راہل گاندھی 17 جون سے 'امتحانی گھوٹالوں' کے خلاف ملک گیر طلبہ کنونشن مہم شروع کریں گے
کے سی وینوگوپال کے مطابق، کوٹا، الہ آباد، پٹنہ اور دہلی میں طلبہ کنونشن منعقد کیے جائیں گے۔
Published : June 13, 2026 at 2:16 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی 17 جون کو کوٹا میں شروع ہونے والے ملک گیر طلبہ کنونشنوں کی ایک سیریز کی قیادت کریں گے۔ کانگریس پارٹی مبینہ 'امتحانی گھوٹالوں' اور نوجوانوں کو متاثر کرنے والے مسائل کے حوالے سے اپنی مہم میں تیزی لارہی ہے۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری (تنظیم) کے سی وینوگوپال کے مطابق، اس کے بعد کی تقریبات 10 جولائی کو الہ آباد، 11 جولائی کو پٹنہ اور 14 جولائی کو دہلی میں منعقد ہوں گی۔ ان تقریبات میں طلباء، ملازمت کے خواہشمند، نوجوان تنظیموں اور اساتذہ کو اکٹھا کیا جائے گا۔
The Indian National Congress announces the first phase of a nationwide campaign against paper leaks, exam irregularities, unemployment, and the systematic betrayal of India’s youth by the Modi government.— Congress (@INCIndia) June 13, 2026
Here is the statement by Congress General Secretary (Org.) Shri… pic.twitter.com/d0THgzZZPg
وینوگوپال نے کہا، "راہل گاندھی کوٹا (17 جون) سے شروع ہونے والے بڑے طلبہ کنونشنوں کا ایک سلسلہ شروع کریں گے، اس کے بعد الہ آباد (10 جولائی)، پٹنہ (11 جولائی) اور دہلی (14 جولائی) کو کنوینشن ہوں گے۔ ان میں طلبہ، امیدوار، نوجوان تنظیمیں، اساتذہ اور امتحانی گھوٹالوں سے براہ راست متاثر ہونے والے سبھی لوگ شرکت کریں گے۔"
کانگریس لیڈر نے کہا کہ اس ملک گیر مہم کے ایک حصے کے طور پر، پارٹی این سی یو آئی، یوتھ کانگریس، پی سی سی سیز، ڈی سی سیز، اور مقامی اکائیوں کے ذریعے ملک بھر میں طلبہ تک رسائی کی کوششوں کو بڑھانے کا کام کرے گی۔ وینوگوپال نے مزید کہا، "بڑے پیمانے پر کوششیں ہوں گی جس میں فزیکل اور ڈیجیٹل دعوتیں، کیمپس آؤٹ ریچ، کوچنگ سینٹرز، یونیورسٹیوں، اسکولوں، اور یوتھ ہبس میں بات چیت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا مہم، لائیو اسکریننگ، اور طلباء کے ساتھ براہ راست تبادلہ خیال شامل ہوگا۔
راہل گاندھی کے اس یقین کی عکاسی کرتے ہوئے کہ نوجوان ہندوستانیوں کی خواہشات کو بدعنوانی، نااہلی یا سیاسی بے حسی پر قربان نہیں کیا جانا چاہئے، اس تحریک کا مقصد سیاسی خطوط پر طلباء کو متحد کرنا اور متاثرہ نوجوانوں کو اپنے تجربات شیئر کرنے اور بار بار امتحان میں ناکامی اور پیپر لیک اسکینڈلز کے لئے جوابدہی کا مطالبہ کرنے کے لئے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔
وینوگوپال نے مزید کہا کہ یہ تحریک راہل گاندھی کے ذریعہ پہلے بیان کردہ مطالبات کو سڑکوں پر لے جائے گی۔ ان میں نیٹ کا ڈی سینٹرلائزیشن، امتحانی فیس کا خاتمہ، پیپر لیک ریکیٹ میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی، اور مرکزی وزیر تعلیم کے استعفیے سمیت حکومت کے اعلیٰ ترین سطح پر جوابدہی شامل ہیں۔
وینوگوپال نے کہا کہ، "ان مسائل کو بار بار اٹھا کر، راہل گاندھی نے میرٹ، انصاف پسندی اور نوجوانوں کے لیے مساوی مواقع کے دفاع کو فوری قومی اہمیت کا مسئلہ بنا دیا ہے۔"
واضح رہے یہ پیش رفت پیپر لیک اور انتظامی غلطیوں کے الزامات کے درمیان نیٹ یو جی 2026 کی منسوخی کے بعد ہوئی ہے۔ امتحان 21 جون کو دوبارہ شیڈول کیا گیا ہے۔
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