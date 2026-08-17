راہول گاندھی نے ہیمنت سورین کو خط لکھا، طلباء سے براہ راست ملاقات کرنے اور بات کرنے کی اپیل کی
راہل گاندھی نے جھارکھنڈ میں طلباء کے احتجاج کے حوالے سے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو خط لکھا ہے۔
Published : August 17, 2026 at 6:02 PM IST
رانچی: (راجیش کمار سنگھ) جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کو لے کر جھارکھنڈ میں جاری طلباء کے احتجاج کے درمیان کانگریس کے سینئر لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو ایک خط لکھا ہے۔ 14 اگست کو لکھے گئے خط میں راہول گاندھی نے طلبہ کی تحریک کی حمایت کا اظہار کیا اور تجویز پیش کی کہ وزیر اعلیٰ احتجاجی طلبہ سے ذاتی طور پر مل کر ان کی شکایات سنیں اور ان کے حل کے لیے مناسب اقدامات کریں۔
دریں اثنا بی جے پی کے ریاستی ترجمان پرتول شاہدیو نے ریمارکس دیے کہ راہول گاندھی اور ہیمنت سورین کو خطوط کے تبادلے کا کھیل کھیلنا بند کرنا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جب راہول گاندھی پریاگ راج میں طلباء کی آوازیں سنتے ہیں اور یہاں تک کہ پونے میں ایک طے شدہ پروگرام ہے، وہ رانچی جانے کے بجائے خط لکھنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بھی ابھی تک طلبا سے ملنے نہیں گئے۔
کانگریس پرامن احتجاج کی حمایت کرتی ہے۔
اپنے خط میں راہول گاندھی نے کہا کہ پرامن احتجاج کا حق ہندوستانی آئین میں درج ہے اور یہ جمہوریت کے اہم ستونوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ کانگریس پارٹی پچھلے کچھ مہینوں میں پیپر لیک اور تعلیمی نظام میں بے قاعدگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کے ساتھ کھڑی ہے۔ راہول نے تعلیمی نظام کو لے کر آر ایس ایس اور بی جے پی کو بھی نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ یہ طلباء کے استحصال میں تبدیل ہو گیا ہے۔
جھارکھنڈ کے طلباء کے مطالبات کو جائز قرار دیا گیا
راہول گاندھی نے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو یاد دلایا کہ جھارکھنڈ میں طلباء بھی ریاستی بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ طلباء کا احتجاج پرامن ہے اور ان کے مطالبات جائز ہیں۔ راہول گاندھی نے طلبہ سے بات چیت کے لیے حکومت کی طرف سے تشکیل دی گئی کمیٹی کا بھی حوالہ دیا۔
مذاکرات اور اتفاق رائے کے باوجود احتجاج جاری ہے۔
خط میں راہول گاندھی نے ذکر کیا کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے تشکیل دی گئی کمیٹی کے ذریعے طلباء کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تھی اور کئی مطالبات پر اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود احتجاج جاری ہے اور کچھ طلباء غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر ہیں۔ صورتحال کو سنگین قرار دیتے ہوئے راہول گاندھی نے حکومت پر زور دیا کہ وہ طلباء کے باقی ماندہ مطالبات کے بارے میں بھی مثبت قدم اٹھائے۔
راہول کا ہیمنت کو براہ راست مشورہ: احتجاج کرنے والے طلباء سے ذاتی طور پر ملیں
راہول گاندھی نے ہیمنت سورین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتجاجی طلبہ کے نمائندوں سے ذاتی طور پر ملاقات کریں۔ ان کا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ براہ راست بات چیت سے طلباء کے مسائل حل کرنے کے حکومتی عزم کو تقویت ملے گی۔ راہل نے کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں اور اس وقت ان کے لیے یکجہتی اور حمایت ضروری ہے۔
راہل نے اس سے قبل بھی طلبا سے فون پر بات کی ہے
راہول گاندھی نے اس سے قبل احتجاجی طلبہ سے فون پر بات کی تھی اور ان کی تحریک کو اپنی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد جھارکھنڈ میں راہول گاندھی کے کردار کو لے کر سیاسی بیان بازی تیز ہوگئی۔ اپوزیشن نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی نے دہلی میں نیٹ تنازعہ پر حکومت کو نشانہ بنایا، وہ ریاستی حکومت میں اپنی پارٹی کی شمولیت کی وجہ سے جھارکھنڈ کی صورتحال کے حوالے سے دوہرا معیار اپنا رہے ہیں۔
بی جے پی کے ریاستی صدر نے اسے 'اسٹنٹ' قرار دیا
اس دوران بی جے پی کے ریاستی صدر آدتیہ ساہو نے راہول گاندھی کے خط کو محض ایک چال بتاتے ہوئے مسترد کردیا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ ان کی بات چیت کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ کانگریس جھارکھنڈ کے لوگوں کو کتنا بے وقوف سمجھتی ہے- اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ اس خط کا نوٹس لیتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس نے اپنا پورا وجود جھارکھنڈ کے لوگوں کو دھوکہ دینے میں صرف کر دیا ہے۔
بی جے پی کے ریاستی صدر نے کہا کہ چونکہ ریاست میں حکومت کانگریس کی حمایت سے چل رہی ہے، اس لیے پارٹی کو دو ٹوک بات کرنی چاہیے،وہ طلبا کے مطالبات کو پورا کرنے کا مطالبہ کریں، ورنہ حکومت سے حمایت واپس لینے کی دھمکی دیں۔
انہوں نے کانگریس پر تھیٹرکس میں ملوث ہونے اور طلباء کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کانگریس جھارکھنڈ کے نوجوانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی سی بی آئی انکوائری کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہی ہے، خاص طور پر نوکریوں کی فروخت سے متعلق۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کانگریس کو اس معاملے پر وزیر اعلیٰ کے ساتھ واضح بات چیت کرنی چاہیے۔
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اس سیاسی کشمکش کے درمیان حکومت نے طلبہ کی تحریک کو لے کر ایک اور پہل کی ہے۔ حکومت نے احتجاج کرنے والے طلبہ کے وفد کو 16 اگست کو مذاکرات کے لیے مدعو کیا ہے، جس کی ملاقات 17 اگست کو ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ طلبہ کے وفد اور حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی کے درمیان ہونے والی بات چیت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