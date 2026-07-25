دہلی میں احتجاجی طلبہ سے راہل گاندھی کی ملاقات، کہا تین مطالبات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا
راہل گاندھی نے کہا کہ دھرمیندر پردھان کو کسی دوسری وزارت میں بھیجنے کی بات چل رہی ہے، لیکن یہ طلبہ کو منظور نہیں ہے۔
Published : July 25, 2026 at 2:04 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے سنیچر کے روز دہلی میں اپنی رہائش گاہ پر طلبا سے ملاقات کی۔ اس کے بعد پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ طلبا کے تین اہم مطالبات ہیں- وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو برطرف کیا جائے، طلبا کے ساتھ بربریت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہو، اور وزیر اعظم نریندر مودی ملک کے تمام طلبہ سے معافی مانگیں - ان مانگوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔
انہوں نے کہا کہ دھرمیندر پردھان ہونہار طلبہ کی بربادی کی علامت ہیں، انہیں عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے۔ حکومت میں پردھان کو کسی دوسری وزارت میں بھیجنے کی بات چل رہی ہے، لیکن یہ طلبہ کو منظور نہیں ہے۔
#WATCH | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "This is the system that is attacking them (students and youth). I told them inside. I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength of the entire Indian government, every single person in the Indian government, cannot move… pic.twitter.com/ATufigTLDH— ANI (@ANI) July 25, 2026
راہل گاندھی نے کہا کہ "طلبہ کے تین مطالبات ہیں، اور یہ ایسے مطالبات ہیں جن پر بات چیت نہیں ہو سکتی... پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر تعلیم، جو بدعنوان، نااہل اور غلط سوچ کے حامل ہیں، انہیں ہٹایا جائے۔'' اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ''مودی کی کابینہ میں کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ اس کا حل یہ نکالا جائے کہ دھرمیندر پردھان کو وزارت تعلیم سے ہٹا کر کسی اور وزارت میں بھیج دیا جائے۔ یہ ملک کے طلبہ کو منظور نہیں ہے۔ یہ کسی کو بھی منظور نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بدعنوانی کے ساتھ ساتھ بھارت کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، پردھان اس کی علامت ہیں۔ وہ اس ملک کی سب سے قیمتی چیز، یعنی ہمارے طلبہ اور ان کے مستقبل کی بربادی کی علامت ہیں۔ اس لیے دھرمیندر پردھان کو یہاں وہاں کرنے، آگے پیچھے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ دھرمیندر پردھان کو ہٹانا ہی ہوگا۔"
#WATCH | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, " ...students have three demands, and these are not negotiable demands... the first demand is that the education minister, who is corrupt, incompetent, and misaligned, has to be sacked... there's some talk going on in mr. modi's cabinet… pic.twitter.com/hKoXOQ4SSz— ANI (@ANI) July 25, 2026
راہل گاندھی نے کہا کہ "دوسری اہم بات۔۔۔ یہ لڑکی زخمی ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک نوجوان دکھایا تھا جس کی آنکھ میں گولی لگی ہے، اور ایسے ہزاروں ہزار نوجوان ہیں جن کے پیر لاٹھیوں سے ٹوٹ گئے، سر پھٹ گئے، جسم میں چھرے لگے۔ جن لوگوں نے یہ کیا ہے، ان کے کرتا دھرتا اور اسے نافذ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے اور انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اسٹوڈنٹس اور اس ملک کے مستقبل کے ساتھ جو کیا ہے، اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔"
#WATCH | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, " second... this young lady is injured. yesterday i showed you a young man who has been shot in the eye, and there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their… https://t.co/5GgTcyryhq pic.twitter.com/c8YfTDOEB9— ANI (@ANI) July 25, 2026
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راہل گاندھی نے مزید کہا کہ "یہ وہی سسٹم ہے جو ان طلبہ پر حملہ کر رہا ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا۔ میں نے کہا کہ فکر مت کرو۔ حکومت چاہے جتنا زور لگا لے، آپ کو وہاں (مظاہرے والی جگہ) سے نہیں ہٹا سکتی۔"
انہوں نے کہا کہ وہ (طلبہ) کہتے ہیں کہ "انہیں (حکومت کو) جو کرنا ہے کرنے دیں۔ وہ روکنا چاہتے، دھمکی دینا چاہتے ہیں، تو جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، انہیں کرنے دیں... ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے... وہ (طلبہ) بھارت کا مستقبل ہیں۔ کوئی ان سے نہیں لڑ سکتا۔ نریندر مودی بھارت کا ماضی ہیں، ماضی کبھی مستقبل سے نہیں لڑ سکتا۔"
देश के छात्रों ने जो मांग रखी है, उनसे कोई समझौता नहीं हो सकता।— Congress (@INCIndia) July 25, 2026
⦿ भ्रष्ट-अयोग्य शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए
⦿ छात्रों के साथ बर्बरता करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो
⦿ नरेंद्र मोदी देश के सभी छात्रों से माफी मांगे pic.twitter.com/WoAWvM6pmF
راہل گاندھی کے ساتھ پریس کانفرنس میں شامل ایک طالبہ نے کہا کہ آج راہل گاندھی کے ساتھ ہم نے جو بات چیت کی، وہ بامعنی رہی۔ طالبہ نے کہا کہ ملک میں تعلیمی نظام پر قبضہ کر کے اور اس پر بحث نہ کر کے نوجوانوں کی امنگوں کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن آج جو بات چیت ہوئی، وہ شاندار رہی۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے کمزور تعلیمی نظام کو لے کر آج 'بہار بند' کا اعلان کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی بہار پولیس نے انہیں اور باقی طلبہ کو حراست میں لے لیا۔ طلبہ کے جو تین مطالبات راہل گاندھی جی نے رکھے ہیں، وہ جائز ہیں اور ان پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔
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