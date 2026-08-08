راہل گاندھی نے پریاگ راج میں طلباء سے بات چیت کی، بولے ہندوستان کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت
راہول گاندھی نے کے پی گراؤنڈ میں چھاتروں کی گونج پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہندوستان کی طاقت اور فخر ہیں۔
Published : August 8, 2026 at 10:26 PM IST
پریاگ راج(اتر پردیش): کانگریس لیڈر اور ایم پی راہل گاندھی اپنے طے شدہ پروگرام کے تحت ہفتہ کو پریاگ راج(الہ آباد) پہنچے۔ انہوں نے یہاں کے پی گراؤنڈ میں طلباء سے بات چیت کی۔ اپنے دورے کے دوران گاندھی نے کہا میرے خاندان کا گھر پریاگ راج (الہ آباد) میں تھا اور میں یہاں آکر بہت خوش ہوں۔ یہ شہر علم کا مرکز ہوا کرتا تھا۔
#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "There are 40 crore energetic young people like you in this country; this is the nation's strength. People talk about China, America, and Russia, but all of them pale in comparison to the youth of… pic.twitter.com/q9Oy9FGLbB— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2026
راہول گاندھی نے کے پی گراؤنڈ میں چھاتروں کی گونج پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہندوستان کی طاقت اور فخر ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو میں ہر ہندوستانی شہری کی بات کر رہا ہوں۔انہوں نے کہا میں آج شام آپ سے آپ کے درد، کوائف اور دولت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔
मेरे परिवार का घर प्रयागराज में था। मुझे यहां आकर बहुत खुशी होती है। ये शहर Knowledge का सेंटर हुआ करता था।— Congress (@INCIndia) August 8, 2026
Allahabad University was once one of the best universities in the country.
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 प्रयागराज, यूपी
#ChhatronKiGoonj pic.twitter.com/5mA4olJqq7
راہول نے کہا کہ ہندوستان کے 400 ملین نوجوان اس کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور ملک کے نوجوان امریکہ، چین اور روس کے مقابلے میں بے مثال ہیں۔ انہوں نے ملک میں تعلیمی قابلیت کی قدر کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہندوستان میں تعلیمی سرٹیفکیٹ بے معنی ہیں کیونکہ وہ آپ کو نوکری نہیں دے سکتے۔ پنڈال میں بارش کے پانی اور کیچڑ کے باوجود طلباء کی بڑی تعداد تقریب میں جمع ہوئی۔
Prayagraj, Uttar Pradesh: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " ai is being discussed everywhere in the media, and everyone is talking about it. but i want to make one thing very clear, and you should understand this: ai has no meaning without your data. ai is built based on your… pic.twitter.com/uiooKaOhbA— IANS (@ians_india) August 8, 2026
راہول گاندھی ہفتہ کی سہ پہر پریاگ راج پہنچے، جہاں بامرولی ہوائی اڈے پر کانگریس کے اعلیٰ مقامی لیڈروں اور کارکنوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ ہوائی اڈے کے باہر کارکنوں کو ان کی حمایت میں نعرے لگاتے بھی دیکھا گیا۔ ہوائی اڈے پر رسمی استقبال کے فوراً بعد، ان کا قافلہ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان نہرو-گاندھی خاندان کے آبائی گھر سوراج بھون کے لیے روانہ ہوا۔