راہل گاندھی کا 'ستیہ گرہ' پلیٹ فارم، لوگوں سے "ناانصافی" کے خلاف جدوجہد کی اپنی کہانیاں شیئر کرنے کی اپیل
راہل گاندھی نے پورے ہندوستان میں جاری احتجاجی مظاہروں کی نشاندہی اور اسے یکجا کرنے کے لیے 'ستیہ گرہ' پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے۔
By ANI
Published : October 3, 2026 at 12:10 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ہفتے کے روز عوام سے اپیل کی کہ وہ 'ستیہ گرہ' پر "ناانصافی" کے خلاف اپنی جدوجہد کی کہانیاں شیئر کریں۔ 'ستیہ گرہ' ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جسے ملک بھر میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کی نشاندہی کرنے، انہیں یکجا کرنے اور ایک مشترکہ مہم کے تحت حمایت حاصل کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں گاندھی نے کہا کہ مظاہرین اپنے مسائل کی تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں، ایک انٹرایکٹو نقشے پر ملک بھر میں جاری اسی طرح کی دیگر تحریکوں کو دیکھ سکتے ہیں اور براہ راست حمایت حاصل کر سکتے ہیں۔
देशभर में लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं - और अक्सर अकेले लड़ रहे हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2026
Gen Z, छात्र, किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएँ - हर संघर्ष की अपनी कहानी है। पर जो आवाज़ अकेली उठती है, वो अक्सर दब जाती है।
'सत्याग्रह' इन्हीं आवाज़ों को एक नक्शे पर साथ लाने की पहल है।
बापू ने यही सिखाया था… pic.twitter.com/X8jUwnyLBO
مہاتما گاندھی کے نظریات کا حوالہ دیتے ہوئے، اپوزیشن لیڈر نے 'ستیہ گرہ' کو ایک طاقتور ہتھیار قرار دیا اور مزید کہا کہ "اس سے بھی بڑا ہتھیار سچائی کے ساتھ متحد ہو کر کھڑا ہونا ہے۔"
انہوں نے کہا، "ملک بھر میں لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اکثر تنہا جدوجہد کر رہے ہیں۔
راہل گاندھی نے کہا کہ، 'جین زی'، طلبہ، کسان، قبائلی، دلت، خواتین ہر جدوجہد کی اپنی کہانی ہے۔ لیکن اکثر ایک تنہا آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ 'ستیہ گرہ' ان آوازوں کو ایک نقشے پر اکٹھا کرنے کی ایک پہل ہے۔ باپو (مہاتما گاندھی) نے ہمیں یہی سکھایا تھا، سچائی ہی حتمی ہتھیار ہے۔ لیکن سچائی کے ساتھ متحد ہو کر کھڑا ہونا اس سے بھی بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آپ بھی کسی ناانصافی کے خلاف لڑ رہے ہیں تو اپنی کہانی شیئر کریں۔ اس میں صرف دو منٹ لگیں گے۔"
انہوں نے مزید کہا، "آپ کی کہانی نقشے پر ظاہر ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرح اور کون لڑ رہا ہے۔ اور اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے، میں ہر ممکن طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، چاہے پارلیمنٹ میں ہو، سڑکوں پر، خطوط کے ذریعے، یا جہاں بھی میری ضرورت ہو، یہ میری ذمہ داری ہے۔"
پوسٹ کے ساتھ منسلک ایک ویڈیو میں، کانگریس لیڈر نے کہا کہ 'ستیہ گرہ' ویب سائٹ عام عوام کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ویب سائٹ ملک بھر میں مختلف مسائل، جن میں مہنگائی اور کسانوں کے خدشات سے لے کر خواتین کی سیکیورٹی تک کے معاملات پر جاری احتجاج کا احاطہ کرنا شامل ہیں۔
کانگریس کے سابق صدر نے کہا کہ، "ملک کے ہر کونے میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ کوئی طلبہ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو کوئی خواتین کے لیے، کچھ لوگ مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں—مختصر یہ کہ ملک بھر میں مختلف نوعیت کے لاکھوں احتجاج جاری ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے، میری خواہش تھی کہ ہم ان تمام احتجاجوں سے متعلق معلومات کو ایک ہی جگہ یکجا کریں۔ اسی لیے ہم نے آپ کے لیے 'ستیہ گرہ' ویب سائٹ کا آغاز کیا ہے۔
انہوں نے کہا، "آپ کا احتجاج چھوٹا ہو یا بڑا، بس اپنا اور اپنے گروپ کا نام درج کریں اور احتجاج کی وجہ بیان کریں۔ اور اگر ہم آپ کی کوئی مدد کر سکیں، یا آپ ہماری معاونت کے خواہاں ہوں، تو ہم خوشی کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔"
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