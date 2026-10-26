راہل گاندھی کا قافلہ حادثے کا شکار، کانگریس رہنما محفوظ، عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے سلطان پور
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب راہل گاندھی لکھنؤ سے سلطان پور کی عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے۔
By PTI
Published : October 26, 2026 at 11:49 AM IST
سلطان پور: ایک پولیس افسر نے بتایا کہ پیر کے روز کانگریس رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کے قافلے میں شامل کچھ گاڑیاں پوروانچل ایکسپریس وے پر آپس میں ٹکرا گئیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا راہل گاندھی اپنے خلاف درج ہتکِ عزت کے ایک کیس میں عدالتی پیشی کے لیے سلطان پور جا رہے تھے۔
افسر نے بتایا کہ لوک سبھا اپوزیشن لیڈر محفوظ ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ یہ واقعہ سنگین نوعیت کا نہیں تھا اور کسی بڑے جانی نقصان یا زیادہ چوٹ کی اطلاع نہیں ملی ہے۔
VIDEO | Sultanpur, Uttar Pradesh: Congress MP Rahul Gandhi's convoy involved in a minor collision on the Purvanchal Expressway; the Congress leader is safe and no one was seriously injured. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) #RahulGandhi— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
پولیس افسر نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ یہ واقعہ صبح تقریباً 10:15 بجے پیش آیا جب قافلے کے آگے چلنے والی ایک نجی گاڑی، جو مقامی کانگریس رہنما کی تھی، نے کسی نامعلوم وجہ سے اچانک بریک لگا دی، جس کے نتیجے میں اس کے پیچھے آنے والی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑیاں راستے میں قافلے میں شامل ہوئی تھیں، جن میں پڑوسی ضلع امیٹھی کے کانگریس کارکنان سمیت دیگر لوگ سوار تھے۔
کانگریس کے ترجمان انشو اوستھی نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ گاندھی محفوظ ہیں اور ان کی گاڑی اس حادثے کی زد میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ "راہل جی مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ایکسپریس وے پر ان کے قافلے کے گزرنے کے دوران یہ ایک معمولی سی ٹکر تھی۔"
افسر نے بتایا کہ قافلے نے جلد ہی سلطان پور کی طرف اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ پولیس افسر کے مطابق، سکیورٹی کے لیے پولیس اہلکاروں کے ہمراہ یہ قافلہ صبح تقریباً 11:15 بجے راہل گاندھی کے خلاف ہتکِ عزت کے کیس کی سماعت کے لیے سلطان پور کی عدالت پہنچ گیا۔
قابل ذکر ہے کہ یہ کیس سال 2018 کے کرناٹک اسمبلی انتخابات سے قبل بنگلورو میں ایک ریلی کے دوران بی جے پی کے اس وقت کے صدر امت شاہ کے خلاف راہل گاندھی کے ریمارکس سے متعلق ہے۔ تازہ خبر ہے کہ عدالت نے راہل گاندھی کے خلاف درج اس کیس کو خارج کر دیا ہے۔
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