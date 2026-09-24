پی ایم، شاہ اور سی ای سی غدار وطن، 'مودی اور شاہ کے خلاف راہل گاندھی کا اب تک کا سب سے سخت حملہ
راہل گاندھی نے سی ای سی گیانیش کمار سے فوری استعفے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بھارت میں تمام انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا۔
By ANI
Published : September 24, 2026 at 6:44 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ملک کے پورے انتخابی نظام کو متاثر اور مشکوک بنا دیا گیا ہے۔
نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، گاندھی نے 'دی انڈین ایکسپریس' کی ایک تحقیقی رپورٹ کا حوالہ دیا۔ اس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ دو موجودہ الیکشن کمشنروں سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے 10 ماہ کے عرصے کے دوران انتخابی فہرستوں کے طریقہ کار، ڈیٹا بیس میں تبدیلیوں اور جاری 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' (ایس آئی آر) کے حوالے سے کم از کم 14 بار باضابطہ طور پر اپنے تحفظات اور اعتراضات درج کرائے تھے۔
عوامی زندگی میں اپنے خاندان کے کئی نسلوں پر محیط تجربے کی بنیاد پر، گاندھی نے سوال اٹھایا کہ حکمران جماعت کے خلاف عوامی ناراضگی یا 'اینٹی انکمبنسی' کا وہ عام رجحان جس نے تاریخی طور پر بھارت کی ہر سیاسی جماعت کو متاثر کیا ہے، بی جے پی کے معاملے میں پراسرار طور پر کیسے غائب ہو جاتا ہے۔
#WATCH | Delhi: Reacting to Indian Express report on 2 ECs objecting to discrepancies in SIR process, LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "The first thing we are saying is Mr. Gyanesh Kumar must resign immediately. I would add to Mr. Gyanesh Kumar: You are a highly educated person.… pic.twitter.com/hCACV3lYT7— ANI (@ANI) September 24, 2026
انہوں نے کہا، "بھارت میں انتخابات۔۔لوک سبھا انتخابات، 2024 کے انتخابات اور اسمبلی انتخابات۔۔سب میں دھاندلی ہو رہی ہے۔ اس فہرست میں سب سے اوپر موجود لوگ ہی وہ ہیں جنہیں ہم سازش کرنے والے کہتے ہیں۔ اتفاق سے، مسٹر گیانیش کمار۔۔۔ دو الیکشن کمشنر اسی شخص کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں۔ میں بھی سوالات اٹھاتا رہا ہوں؛ لیکن ان سوالات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بھارت کے عوام نے ان پر یقین کیا، لیکن بھارت کے ادارہ جاتی نظام نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ لیکن اب، دو الیکشن کمشنر، جنہیں خود قیادت نے منتخب کیا تھا، سوالات اٹھا رہے ہیں۔ گیانیش کمار کا انتخاب بھارت کے وزیر اعظم نے کیا تھا، نہ کہ کسی معمولی شخص نے۔ انہیں امت شاہ نے منتخب کیا تھا۔ اور اب، دو الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ووٹنگ کے نظام میں ہونے والی بے ضابطگیوں اور پہنچنے والے نقصان کے ذمہ دار مسٹر گیانیش کمار ہیں۔"
