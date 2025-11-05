ووٹ چوری معاملے میں راہل گاندھی آج 'ہائیڈروجن بم' پھوڑ سکتے ہیں
راہل گاندھی نے بی جے پی کو خبردار کیا کہ وہ ووٹ چوری کے اپنے الزامات کے حوالے سے جلد ہی 'ہائیڈروجن بم' گرائیں گے۔
Published : November 5, 2025 at 12:21 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی بدھ کو دوپہر 12 بجے نئی دہلی میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی (AICC) کے ہیڈکوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ قیاس آرائیاں عروج پر ہیں کہ وہ 'ووٹ چوری' اور ووٹر لسٹ میں بے ضابطگیوں کے الزامات سے متعلق کوئی بڑا انکشاف کر سکتے ہیں، جسے وہ پہلے "ہائیڈروجن بم" کے طور پر بیان کر چکے ہیں۔
اس سے قبل یکم ستمبر کو راہل گاندھی نے بی جے پی پر سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ووٹ چوری کے الزامات کے حوالے سے جلد ہی ایک "ہائیڈروجن بم" گرائیں گے، کیونکہ مہادیو پورہ کے بارے میں جو کچھ دکھایا گیا وہ صرف ایک "ایٹم بم" تھا۔
وہیں 'ووٹر ادھیکار یاترا' کے آخر دن ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ "وہ طاقتیں جنہوں نے مہاتما گاندھی کو مارا، اب وہ بھارت کے آئین کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔"
کانگریس کے رکن پارلیمان اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کی قیادت میں چلی سولہ روزہ 'ووٹر رائٹس یاترا' کا مقصد ووٹر کے حقوق کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور مبینہ "ووٹ چوری" اور انتخابی فہرستوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف بیداری پیدا کرنا تھا۔
راہل گاندھی نے پٹنہ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، "وہی طاقتیں جنہوں نے مہاتما گاندھی کا قتل کیا، اب وہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اور مہاتما گاندھی کے آئین کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم انہیں ہندوستان کے آئین کو تباہ کرنے نہیں دیں گے... ہمیں اپنی یاترا کے دوران زبردست حمایت ملی۔ بہار میں ہر نوجوان اور بچہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا... راہل نے کہا کہ "میں بی جے پی کو بتانا چاہتا ہوں کہ مہادیو پور میں ووٹ چوری ہوئی تھی۔"
راہل گاندھی نے پٹنہ میں کہا، "ہم تعاون کے لیے بہار کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں... میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ ہائیڈروجن بم کے بعد نریندر مودی اس ملک کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکیں گے..." لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے ووٹ کی چوری کو "حقوق، ریزرویشن، روزگار، تعلیم اور جمہوریت کی چوری" قرار دیا۔
انہوں نے کہا، "ہم نے پریس کانفرنس کی اور لوگوں کو دکھایا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہمیں ووٹر لسٹیں نہیں دیتا اور نہ ہی ویڈیو گرافی کو عام کرتا ہے... ہم نے ملک کے سامنے ثبوت پیش کیے۔ 'ووٹ چوری' کا مطلب ہمارے حقوق، ریزرویشن، روزگار، تعلیم اور جمہوریت کی چوری ہے۔" انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا راشن کارڈ، زمین چھین کر اڈانی اور امبانی کو دے دیں گے۔
