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راہول گاندھی اور ریونت ریڈی نے گگ کارکنوں کے لیے اسکیم کا کیا آغاز، 5 لاکھ کا ایکسیڈنٹ اور 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس

راہول گاندھی نے تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں گگ ورکرز کے لیے سماجی تحفظ اور بہبود کی اسکیم کا آغاز کیا۔

راہول گاندھی نے حیدرآباد میں گگ کارکنوں سے خطاب کیا
راہول گاندھی نے حیدرآباد میں گگ کارکنوں سے خطاب کیا (IMAGE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 14, 2026 at 4:21 PM IST

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حیدرآباد: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی اور چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہفتہ کو گیگ کارکنوں کے لئے سماجی تحفظ اور فلاحی اسکیم کا آغاز کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، وزراء پونگولیٹی سری نواس ریڈی، وویک، دامودر راجہ نرسمہا، پونم پربھاکر، کوماتیریڈی وینکٹ ریڈی اور سیتھاکا کے علاوہ ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ بھی اس تقریب میں موجود تھے۔اس موقع پر راہل گاندھی نے کہا کہ گگ کارکنوں کی فلاح و بہبود سے متعلق جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اب پورا ہو گیا ہے۔

گگ کارکنان اپنے فون پر معلومات حاصل کریں گے

راہول گاندھی نے یاد دلایا کہ وہ پہلے بھی گیگ کارکنوں سے ملے تھے اور ان کے چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا تھا، اور کہا کہ اس وقت ان سے کیا گیا وعدہ اب پورا ہو گیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ابھی تک، گیگ ورکرز کے بارے میں کوئی قابل اعتماد ڈیٹا دستیاب نہیں تھا، جیسے کہ وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں یا انہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس نئے قانون سے اب کارکنوں کے لیے ایسی جامع معلومات تک رسائی ممکن ہو جائے گی۔ ترسیل، محنت اور کمائی سے متعلق معلومات ان کے موبائل فون پر براہ راست دستیاب ہوں گی۔

گگ کارکنوں کو قانونی تحفظ ملے گا، ریونت ریڈی

وزیر اعلی ریونت ریڈی نے کہا کہ یہ اقدام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ گیگ ورکرز کو ان کی محنت کی مناسب اجرت ملے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس اسکیم کو قانونی تحفظ اور گگ ورکرز کو باضابطہ شناخت فراہم کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں گِگ ورکرز ایکٹ لاگو کیا جا رہا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسکیم جواہر لعل نہرو کی یوم پیدائش کے موقع پر گگ کارکنوں کے لیے وقف کی جارہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے گگ کارکنوں کے لیے ایک وقف بورڈ قائم کرنے کا وعدہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ سرکاری شناختی کارڈ کے اجراء میں ان کی مدد کی جائے گی، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ قانون انہیں ضروری تحفظات فراہم کرے گا۔

راہل گاندھی نے گگ کارکنوں کی ریلی میں شرکت کی

قبل ازیں، گگ کارکنوں کے لیے ایک ریلی نکالی گئی، جس میں راہول گاندھی، چیف منسٹر ریونت ریڈی، نائب چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، مہیش کمار گوڑ اور کئی دیگر وزراء نے شرکت کی۔یہ ریلی شلپرام سے جیا بھیری میدان تک گئی، جس میں بڑی تعداد میں ٹمٹم کارکنوں نے شرکت کی۔

TAGGED:

RAHUL GANDHI WITH GIG WORKERS
TELANGANA GOVERNMENT
RAHUL GANDHI FULFILLS PROMISE
SOCIAL SECURITY FOR GIG WORKERS
گگ ورکرز کے لیے سماجی تحفظ

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