ریاستی انتخابات کے نتائج کے رجحان پر بات کرتے ہوئے گاندھی نے کہا، "ہریانہ میں گزشتہ 50 سالوں کے دوران اقتدار ایک جماعت سے دوسری جماعت کے ہاتھ میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ اچانک، 'اینٹی اِنکمبنسی' (موجودہ حکومت کے خلاف عوامی ناراضگی کا رجحان) غائب ہو جاتی ہے۔ مہاراشٹر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؛ یہ اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ اتر پردیش میں بھی یہی ہوتا ہے—کبھی سماج وادی پارٹی، تو کبھی بی ایس پی—اور پھر یہ رجحان غائب ہو جاتا ہے۔ مدھیہ پردیش اور گجرات میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بنیادی سوال رہا ہے۔ ہم کسی فرد کی مقبولیت اور حکومت کی کارکردگی کو تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ حکومت مخالف عوامی ناراضگی کا رجحان اچانک کیسے غائب ہو جاتا ہے۔
صدام حسین کے عراق میں حکومت مخالف ناراضگی کا کوئی رجحان نہیں تھا۔ نہ ہی شمالی کوریا میں۔ دنیا میں ایسی کوئی جمہوریت نہیں ہے جہاں حکومت مخالف ناراضگی کا رجحان موجود نہ ہو۔۔۔"
راہل گاندھی نے اس الزام کی تائید میں سیاسی اور تاریخی دلائل بھی پیش کیے کہ ہندوستان میں انتخابی نتائج میں حکمران جماعت کے حق میں منظم طریقے سے ردوبدل کیا جا رہا ہے۔
#WATCH | Delhi: Reacting to Indian Express report on 2 ECs objecting to discrepancies in SIR process, LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi says, " ... on 21st december 2023, a strange law was passed. a law was passed that makes the election commissioner immune to investigation. he is… pic.twitter.com/jkoBscKEXF— ANI (@ANI) September 24, 2026
انہوں نے مزید کہا، "میرا تعلق ایک سیاسی خاندان سے ہے اور میں نے 50 سال سے زائد کا عرصہ اسی ماحول میں گزارا ہے۔۔۔ ہندوستان میں ایک بنیادی قوت یا رجحان کارفرما ہوتا ہے جسے 'اینٹی اِنکمبنسی' (حکومت مخالف ناراضگی) کہا جاتا ہے، جو بہت تیزی سے کسی بھی حکومت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کو نہیں بخشتا۔ اندرا گاندھی نے بنگلہ دیش کی جنگ جیتی تھی اور وہ اپنی مقبولیت کے عروج پر تھیں، اس کے باوجود اچانک، ایک یا دو سال کے اندر ہی، انہیں شدید عوامی ناراضگی اور زبردست دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک کے بعد دوسرے رہنما کے ساتھ بالکل یہی ہوتا ہے۔ کانگریس کے رہنماؤں اور علاقائی جماعتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں، نریندر مودی جی، شاہ جی اور بی جے پی کے معاملے میں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔"
ادارتی ڈھانچے کے مکمل انہدام پر بات کرتے ہوئے، گاندھی نے خبردار کیا کہ انتخابی مینڈیٹ پر سمجھوتہ پارلیمنٹ اور اس میں منظور ہونے والے تمام قوانین کی قانونی حیثیت کو کمزور کرتا ہے۔
انہوں نے کہا، "میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ووٹوں کی چوری قوانین کی چوری کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اگر ووٹ چوری ہو جائے تو قانونی ڈھانچہ منہدم ہو جاتا ہے۔ اور قوانین کی چوری اداروں کی چوری کا سبب بنتی ہے۔"
اور واقعات کا یہی وہ سلسلہ ہے جو رونما ہوا ہے۔ آج، ووٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے؛ قانون سازی کے نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ووٹ چوری کیے گئے ہیں اور پارلیمنٹ میں موجود ارکانِ پارلیمنٹ (MPs) چوری شدہ ووٹوں کی بنیاد پر وہاں بیٹھے ہیں، تو ان کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون غیر قانونی ہے۔ میں اسے دہراتا ہوں: اگر ووٹ چوری کیے گئے ہیں اور پارلیمنٹ کے ارکان چوری شدہ ووٹوں کے بل بوتے پر وہاں پہنچے ہیں، تو ان کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون غیر قانونی ہے۔ اور ان کی طرف سے لائی گئی کوئی بھی ادارہ جاتی تبدیلی بھی غیر قانونی ہے،" راہول گاندھی نے کہا۔
