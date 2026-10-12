راہل گاندھی نے پی ایم مودی کو کہا، آپ کی حکومت کے 200 افسران رابطے میں ہیں اور ہمیں معلومات دے رہے ہیں
گاندھی نے کہا کہ یہ لڑائی عوام بمقابلہ مودی، شاہ اور گیانیش کمار کے درمیان ہے۔
Published : October 12, 2026 at 5:24 PM IST
نئی دہلی: انڈیا اتحاد کے سپریم کورٹ تک مجوزہ مارچ سے پہلے، کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پیر کو نریندر مودی حکومت پر چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کی حفاظت کرنے کا الزام لگایا، جو ووٹ چوری کے الزامات کی وجہ سے اپوزیشن کے حملے کا سامنا کر رہے ہیں۔
وزیر اعظم کو نشانہ بناتے ہوئے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی نے دعویٰ کیا کہ 200 سرکاری اہلکار اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انہیں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ گاندھی نے کہا، "میں وزیر اعظم مودی کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کے 200 اہلکار بشمول ای ڈی، سی بی آئی اور وزارت خارجہ کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمیں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔"
الیکشن کمیشن کے سربراہ پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے گاندھی نے کہا، "ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ گیانیش کمار استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک کہ آئین پر عمل نہیں ہوتا اور گیانش کمار استعفیٰ نہیں دیتے۔"
کانگریس لیڈر نے گیانیش کمار کو مستعفی ہونے اور سرکاری گواہ بننے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، "آپ نے غلطی کی، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی نہیں کی، ہم آپ کو معاف کرنے پر غور بھی کر سکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ دباؤ میں ہیں، اس لیے استعفیٰ دیں اور حکومتی گواہ بن جائیں۔"
اپوزیشن کے مارچ سے پہلے بھاری سیکورٹی تعیناتی کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ این ڈی اے حکومت نے صرف گیانش کمار کی حفاظت کے لیے دہلی کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ گاندھی نے پوچھا کہ سڑکوں پر 30 ہزار سیکورٹی اہلکار کیوں تھے؟ ہندوستان کا دارالحکومت جیل کیوں تھا؟ انہوں نے مزید کہا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے غنڈوں کو راجدھانی میں آزاد گھومنے اور نوجوانوں کو مارنے پیٹنے کی اجازت ہے۔
تاہم ہماری حکمت عملی مختلف ہے۔ ہم سڑکوں پر 20 سے 30 ہزار پولیس اہلکار چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی گیانیش کمار کی حفاظت کر رہے ہیں۔
گاندھی نے مزید کہا کہ حکومت سی ای سی کو تحفظ دے کر بہت بڑی غلطی کر رہی ہے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ یہ لڑائی عوام بمقابلہ مودی، شاہ اور گیانیش کے درمیان ہے۔ تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک طرف ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا ہے نریندر مودی، امیت شاہ، اجیت ڈوول، اور گیانیش کمار دوسری طرف ہیں۔
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