے معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن ان کی آوازوں کو اب خاموش نہیں کیا جائے گا۔
گاندھی نے کہا کہ 22 اگست کو طالب علموں کے ساتھ مکالمے کا پروگرام سٹوڈنٹس ایکو پونے پہنچے گا، اور اس بار یہ پروگرام صرف طالبات کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب لڑکیاں بولیں گی اور ملک سنے گا۔
گاندھی نے 5 اگست کو طلباء سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ ماڈل ریا آہیر ان پانچ طالب علموں میں شامل تھیں جو راہل گاندھی کے ساتھ میڈیا کے سامنے آئیں۔
طالب علموں کے احتجاج کے دوران ممبئی میں پولیس وین کے سامنے کھڑی ریا کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ ریا نے آن لائن ہراسانی کا الزام لگاتے ہوئے پولیس سے رجوع کیا ہے۔
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