انہوں نے آئینی جمہوریت کی نوعیت کے حوالے سے ایک فلسفیانہ اور ادارہ جاتی دلیل پیش کی، اور انتخابی بے ضابطگیوں کے الزامات کو محض سیاسی بدعنوانی کے طور پر نہیں، بلکہ ہندوستانی جمہوریہ کے لیے ایک وجودی بحران کے طور پر پیش کیا۔
"ووٹ۔۔جس کے تحفظ کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد ہوتی ہے، وہی ہمارے آئین کو تقویت دیتا ہے۔ ہمارے قوانین آئین سے ماخوذ ہیں، اور ہمارے ادارے انہی قوانین پر استوار ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔۔۔ اگر ووٹ تباہ ہو جائے تو ہمارا آئین تباہ ہو جاتا ہے۔۔۔ اگر ہمارا آئین تباہ ہو جائے تو ہمارے قوانین غیر قانونی ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے قوانین غیر قانونی ہوں تو ہمارے ادارے اپنی معنویت کھو دیتے ہیں۔"
گاندھی نے دلیل دی کہ اگر بنیادی کڑی ہی متاثر ہو جائے تو اس کے بعد آنے والا ہر ادارہ اپنی قانونی اور اخلاقی حیثیت کھو دیتا ہے۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ، "یہاں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ محض ووٹ پر حملہ نہیں ہے، یہ ہر ہندوستانی کے خیالات، بنیادی ڈھانچے اور اظہارِ رائے کی آزادی پر حملہ ہے۔ ہم مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ ووٹ کے حوالے سے مسئلہ موجود ہے۔"
یہ تبصرے 'دی انڈین ایکسپریس' کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی ہنگامے کے دوران سامنے آئے ہیں۔ اس تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے بارہا ان طریقہ کار کی تبدیلیوں کی نشاندہی کی تھی جنہیں مبینہ طور پر مکمل کمیشن کی منظوری کے بغیر نافذ کیا گیا تھا۔ ان تبدیلیوں میں 'ایرونیٹ' ووٹر لسٹ ڈیٹا بیس کو مرکزی نظام کے تحت لانا، ووٹر رجسٹریشن کے نئے فارم (فارم 6) میں ترامیم، اور 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) کے عمل کے دوران ووٹر لسٹ سے نام خارج کرنے سے متعلق فیصلے شامل تھے۔
'دی انڈین ایکسپریس' کی ایک رپورٹ کے مطابق، الیکشن کمشنرز سندھو اور جوشی نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے فیصلہ سازی کے انداز پر 10 ماہ کے عرصے میں 14 بار تحریری طور پر اپنا اختلاف ریکارڈ کرایا۔
اس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مبینہ بے ضابطگیوں کو "ووٹوں کی چوری" اور "غداری" قرار دیا اور اعلان کیا کہ 29 ستمبر کو ہونے والے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں اس معاملے کو نمایاں طور پر اٹھایا جائے گا۔
الیکشن کمیشن نے وضاحت کی کہ اندرونی تکنیکی نوٹس اور تحریری سوالات کا تبادلہ کثیر رکنی ادارے میں ایک معمول کا عمل ہے۔ کمیشن نے یقین دہانی کرائی کہ ایس آئی آر عمل سے متعلق تمام حتمی فیصلے باہمی اتفاق رائے سے کیے گئے تھے اور انہیں مکمل قانونی حیثیت حاصل ہے۔
گاندھی نے ایس آئی آر عمل پر بارہا الیکشن کمیشن آف انڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات کے تناظر میں ووٹوں کی چوری کا الزام عائد کیا ہے۔ بدھ کے روز 'دی انڈین ایکسپریس' کی رپورٹ پر ردعمل دیتے ہوئے، انہوں نے 'ایکس' پر لکھا: "ووٹوں کی چوری ہندوستان کے عوام کے خلاف جرم اور ہمارے آئین پر براہ راست حملہ ہے۔ بی جے پی، آر ایس ایس اور الیکشن کمیشن—جنہوں نے یہ سب کیا—انہوں نے غداری کا ارتکاب کیا ہے۔ انصاف کی جیت ہوگی۔"
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