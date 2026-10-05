راہل گاندھی کی خاتون صحافیوں شاہین اور نفیسہ سے ملاقات، دہلی پولیس کی مبینہ بدسلوکی پر اٹھائے سوال
حالیہ دنوں میں شاہین اور نفیسہ نے دہلی کے ساکیت پولیس اسٹیشن میں ان کے ساتھ مبینہ پٹائی اور بدسلوکی کا الزام لگایا تھا۔
By ANI
Published : October 5, 2026 at 3:30 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پیر کو مبینہ طور پر دہلی پولیس کی بربریت کا شکار ہوئیں دو خاتون صحافیوں شاہین اور نفیسہ سے ملاقات کی۔ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ دہلی پولیس نے قومی دارالحکومت میں حالیہ واقعات کے دوران خواتین مظاہرین اور صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی کی، اور انہوں نے حکام سے جوابدہی کا مطالبہ کیا۔
سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں، راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ جنتر منتر پر کئی لوگوں کو حراست میں لیا گیا اور دعویٰ کیا کہ خواتین مظاہرین نے مرد پولیس اہلکاروں پر بدتمیزی اور بدسلوکی کا الزام عائد کیا ہے۔
راہل گاندھی نے کہا، "دہلی میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک ہی انداز ہے، کسی بھی ایسی خاتون کو خاموش کروا دینا جو سوال پوچھنے کی ہمت کرے۔"
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ خواتین صحافیوں سے کیمرے چھین لیے گئے اور واقعے کے دوران کچھ صحافیوں کو گھسیٹا گیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کسی صحافی کی شکایت پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔
दिल्ली में इस वक़्त जो हो रहा है, उसका एक ही पैटर्न है - जो औरत सवाल पूछे, उसे चुप कराओ। जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। महिला प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। महिला पत्रकारों के कैमरे छीने गए, उन्हें घसीटा गया। एक पत्रकार की शिकायत पर FIR तक दर्ज नहीं हुई। कुछ हफ्तों पहले शाहीन और नफ़ीसा ने साकेत थाने के अंदर अपने साथ हुई हिंसा और बदसलूकी की आपबीती सुनाई है। सोचिए, थाने के अंदर - वो जगह जहां महिलाएं शिकायत लेकर जाती हैं। जिन पर महिलाओं की रक्षा की ज़िम्मेदारी है, वही आज उनके लिए ख़तरा बन रहे हैं। और दिल्ली पुलिस किसके अधीन है - यह पूरा देश जानता है। साकेत थाने का पूरा CCTV फुटेज सार्वजनिक किया जाए। दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई हो। शाहीन, नफ़ीसा और जिनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने हिंसा और बदतमीज़ी की है उनको न्याय मिले। अमित शाह जी - आप और आपकी पुलिस महिलाओं से डरती क्यों है?— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 5, 2026
کانگریس رہنما کے ان الزامات کا تعلق شاہین اور نفیسہ کے ساتھ پیش آنے والے ایک حالیہ واقعے سے تھا۔ شاہین اور نفیسہ نے ساکیت پولیس اسٹیشن کے اندر مبینہ تشدد اور بدسلوکی کا الزام لگایا ہے۔
راہل گاندھی نے کہا، "کچھ ہفتے قبل، شاہین اور نفیسہ نے ساکیت پولیس اسٹیشن کے اندر تشدد اور بدسلوکی کے اپنے تجربات بیان کیے تھے۔ ذرا تصور کریں، اسٹیشن کے اندر، وہی جگہ جہاں خواتین شکایات درج کروانے جاتی ہیں۔"
راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ ان واقعات میں پولیس اہلکاروں کا رویہ اس بات پر سوالات اٹھاتا ہے کہ جب خواتین قانون نافذ کرنے والے حکام سے رجوع کرتی ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا، "جنہیں خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہ اب خود ان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔"
دہلی پولیس پر انتظامی کنٹرول پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، "اور اس ملک میں ہر کوئی جانتا ہے کہ دہلی پولیس کس کے سامنے جوابدہ ہے۔"
راہل گاندھی نے مطالبہ کیا کہ ساکیت پولیس اسٹیشن کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج عوام کے سامنے لائی جائے اور بدسلوکی یا غلط کام کے ذمہ دار پائے جانے والے کسی بھی پولیس اہلکار کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔
انہوں نے کہا، "ساکیت پولیس اسٹیشن کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج عوام کے سامنے لائی جانی چاہیے۔ قصوروار پولیس افسران کے خلاف فوری کارروائی کی جانی چاہیے۔"
انہوں نے شاہین، نفیسہ اور دیگر افراد کے لیے بھی انصاف کا مطالبہ کیا جنہوں نے، ان کی پوسٹ کے مطابق، دہلی پولیس کے ہاتھوں مبینہ تشدد یا بدسلوکی کا سامنا کیا تھا۔ راہل گاندھی نے کہا، "شاہین، نفیسہ اور وہ تمام لوگ جنہیں دہلی پولیس کی جانب سے تشدد اور بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا، انہیں انصاف ملنا چاہیے۔"
انہوں نے اپنی بات کا اختتام مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے یہ سوال پوچھتے ہوئے کیا کہ "جناب امت شاہ۔۔آپ اور آپ کی پولیس خواتین سے اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟"
راہل گاندھی کے یہ الزامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب قومی دارالحکومت میں مظاہروں سے نمٹنے کے طریقہ کار اور پولیس اہلکاروں کے رویے پر سیاسی تنقید کی جا رہی ہے۔
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