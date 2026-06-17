یہ موتیں ایک ٹوٹے اور بدعنوان نظام کا نتیجہ ہیں؛ نیٹ امیدواروں کی اموات پر راہل گاندھی کا ردعمل
راہل گاندھی نے نیٹ امیدواروں کی موت پر ردعمل دیتے ہوئے مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
Published : June 17, 2026 at 6:15 PM IST
دہرادون: اتراکھنڈ کی راجدھانی دہرادون کی چندرامنی کالونی میں گذشتہ روز نیٹ کی امیدوار طالبہ ریا نے اپنی جان لے لی۔ ریا کی عمر 23 سال تھی اور وہ نیٹ کی تیاری کر رہی تھیں۔ اس نے پہلے نیٹ کا امتحان دیا تھا لیکن وہ منتخب نہیں ہو سکی تھیں۔ ریا کی موت پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔
راہل گاندھی نے کہا کہ سیکر میں امیش اور دہرادون میں ریا دونوں نے دوبارہ نیٹ امتحان کے دباؤ میں اپنی جان لے لی۔ یہ 22 اور 23 سالہ نوجوان، جنہوں نے اپنے خوابوں کے کھلے آسمان پر اونچی اڑان بھرنی تھی، اس ظالمانہ نظام کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔
راہل گاندھی نے کہا کہ یہ اموات ٹوٹے اور کرپٹ نظام کا نتیجہ ہیں، اور اس کے لیے مودی حکومت اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان ذمہ دار ہیں۔ طلباء کو تحفظ دینے کے بجائے، انہوں نے بار بار پیپر لیک ہونے، امتحان میں بدانتظامی اور مستقبل کے سوداگروں کو تحفظ دیا۔
कोटा के लिए निकल चुका हूँ पर दिल में दो नाम गूंज रहे हैं: उमेश और रिया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 17, 2026
कल, सीकर में उमेश और देहरादून में रिया - दोनों ने Re-NEET के दबाव में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली।
22 और 23 साल के बच्चे - जिन्हें सपनों के खुले आसमान में उड़ना था वो इस अन्यायी व्यवस्था से हार गए।
ये मौतें…
راہل گاندھی نے کہا کہ "کوٹا سے ہم وہ لڑائی شروع کریں جس کا ایک ہی مقصد ہے- کسی بچے کے خواب ایسے ٹوٹنے نہ پائیں اور کسی ماں باپ کو اس طرح کے اپنے بچے کو دوبارہ نہ کھونا پڑے۔" انہوں نے کہا کہ ہر خاندان کا درد اب 'طلبہ کی گونج' بن کر پورے ملک میں گونجے گا۔
ریا اپنے خاندان کے ساتھ دہرادون کی چندرمنی کالونی میں رہتی تھی۔ ریا کے والد ایک ریٹائرڈ فوجی اور کرگل جنگ کا حصہ رہے ہیں۔ ریا کی موت سے اس کے ماں باپ ٹوٹ گئے۔
خودکشی سے پہلے ریا نے اپنے والدین کے لیے ایک جذباتی نوٹ لکھا۔ اس میں اس نے لکھا کہ "ممی، پاپا، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، میں نے یہ قدم پڑھائی میں ناکامی کی وجہ سے اٹھایا ہے۔" پولیس نے ریا کا نوٹ اس کے کمرے سے برآمد کیا۔ ریا کی موت کے بعد علاقے میں رنج و غم کی لہر ہے۔ اس ہونہار نوجوان لڑکی کے اس انتہائی قدم سے ہر کوئی حیران ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔
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