وزیر اعظم اور میرے درمیان بیوی کو لے کر کوئی مسئلہ نہیں: راہل گاندھی
راہل گاندھی نے لوک سبھا میں خواتین کے ریزرویشن اور حد بندی کے مسئلہ پر بات کی۔ پڑھیں پوری تفصیل۔
Published : April 17, 2026 at 4:16 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے خواتین کے ریزرویشن اور حد بندی کے معاملے پر مودی حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے وزیراعظم کو ’’جادوگر‘‘ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ جادوگر اور تاجر کے درمیان شراکت داری ہوتی ہے۔
راہل گاندھی نے کہا کہ خواتین ہمارے قومی تخیل کی محرک قوت ہیں اور یہ کہ ہم سب اپنی زندگی میں خواتین سے متاثر ہوئے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ اس سیشن کا مقصد خواتین کا ریزرویشن نہیں بلکہ حد بندی ہے۔ راہل گاندھی نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، ’’وزیراعظم اور میرے درمیان ان کی اہلیہ کو لے کر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
بھارت کے انتخابی نقشے کو تبدیل کرنے کی کوشش
راہل گاندھی نے کہا، "سب سے پہلے، یہ خواتین کا بل نہیں ہے۔ اس کا خواتین کو بااختیار بنانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کے انتخابی نقشے کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے،" لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی نے خواتین کے ریزرویشن بل اور حد بندی پر پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے دوران کہا۔
او بی سی سے اقتدار چھیننے کی کوشش
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، "یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستانی معاشرے نے دلتوں اور او بی سی اور ان کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے... یہاں ذات پات کی مردم شماری کو نظرانداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں، وہ میرے او بی سی (OBC) بھائیوں اور بہنوں کو اقتدار اور نمائندگی دینے سے بچنے اور ان سے اقتدار چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔"
ذات کی مردم شماری کو استعمال کیا جائے گا
راہل گاندھی نے کہا، "آئین پر منواد... امت شاہ کہتے ہیں کہ ذات پات کی مردم شماری شروع ہو گئی ہے، ہوشیار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے، انہوں نے دو بار دہرایا کہ گھروں کی کوئی ذات نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ذات کی مردم شماری کو پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں نمائندگی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
سیاست میں ہنگامہ آرائی سے ڈرتے ہیں
حد بندی کے معاملے پر بات کرتے ہوئے لوک سبھا کے رکن راہل گاندھی نے کہا، "آپ (بی جے پی) جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ملک کی سیاست میں ہنگامہ آرائی سے ڈرتے ہیں، اپنے اقتدار کے کٹاؤ سے ڈرتے ہیں اور ہندوستان کے سیاسی نقشے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ کام آسام اور جموں و کشمیر میں کیا اور اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ پورے ہندوستان میں ایسا کر سکتے ہیں۔"
بی جے پی کی ملک مخالف حرکت
راہل گاندھی نے کہا، "آپ جنوبی ہندوستان، شمال مشرقی ریاستوں اور ہندوستان کی چھوٹی ریاستوں سے کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو اقتدار میں رہنے کے لیے آپ کی نمائندگی چھیننی پڑے گی۔ یہ کسی ملک مخالف حرکت سے کم نہیں ہے اور ہم آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے۔"