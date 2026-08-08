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راہل گاندھی نے پریاگ راج میں طلباء سے بات چیت کی، بولے ہندوستان کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت

راہول گاندھی نے کے پی گراؤنڈ میں چھاتروں کی گونج پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہندوستان کی طاقت اور فخر ہیں۔

راہل گاندھی نے پریاگ راج میں طلباء سے بات چیت کی، بولے ہندوستان کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت
راہل گاندھی نے پریاگ راج میں طلباء سے بات چیت کی، بولے ہندوستان کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت (IMAGE: PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 8, 2026 at 10:26 PM IST

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پریاگ راج(اتر پردیش): کانگریس لیڈر اور ایم پی راہل گاندھی اپنے طے شدہ پروگرام کے تحت ہفتہ کو پریاگ راج(الہ آباد) پہنچے۔ انہوں نے یہاں کے پی گراؤنڈ میں طلباء سے بات چیت کی۔ اپنے دورے کے دوران گاندھی نے کہا میرے خاندان کا گھر پریاگ راج (الہ آباد) میں تھا اور میں یہاں آکر بہت خوش ہوں۔ یہ شہر علم کا مرکز ہوا کرتا تھا۔

راہول گاندھی نے کے پی گراؤنڈ میں چھاتروں کی گونج پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہندوستان کی طاقت اور فخر ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو میں ہر ہندوستانی شہری کی بات کر رہا ہوں۔انہوں نے کہا میں آج شام آپ سے آپ کے درد، کوائف اور دولت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔

راہول نے کہا کہ ہندوستان کے 400 ملین نوجوان اس کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور ملک کے نوجوان امریکہ، چین اور روس کے مقابلے میں بے مثال ہیں۔ انہوں نے ملک میں تعلیمی قابلیت کی قدر کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہندوستان میں تعلیمی سرٹیفکیٹ بے معنی ہیں کیونکہ وہ آپ کو نوکری نہیں دے سکتے۔ پنڈال میں بارش کے پانی اور کیچڑ کے باوجود طلباء کی بڑی تعداد تقریب میں جمع ہوئی۔

راہول گاندھی ہفتہ کی سہ پہر پریاگ راج پہنچے، جہاں بامرولی ہوائی اڈے پر کانگریس کے اعلیٰ مقامی لیڈروں اور کارکنوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ ہوائی اڈے کے باہر کارکنوں کو ان کی حمایت میں نعرے لگاتے بھی دیکھا گیا۔ ہوائی اڈے پر رسمی استقبال کے فوراً بعد، ان کا قافلہ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان نہرو-گاندھی خاندان کے آبائی گھر سوراج بھون کے لیے روانہ ہوا۔

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