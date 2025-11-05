راہل گاندھی ملک مخالف طاقتوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہریانہ میں ووٹ چوری کے الزامات پر کرن رجیجو کا ردعمل
راہول گاندھی کے "انتخابی دھوکہ دہی" کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے، رجیجو نے الزام لگایا کہ کانگریس لیڈر ملک مخالف طاقتوں کے ساتھ ہیں۔
Published : November 5, 2025 at 4:30 PM IST
نئی دہلی: ہریانہ میں بڑے پیمانے پر "انتخابی دھاندلیوں" سے متعلق کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے الزامات پر مرکزی وزیر کرن رجیجو نے سخت ردعمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بہار انتخابات سے قبل اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کےلئے "سازش" اور "ہتھکنڈے" اپنائے جارہے ہیں۔
رجیجو نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بیرون ملک کچھ بھارت مخالف عناصر راہل گاندھی کو استعمال کررہے ہیں، اسی وجہ سے وہ ملک کے نظام پر چوری کا الزام لگاتے ہوئے جھوٹی افواہیں پھیلارہے ہیں۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ "وہ ہمیشہ انتخابات سے پہلے بیرون ملک جاتے ہیں اور پھر واپس آ کر الیکشن کمیشن پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ بھارت مخالف قوتیں انہیں فیڈاپ کررہی ہیں اور ملک کی بدنامی کی کوشش کرنے کے لیے انہیں استعمال کر رہی ہیں۔"
رجیجو نے کہاکہ "راہل گاندھی بار بار الیکشن ہارنے کے بعد بھی نہیں سیکھتے۔ انہوں نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پریس سے خطاب کیا۔ بہار میں پولنگ کل ہو گی جبکہ وہ ہریانہ کے بارے میں کہانیاں شیئر کر رہے تھے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ہریانہ میں انتخابات کے دوران کانگریس لیڈر کماری شیلجا نے کہا تھا کہ کانگریس والے خود کانگریس کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کبھی ایگزٹ پول پر سوال نہیں اٹھایا، لیکن وہ عوام کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کر سکتے۔"
مرکزی وزیر نے کہاکہ ’’اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہار میں کانگریس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے اور اسی وجہ سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ ہریانہ کا مسئلہ اٹھانے میں مصروف ہیں۔‘‘ کرن رجیو نے کہاکہ ’میں انہیں مشورہ دوں گا کہ قائد حزب اختلاف ہونے کے ناطے وہ سنجیدہ مسائل پر بات کریں اور غیر متعلقہ مسائل پر وقت ضائع نہ کریں‘۔ رجیجو نے راہل گاندھی پر "بیرون ملک دوروں کے دوران بھارت کے اداروں اور عدلیہ پر الزام تراشی کا الزامات عائد کیا اور دعوی کیا کہ "بھارت سے باہر کوئی انہیں ایسی غیر منطقی تجاویز دے رہا ہے۔"
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ گاندھی کے "ووٹ چوری" کے الزامات کے پیچھے "کوئی منطق" نہیں ہے، رجیجو نے کہا کہ بھارت کے جنرل زیڈ اور نوجوان "وزیر اعظم مودی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔"
قبل ازیں راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ ہریانہ اسمبلی انتخابات کو "چوری" کرنے کے لیے 25 لاکھ جعلی ووٹروں کے اندراجات کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملی بھگت کا بھی الزام لگایا۔