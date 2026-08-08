راہل گاندھی کی پریاگ راج آمد: ہوائی اڈے پر پرتپاک استقبال، شام 5 بجے کے پی گراؤنڈ میں طلباء سے بات چیت کریں گے
کانگریس ملک میں پیپر لیکس اور بے روزگاری کو مدعا بناتے ہوئے نوجوان طلبہ تک پہنچ رہی ہے۔
By ANI
Published : August 8, 2026 at 8:44 AM IST|
Updated : August 8, 2026 at 3:49 PM IST
پریاگ راج: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی آج (8 اگست) کو اتر پردیش کے پریاگ راج کے کے پی گراؤنڈ میں اپنا 'چھاتروں کی گونج' پروگرام منعقد کرنے والے ہیں۔ پارٹی نے اس پروگرام کو پیپر لیک، رکی ہوئی بھرتیوں، امتحانی نظام میں مبینہ طور پر بڑھتی ہوئی اخراجات اور تعلیمی اخراجات پر طلباء اور ملازمت کے خواہشمندوں کی تشویش کو اٹھانے کے پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا ہے۔کانگریس لیڈر اور ایم پی راہل گاندھی طے شدہ پروگرام کے مطابق ہفتہ کو پریاگ راج پہنچے۔ بامرولی ہوائی اڈے پر پہنچنے پر پارٹی قائدین اور کارکنوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ 3:15 بجے اپنے مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے پہنچ گئے، جس کے بعد وہ سیدھے تاریخی سوراج بھون کی طرف روانہ ہوئے۔
پروگرام 8 اگست کو شام 5 بجے طے کیا گیا ہے۔ کانگریس کی ملک گیر اسٹوڈنٹ آؤٹ ریچ مہم کے ایک حصے کے طور پر اسے دیکھا جارہا ہے، جو نوجوانوں کو متاثر کرنے والے مسائل کو اجاگر کرنے اور تعلیم اور روزگار سے متعلق خدشات پر حکومت سے جوابدہی کا مطالبہ کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے۔
اس تقریب کو اس سے قبل غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا جب کیاستھ پاٹھ شالہ (کے پی) کالج کی انتظامیہ نے تعلیمی خدشات اور الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک حکم کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے اسپورٹس گراؤنڈ کے استعمال کی اجازت واپس لے لی تھی، جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ طلباء کی تعلیمی سرگرمیوں میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ تاہم، بکنگ کی منسوخی کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا، جس سے کانگریس لیڈر کے عوامی بات چیت کے پروگرام کو شیڈول کے مطابق آگے بڑھنے دیا گیا۔
کائستھ پاٹھ شالہ کی جانب سے اجازت منسوخ کیے جانے پر راہل گاندھی نے انتظامیہ پر الزام لگایا تھا کہ وہ ان کے پروگرام کو روکنے کے لیے "ہر ممکن طریقے سے" کوشش کر رہی ہے اور کہا کہ وہ طلبہ کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ़ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर FIR कर रहा है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2026
मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज़ दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुक़दमे, और आवाज़ उठाओ तो पेलेट गन।…
گاندھی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا تھا، "الہ آباد یونیورسٹی کے طلباء فیسوں میں اضافے اور سیٹوں میں کٹوتی کے خلاف اپنے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن انتظامیہ طلباء کی بات سننے کے بجائے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر رہی ہے۔"
یہ الزام لگاتے ہوئے کہ مرکز نوجوانوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، گاندھی نے کہا، "مودی حکومت کی پالیسی نوجوانوں کی آواز کو دبانے کی ہے، ایک سوال پوچھیں، اور آپ پر لاٹھی چارج، احتجاج اور آپ کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ آواز بلند کرتے ہیں تو اور آپ کو پیلٹ گن ملتی ہے۔"
प्रयागराज आ रहा हूं - देश के उस शहर में जहां सबसे ज़्यादा नौजवान तैयारी करते हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 7, 2026
एक बात साफ़ है: यहां का हर छात्र जानता है कि system बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं - कमी उस system की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती।
पेपर लीक, रुकी भर्तियाँ, सालों का… pic.twitter.com/upgHb0GiM0
انہوں نے مزید کہا، "جب سے میں نے طلبہ کا موقف سننے کے لیے پریاگ راج آنے کا فیصلہ کیا ہے، انتظامیہ میرے پروگرام کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ یہ واضح ہے کہ وہ طلبہ کی گونج سے بھی خوفزدہ ہیں۔"
تقریب سے پہلے، مبینہ پیپر لیک اور بھرتی کے مسائل پر طلبہ کے احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے گاندھی نے کہا کہ حکومت "صرف اس وقت جھکتی ہے جب آوازیں ایک ساتھ اٹھتی ہیں۔"
گاندھی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "میں پریاگ راج جا رہا ہوں - ملک کے اس شہر کی طرف جہاں سب سے زیادہ نوجوان تیاری کرتے ہیں۔ ایک بات واضح ہے: یہاں کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ انتظامیہ بے ایمان ہو گیا ہے۔ آپ کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے - قصور اس نظام کے ارادے میں ہے جو آپ کی کوششوں کا صلہ نہیں دیتا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "پیپر لیک ہونے، بھرتیوں میں تعطل، برسوں کا انتظار، اور کسی نے جوابدہ نہیں ٹھہرایا۔ کوٹا میں، طلباء نے آواز اٹھائی؛ دہرادون میں، آوازیں پھر سے بلند ہوئیں؛ اور دہلی میں، ان بچوں کو صرف سوال پوچھنے پر ڈنڈوں سے مارا گیا۔"
In Kota, we exposed the extortion machine feeding on students’ dreams.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 4, 2026
In Dehradun, we exposed the rigged system behind paper leaks that destroy countless lives.
