راہل گاندھی نے پی ایم مودی سے پوچھے پانچ تیکھے سوالات، امریکہ سے تجارتی معاہدے پر مرکز کو نشانہ بنایا
راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بھارت-امریکہ تجارتی معاہدے کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی سے پانچ سوالات پوچھے ہیں۔
Published : February 15, 2026 at 6:06 PM IST
نئی دہلی: اتوار کو، لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدے کے ڈھانچے پر مرکزی حکومت پر اپنا حملہ جاری رکھا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان عبوری تجارتی معاہدے کے حوالے سے پانچ سوالات پوچھے۔ ان کا بنیادی الزام یہ ہے کہ اس ڈیل کے نام پر ہندوستانی کسانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔
تجارتی معاہدے کی مخالفت کیوں؟
امریکہ کے ساتھ حال ہی میں دستخط کیے گئے اس معاہدے میں کچھ امریکی زرعی مصنوعات پر محصولات (درآمد ڈیوٹی) کو کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سے کچھ امریکی سامان سستے داموں ہندوستان میں داخل ہو سکیں گے۔ راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہندوستانی کسانوں کو بہت نقصان پہنچے گا، کیونکہ سستی درآمد سے ان کی فصلوں کی قیمتیں گر جائیں گی، جس سے وہ مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم سے جو پانچ سوالات پوچھے وہ یہ ہیں:
US trade deal के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 15, 2026
मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं:
1. DDG import करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को GM अमेरिकी मक्का से बने distillers grain खिलाए जाएंगे?…
1- ڈی ڈی جی کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟:
ڈی ڈی جی (Distillers Dried Grains) امریکہ سے درآمد کیا جائے گا، جی ایم (genetically modified) مکئی سے بنتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستانی گایوں اور بھینسوں کو جی ایم کارن سے بنی مصنوعات کھلائی جائیں گی؟ کیا اس سے ہماری دودھ کی پیداوار امریکی زراعت پر منحصر ہو جائے گی؟
2- جی ایم سویا بین آئل کی آمد سے کیا ہوگا؟:
اگر جی ایم سویا بین تیل سستا ہو جاتا ہے تو مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، راجستھان وغیرہ جیسی ریاستوں میں سویابین کے کاشتکار کیا کریں گے؟ ان کی فصل کی قیمتیں پہلے ہی کم ہیں، وہ مزید جھٹکا کیسے برداشت کریں گے؟
3- "اضافی مصنوعات" میں اور کیا شامل ہے؟:
معاہدے میں کہا گیا ہے "اضافی مصنوعات۔" کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں دالیں اور دیگر فصلیں بھی امریکہ سے درآمدات کے لیے کھلی ہوں گی؟ کیا یہ دوسری فصلوں کو آہستہ آہستہ پھیلانے کی علامت ہے؟
4- "غیر تجارتی رکاوٹوں کو ہٹانے" کا کیا مطلب ہے؟:
اس سے مراد غیر تجارتی رکاوٹوں کو ہٹانا ہے (جیسے GM فصلوں پر پابندی، خریداری کی پالیسیاں، MSPs وغیرہ)۔ کیا مستقبل میں ہندوستان پر جی ایم فصلوں کو قبول کرنے، ایم ایس پیز کو کم کرنے، یا سرکاری خریداری کو کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا؟
5- ایک بار دروازہ کھلنے کے بعد، یہ کیسے بند ہو گا؟:
ایک بار جب یہ شروع ہو جائے گا، ہر سال مزید فصلیں شامل کرنے کا دباؤ ہو گا۔ کیا اس پر کوئی جانچ پڑتال ہوگی یا ہندوستان کی پوری زراعت آہستہ آہستہ امریکی اثر میں آجائے گی؟
18% टैरिफ बनाम 0% - आइए समझाता हूं, कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इसपर भ्रम फैला रहे हैं। और, किस तरह से वो भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 14, 2026
बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0%… pic.twitter.com/F4hi4OCHFj
ملک کو گمراہ کرنے کے الزامات
راہل گاندھی نے مودی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ بھارت امریکہ عبوری تجارتی معاہدے میں ٹیرف کی دفعات کے حوالے سے ملک کو گمراہ کر رہی ہے، اور دعویٰ کیا کہ اس سے بھارتی کپاس کے کسانوں اور ٹیکسٹائل برآمد کنندگان پر منفی اثر پڑے گا۔ وزارت تجارت نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاہدے سے ہندوستانی برآمدات کو فروغ ملے گا اور کسانوں کے مفادات سے سمجھوتہ نہیں کیا گیا ہے۔
اس سے پہلے، 14 فروری کو، راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر عوام کو ٹیرف کی وضاحت کرتے ہوئے ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا۔ اس پوسٹ میں، وہ کہتے ہیں: "18فیصد ٹیرف بمقابلہ 0 فیصد - مجھے بتانے دو کہ جھوٹ بولنے میں 'ایکسپرٹ' وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کس طرح اس معاملے پر کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ اور وہ کس طرح بھارت کے کپاس کے کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو انڈیا امریکہ تجارتی معاہدے کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کو ٹیکسٹائل پر 0 فیصد ٹیرف کا فائدہ دیا جا رہا ہے۔ بھارتی ٹیکسٹائل پر اٹھارہ فیصد ٹیرف اور بنگلہ دیش کے لیے یہ خصوصی استثنیٰ، پارلیمنٹ میں مودی حکومت کے ایک وزیر نے جواب دیا: 'اگر ہم بھی یہی فوائد چاہتے ہیں تو ہمیں بھی امریکہ سے کپاس درآمد کرنا پڑے گی۔' یہ حقیقت اب تک ملک سے کیوں چھپائی گئی؟"
اپنی پوسٹ میں، انہوں نے لکھا، "یہ کیسی پالیسی ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی آپشن ہے- یا یہ ہمیں 'آگے کنواں، پیچھے کھائی' کی صورت حال میں دھکیلنے کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ اگر ہم امریکی کپاس درآمد کریں گے تو ہمارے اپنے کسان برباد ہو جائیں گے، اگر ہم اسے درآمد نہیں کریں گے، تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پیچھے رہ جائے گی۔
خبر کا پس منظر کیا ہے؟
فروری 2026 میں دستخط کیے گئے اس معاہدے میں امریکہ سے ڈی ڈی جی، سویا بین آئل، سورگم، دالوں، گری دار میوے، پھل وغیرہ پر ٹیرف کو کم کرنا شامل ہے۔ راہل گاندھی اور کسانوں کی کئی تنظیمیں (جیسے سمیوکت کسان مورچہ) اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ بھارت بند جیسا ہی ایک احتجاج 12 فروری کو ہوا تھا۔ راہل گاندھی اسے کسانوں کے مفادات کی لڑائی قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
