انڈیا بلاک کے رہنما پٹیشن دائر کرنے جائیں گے سپریم کورٹ: راہل گاندھی
سی جے آئی کی طرف سے معاملے پر اپوزیشن کے ارکانِ پارلیمنٹ کے ساتھ ملاقات کی۔ اجازت نہ دینے کے باوجود احتجاج جاری رہے گا۔
Published : October 12, 2026 at 1:49 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی نے دارالحکومت دہلی میں انڈیا بلاک کے مجوزہ احتجاجی مظاہرے سے قبل سیاسی ماحول کو گرما دیا ہے۔ کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن کے کام کرنے کے طریقے کے خلاف 'چلو دہلی' احتجاجی مارچ کی اپیل کی ہے، جو آج دوپہر کناٹ پلیس سے سپریم کورٹ تک شروع ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ انڈیا بلاک کے تمام بڑے رہنما اب سپریم کورٹ میں باقاعدہ پٹیشن (درخواست) دائر کرنے جائیں گے۔
راہل گاندھی نے کہا، "ووٹوں کی چوری کے خلاف دہلی میں کئی دنوں سے احتجاجی مظاہرے چل رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دہلی کو جیل کیوں بنا دیا گیا ہے؟ لوگوں کو شہر میں آنے سے روکا جا رہا ہے، ٹرینوں اور بسوں میں مسافروں کو روکا جا رہا ہے اور پوری دہلی کو ایک قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے"۔
انہوں نے مزید کہا، "آئین (Constitution) پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مزاحمت کسی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل جاری رہے گی۔ یہاں تک کہ خود پولیس والے بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ گیانیش کمار کو کیوں بچا رہے ہیں اور پولیس پر کیوں حملہ کر رہے ہیں۔ میں نریندر مودی کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کے 200 سے زائد افسران ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمیں مسلسل معلومات فراہم کر رہے ہیں، جن میں ای ڈی (ED)، سی بی آئی (CBI) اور وزارتِ خارجہ کے حکام بھی شامل ہیں"۔
راہل گاندھی نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا، "انڈیا بلاک مارچ کر رہا ہے۔ آج دوپہر ڈیڑھ بجے کناٹ پلیس کے بارکھمبا جنکشن پر ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اگر آپ آئین کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، تو کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے"۔
انہوں نے یہ بھی کہا، "اگر آپ کسی بھی وجہ سے براہِ راست ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، تو اس وقت اپنی یکجہتی کا اظہار کریں جب ہم سپریم کورٹ کے سامنے پٹیشن دائر کریں گے..."۔
چیف جسٹس کی جانب سے اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ کو ملاقات کی منظوری نہ دینے کے باوجود یہ احتجاجی مارچ اپنے طے شدہ وقت پر جاری رہے گا۔ راہل گاندھی نے اس احتجاج کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس بلانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ 'ایکس' پر اپنی ایک پوسٹ میں انہوں نے لکھا، "جمہوریت کے لیے مارچ، انصاف کے لیے مارچ، چلو دہلی"۔
کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ عمران مسعود نے پیر کو کہا کہ لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی کی ملاقات کی درخواست اور میمورینڈم کو چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) کی طرف سے مسترد کیے جانے کے بعد پارٹی نے اس بڑے احتجاج کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام خود بخود اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں۔ نیوز ایجنسی اے این آئی (ANI) سے بات کرتے ہوئے عمران مسعود نے کہا، "ہم نے احتجاج کا پورا پلان تیار کیا ہے، پارٹی جو بھی ہدایات دے گی، ہر کوئی اس پر عمل کرے گا۔ لوگ خود باہر نکل رہے ہیں، ہر جگہ یہ ایک عوامی تحریک بن چکی ہے"۔
دوسری طرف، کانگریس کی خاتون رکنِ پارلیمنٹ جے بی ماتھر نے کہا، "ہم سپریم کورٹ تک مارچ کریں گے—کسی سیاسی پارٹی، فرد، مرد، عورت یا کسی ریاست، ذات، مذہب یا عقیدے سے وابستہ ہونے کے ناطے نہیں، بلکہ ملک کے ایسے شہریوں کے طور پر جو یہ مانتے ہیں کہ اب جمہوریت (Democracy) کو بچانے کی سخت ضرورت ہے"۔
راہل گاندھی، انڈیا بلاک کے رہنما اور دیگر لوگ سڑکوں پر ہر ادارے اور انتظامیہ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آج کا دن سنہری حروف میں ایک ایسے بڑے احتجاجی مظاہرے کے طور پر درج ہوگا جیسا دہلی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔" سینٹرل دہلی میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔
کئی مقامات پر بیریکیڈز لگا کر سیکیورٹی کو مزید مضبوط کر دیا گیا ہے، اور اسی سیکیورٹی کے پیشِ نظر 12 اکتوبر 2026 کو شام 4:00 بجے تک کچھ مخصوص میٹرو اسٹیشنوں پر انٹری اور ایگزٹ (آمد و رفت) بند رہے گی۔ منڈی ہاؤس کے قریب بارکھمبا روڈ پر سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں اور دہلی پولیس کے ساتھ ریپڈ ایکشن فورس (RAF) اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس (CRPF) کے جوان بھی مستعد ہیں۔
سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جن میٹرو اسٹیشنوں پر انٹری اور ایگزٹ شام 4 بجے تک بند رہے گی، وہ یہ ہیں: پٹیل چوک، جنپتھ، راجیو چوک، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکریٹریٹ (مرکزی سیکرٹریٹ)، اور بارکھمبا روڈ۔
سیکیورٹی اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کانگریس کی رکنِ پارلیمنٹ جے بی ماتھر نے کہا، "پولیس—ہوم منسٹر امیت شاہ کے تحت آتی ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے اس واضح فیصلے کو نظر انداز کر رہی ہے کہ میٹرو بند نہیں ہونی چاہیے۔ میٹرو اسٹیشن بند کر کے، راستے تبدیل کر کے، اور بڑی تعداد میں پولیس اور سی آر پی ایف فورس جمع کر کے لوگوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جا رہا ہے، لیکن ہم ان سب سے بے فکر ہیں"۔
دوسری طرف، کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ گدم وامسی کرشنا نے کہا، "اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بی جے پی اس ملک کے نوجوانوں اور 'جنریشن زیڈ' (Gen-Z) کے خلاف ہے۔ وہ پہلی بار ووٹ دینے والے نوجوانوں کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے فارم 6 شروع کیا۔ ایس آئی آر (SIR) کا مقصد نئے ووٹروں کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹانا تھا، اور ہم اس ناانصافی کے خلاف آخر تک لڑیں گے"۔
راہل گاندھی نے دیگر تمام اپوزیشن جماعتوں سے اس احتجاجی مارچ میں شامل ہونے کی پرزور اپیل کی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا، "12 اکتوبر کو پورا بھارت ایک ساتھ مل کر پرامن طریقے سے سپریم کورٹ تک مارچ کرے گا"۔