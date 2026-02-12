تحریک 'استحقاق' کے سوال پر میڈیا پر راہل گاندھی کا طنز، کہا، غیر جانبدار اور ذمہ دار بنیں
راہل نے الزام لگایا کہ میڈیا BJP کے اشاروں پر کام کررہا ہے اور ہر روز ایک نئے موضوع/لفظ سے ان کو نشانہ بناتا ہے۔
Published : February 12, 2026 at 4:31 PM IST
نئی دہلی: جمعرات کو، لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف (ایل او پی) راہل گاندھی، میڈیا نمائندوں کے ساتھ اس وقت اپنا غصہ کھو بیٹھے جب انہوں نے بجٹ اجلاس کے دوران حکمراں پارٹی کے ذریعہ ان کے خلاف ممکنہ استحقاق کی تحریک پر سوال کیا۔ صحافیوں پر طنز کرتے ہوئے راہل نے سوال کیا کہ، کیا آپ کو آج کے لیے یہ کوڈ ورڈ دیا گیا ہے؟ انہوں نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ اپنے کام میں غیر جانبدار رہیں اور اپنے پیشے کے وقار کو برقرار رکھیں۔
بدھ، 11 فروری، 2026 کو، راہل گاندھی نے لوک سبھا میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور کچھ بڑے صنعت کاروں کے درمیان مبینہ روابط کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کئی الزامات لگائے، جس پر کافی تنازعہ کھڑا ہوا۔ ابتدائی طور پر یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ حکمراں پارٹی راہل گاندھی کے خلاف تحریک استحقاق لائے گی۔
#WATCH | Delhi | On being about a privilege motion being brought against him, LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says," is that the code word you (the media) people have been given today? yesterday it was 'authenticate', and today it is 'privilege motion'." pic.twitter.com/xc6J7KEdCe— ANI (@ANI) February 12, 2026
تاہم، اس بارے میں ابھی تک کوئی وضاحت نہیں ہے کہ آیا حکمران جماعت ان کے خلاف تحریک لا رہی ہے۔ اعلیٰ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک استحقاق کا امکان کم ہے۔ بتایا گیا کہ حکومت نے راہل گاندھی کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ان کی تقریر کے بعض الفاظ اور سطروں کو پارلیمانی ریکارڈ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ غیر مصدقہ تھے۔
The government will not bring a privilege motion against LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi. However, words and lines from the speech delivered by Rahul Gandhi yesterday will likely be expunged, as the allegations he made were not authenticated: Sources— ANI (@ANI) February 12, 2026
جمعرات، 12 فروری کو، جب راہل گاندھی پارلیمنٹ کے احاطے کے باہر اپنی گاڑی کی طرف پیدل جا رہے تھے، صحافیوں نے ان کے خلاف ممکنہ استحقاق کی تحریک پر ردعمل جاننے کے لیے انھیں گھیر لیا۔ اس سے وہ واضح طور پر مشتعل ہوئے، انھوں نے پوچھا، "کیا 'استحقاق' آج کے لیے ایک کوڈ ورڈ ہے؟ کیا آپ کو یہ لفظ آج کے لیے دیا گیا ہے؟"
صحافیوں پر مزید حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل لفظ 'تصدیق' تھا، آج یہ 'استحقاق' ہے۔ آپ کو غیر جانبداری سے کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کی ذمہ داری غیر جانبدار ہونے چاہیے۔" آپ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا آپ اسے پہچان نہیں پارہے؟"
یہ بھی پڑھیں: