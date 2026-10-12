راہل گاندھی نے سپریم کورٹ میں دائر کی عرضی، سی ای سی گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ، انڈیا اتحاد کا عدالت عظمی تک مارچ
انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے انتخابی عمل میں شفافیت کا مطالبہ کرتے ہوئے سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف سپریم کورٹ تک مارچ کیا۔
Published : October 12, 2026 at 8:44 PM IST
نئی دہلی: انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے آج سپریم کورٹ کی طرف مارچ کیا اور انتخابی فہرست ایس آئی آر میں مبینہ بے ضابطگیوں پر اپنے احتجاج کو تیز کرتے ہوئے اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی سمیت کئی سرکردہ اپوزیشن لیڈروں نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی بھی دائر کی ہے جس میں ایس آئی آر کے دوران ووٹروں کی فہرست سے بڑے پیمانے پر ناموں کو حذف کرنے اور انتخابی عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے میں مداخلت کی درخواست کی گئی ہے۔
کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے، سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو، راشٹریہ جنتا دل کے رہنما تیجسوی پرساد یادو، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شرد چندر پوار) کی رہنما سپریا سولے، شیوسینا (ادھو بالا صاحب ٹھاکرے) کے رہنما سنجے راوت۔اپوزیشن جماعتوں کے رہنما، بشمول کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے لیڈر ڈی راجہ، سی پی آئی (ایم) کے جنرل سکریٹری ایم اے بیبی، اور انڈین یونین مسلم لیگ کے رہنما ای ٹی محمد بشیر بھی درخواست سے منسلک ہیں۔
منگل سے قومی دارالحکومت میں الیکشن کمیشن کے معاملے پر احتجاج کرنے والے انڈیا اتحاد کے سرکردہ رہنماؤں نے سپریم کورٹ کی طرف مارچ کیا، حالانکہ پولیس نے عدالت عظمیٰ سے کچھ ہی فاصلے پر بھگوان داس روڈ تک ان کا راستہ روک دیا۔ اپوزیشن نے اس مارچ کو چلو دہلی مارچ برائے جمہوریت کا نام دیا تھا۔
راہل گاندھی، کھرگے، پرینکا گاندھی واڈرا، اکھلیش یادو، تیجشوی یادو، اور دیگر اپوزیشن لیڈر کانسٹی ٹیوشن کلب سے بسوں میں بارکھمبا روڈ پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے سپریم کورٹ کی طرف مارچ شروع کیا۔ راہول گاندھی، پرینکا گاندھی، اور کئی دوسرے لیڈروں نے مختصر طور پر پیدل مارچ کیا اور پھر ایک ٹرک پر سوار ہو کر آگے بڑھے۔ حامیوں اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی مارچ میں شامل ہوئی۔
پرینکا گاندھی کے ساتھ بائیں بازو کی طلبہ تنظیم اے آئی ایس اے کی سربراہ نیہا بورا بھی تھیں، جو گزشتہ کئی دنوں سے دہلی میں ہونے والے احتجاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔
پولیس نے بھگوان داس روڈ پر دو مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ مظاہرین نے پہلی بیریکیڈ کو عبور کیا، لیکن پولیس نے سپریم کورٹ کے قریب دوسرے بیریکیڈ پر روک لیا۔ کئی کانگریسی قائدین اور کارکنان نے بیریکیڈ پر کھڑے ہوکر نعرے لگائے۔
اپوزیشن پارٹی کے کارکنوں نے کئی مقامات پر سڑکوں اور دیواروں پر وزیر اعظم مودی، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت اور گیانیش کمار کے خلاف نعرے لگائے۔
مارچ کے بعد راہل گاندھی اور کئی دوسرے اپوزیشن لیڈر سپریم کورٹ گئے تاکہ عرضی سے متعلق رسمی کارروائیوں کو مکمل کریں۔
مارچ سے پہلے راہل گاندھی نے کہا تھا کہ اپوزیشن پارٹیاں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کریں گی۔ انہوں نے کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا اور انہیں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کا نشانہ بنایا۔ گاندھی نے یہ بھی کہا کہ یہ لڑائی طویل ہوگی، اور اپوزیشن انتخابی عمل سے متعلق اپنے الزامات لگاتی رہے گی۔
گاندھی اور کھرگے نے پہلے چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت سے ملاقات کا وقت مانگا تھا تاکہ مبینہ ووٹ چوری سمیت مسائل پر میمورنڈم پیش کیا جا سکے۔ تاہم، چیف جسٹس نے ملاقات سے انکار کر دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متعلقہ معاملات پہلے ہی سپریم کورٹ میں عدالتی کارروائی کے تحت ہیں۔
اپوزیشن کے اہم مطالبات میں مبینہ "ووٹ چوری" کا خاتمہ، چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کا استعفیٰ، اور ووٹر لسٹوں کے ایس آئی آر کے عمل کو روکنا شامل ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ ایس آئی آر کے عمل کے دوران لاکھوں ووٹروں کے ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن اور حکمراں بی جے پی نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے ووٹر لسٹوں کی نظرثانی کو نااہل، فوت شدہ یا دوسری جگہ منتقل ہونے والے ووٹروں کے ناموں کو ہٹانے کے عمل کے طور پر بیان کیا ہے۔
انڈیا الائنس کے رہنما گزشتہ منگل سے مبینہ انتخابی دھاندلی اور ووٹ چوری کے خلاف احتجاج کو تیز کر رہے ہیں۔ پیر کے مارچ اور سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کو اپوزیشن کی مہم کو عدالتی سطح تک لے جانے کی جانب اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