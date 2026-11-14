راہول گاندھی اور ریونت ریڈی نے گگ کارکنوں کے لیے اسکیم کا کیا آغاز، 5 لاکھ کا ایکسیڈنٹ اور 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس
راہول گاندھی نے تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں گگ ورکرز کے لیے سماجی تحفظ اور بہبود کی اسکیم کا آغاز کیا۔
Published : November 14, 2026 at 4:21 PM IST
حیدرآباد: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی اور چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہفتہ کو گیگ کارکنوں کے لئے سماجی تحفظ اور فلاحی اسکیم کا آغاز کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، وزراء پونگولیٹی سری نواس ریڈی، وویک، دامودر راجہ نرسمہا، پونم پربھاکر، کوماتیریڈی وینکٹ ریڈی اور سیتھاکا کے علاوہ ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ بھی اس تقریب میں موجود تھے۔اس موقع پر راہل گاندھی نے کہا کہ گگ کارکنوں کی فلاح و بہبود سے متعلق جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اب پورا ہو گیا ہے۔
#WATCH | Hyderabad, Telangana: At the launch of the Telangana Gig Workers’ Social Security and Welfare Scheme, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "I had a meeting with the gig workers of Telangana. You shared your sorrow and pain with me. At that time, I said that the Congress party, our CM and all of us had promised you that we would take steps regarding your demands and we would make every effort to help you and protect you. Today, we are fulfilling that promise..."— ANI (@ANI) November 14, 2026
گگ کارکنان اپنے فون پر معلومات حاصل کریں گے
راہول گاندھی نے یاد دلایا کہ وہ پہلے بھی گیگ کارکنوں سے ملے تھے اور ان کے چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا تھا، اور کہا کہ اس وقت ان سے کیا گیا وعدہ اب پورا ہو گیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ابھی تک، گیگ ورکرز کے بارے میں کوئی قابل اعتماد ڈیٹا دستیاب نہیں تھا، جیسے کہ وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں یا انہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس نئے قانون سے اب کارکنوں کے لیے ایسی جامع معلومات تک رسائی ممکن ہو جائے گی۔ ترسیل، محنت اور کمائی سے متعلق معلومات ان کے موبائل فون پر براہ راست دستیاب ہوں گی۔
#WATCH | Telangana: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi sits pillion on the scooty of a gig worker as he joins the gig workers' bike rally in Hyderabad. CM Revanth Reddy has also joined the bike rally. https://t.co/UoaCPLWf5k— ANI (@ANI) November 14, 2026
گگ کارکنوں کو قانونی تحفظ ملے گا، ریونت ریڈی
وزیر اعلی ریونت ریڈی نے کہا کہ یہ اقدام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ گیگ ورکرز کو ان کی محنت کی مناسب اجرت ملے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس اسکیم کو قانونی تحفظ اور گگ ورکرز کو باضابطہ شناخت فراہم کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں گِگ ورکرز ایکٹ لاگو کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسکیم جواہر لعل نہرو کی یوم پیدائش کے موقع پر گگ کارکنوں کے لیے وقف کی جارہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے گگ کارکنوں کے لیے ایک وقف بورڈ قائم کرنے کا وعدہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ سرکاری شناختی کارڈ کے اجراء میں ان کی مدد کی جائے گی، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ قانون انہیں ضروری تحفظات فراہم کرے گا۔
راہل گاندھی نے گگ کارکنوں کی ریلی میں شرکت کی
قبل ازیں، گگ کارکنوں کے لیے ایک ریلی نکالی گئی، جس میں راہول گاندھی، چیف منسٹر ریونت ریڈی، نائب چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، مہیش کمار گوڑ اور کئی دیگر وزراء نے شرکت کی۔یہ ریلی شلپرام سے جیا بھیری میدان تک گئی، جس میں بڑی تعداد میں ٹمٹم کارکنوں نے شرکت کی۔