In Prayagraj, we will expose the reality of the job crisis.
The students of our country have stood up against… pic.twitter.com/ypOMnLWWeG
کانگریس لیڈر نے مزید کہا، "آخر میں ایک وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا۔ یہ حکومت تب ہی جھکتی ہے جب آوازیں ایک ساتھ اٹھتی ہیں۔ کل، میں بالکل اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پریاگ راج آ رہا ہوں۔ آپ بھی آئیں۔ 8 اگست، شام 5 بجے - کے پی گراؤنڈ، پریاگ راج"۔
پریاگ راج پروگرام گاندھی کی 'چھاتروں کی گونج' مہم کا اگلا مرحلہ ہے، جو راجستھان کے کوٹا سے 'چھاتروں کی گونج مہا ریلی' کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ یہ پہل بعد میں دہرادون میں آگے بڑھی، جہاں گاندھی نے امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متاثرہ طلباء اور خاندانوں سے بات چیت کی۔
تین شہروں تک رسائی کا حوالہ دیتے ہوئے، گاندھی نے پہلے کہا تھا، "کوٹا میں، ہم نے بھتہ خوری کی مشین کو بے نقاب کیا۔ دہرادون میں، ہم نے پیپر لیک کے پیچھے دھاندلی والے نظام کو بے نقاب کیا جو ان گنت زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ پریاگ راج میں، ہم ملازمت کے بحران کی حقیقت کو بے نقاب کریں گے۔"
انہوں نے یہ بھی کہا، "ہمارے ملک کے طلباء اس جابرانہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اب خالی وعدوں اور نفرت سے بھرے پروپیگنڈے کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان کی آواز پورے ملک میں سنی جائے۔"
ایک اور پوسٹ میں گاندھی نے کہا، 'اگر نوجوانوں کو نوکری نہیں ملی تو تخت ہل جائے گا۔' کوٹا کے بعد، دہرادون کے بعد، اب 'طلبہ کی بازگشت' پریاگ راج پہنچ رہی ہے۔
Students, Gen-Z - I’m here to listen. Ask me anything on Instagram, and I’ll answer as many questions as I can👇https://t.co/frS39HJnbC pic.twitter.com/KVqcvAq8zG— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2026
انہوں نے کہا، "یہ وہ شہر ہے جہاں لاکھوں نوجوان برسوں سے تیاری کر رہے ہیں - فارم بھر رہے ہیں، فیسیں ادا کر رہے ہیں، اور لامتناہی انتظار کر رہے ہیں۔ پیپر لیک نے ان کا آج چھین لیا ہے۔ رکی ہوئی بھرتیوں نے ان کا کل چھین لیا ہے۔"
پارٹی نے اس پروگرام کے لیے ایک پروموشنل ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں یہ نعرہ ہے، "نوکری نہیں ملے گا تو سنگھاسن ہلےگا" (نوکریاں نہ دی گئیں تو تخت ہل جائے گا)۔
प्रयागराज से श्री राहुल गांधी द्वारा जो 'छात्रों की गूंज' उठेगी वो न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीतिक,सामाजिक बल्कि पूरे देश में एक नया संदेश देगी।— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) August 7, 2026
सवाल कई है...
आज इस देश में युवाओं की बात सरकार क्यों दबा रही है?
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इतने विचलित क्यों है?
आज युवाओं को… pic.twitter.com/LEZKR7GUaI
کانگریس کے جنرل سکریٹری اور ایم پی رندیپ سنگھ سرجے والا نے کہا کہ یہ پروگرام پورے ملک کے طلباء کے تئیں گاندھی کی وابستگی کی عکاسی کرتا ہے۔
سرجے والا نے کہا، "چاہے جھارکھنڈ ہو، پریاگ راج، کوٹا، یا دہلی، ہر طالب علم راہل گاندھی کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ کانگریس پارٹی کے لیے ہر طالب علم اہمیت رکھتا ہے، اور راہل گاندھی ہر طالب علم کی بات سنیں گے،"
مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ نوجوانوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔
کانگریس لیڈر نے سوال کیا کہ، "سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے نوجوانوں کی آواز کو کیوں دبایا جا رہا ہے؟ نوجوانوں کی آواز کیوں نہیں سنی جا رہی؟ جنتر منتر کے احتجاج کے بعد حکومت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیوں مختلف ریاستوں میں طلباء کو ان کے گھروں سے بار بار بلایا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں؟"
کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا نے بھی پنڈال کے تنازعہ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ اجازت نامے سے انکار اتر پردیش میں ایک باقاعدہ عمل ہے۔
انہوں نے کہا، "وہ خوفزدہ ہیں۔ وہ اس کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ یہ ہر وقت اتر پردیش میں ہوتا ہے۔ جب میں یوپی میں تھی، ہمیں ہر چیز کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ اگر ہم ایسا کرتے تو وہ ہمیں نظر بند کر دیتے۔ تو یہ ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔"
کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ اس پہل میں اس کے طلبہ ونگ این ایس یو آئی اور یوتھ کانگریس کی شرکت کے ساتھ پارلیمنٹ سمیت ملک بھر میں احتجاج، عوامی رسائی کے پروگرام اور مباحثے شامل ہوں گے۔
کانگریس نے تعلیمی نظام کی جامع تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ حکومت کے نقطہ نظر میں وژن کی کمی ہے۔
پریاگ راج ایونٹ کے ساتھ، پارٹی کا مقصد نوجوانوں کی رسائی کی مہم کو بڑھانا اور نوکریوں، امتحانات اور طلباء کے لیے مواقع کے مسائل پر روشنی ڈالنا ہے۔
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