طلباء کے ساتھ کھڑے رہیں، 'ریکوری میکانزم' بدل کر رہیں گے، راہل گاندھی
گاندھی نےکہا پورے ملک میں نظام کو تبدیل کیا جائے گا اور ایسا نظام بنایا جائے گا جو طلباء کو ترقی دینے میں مدد کرے۔
Published : August 18, 2026 at 5:48 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے منگل کو جھارکھنڈ میں طلباء اور حکومت کے درمیان طے پانے والے معاہدے اور احتجاجی طلباء کی بھوک ہڑتال ختم کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی طلباء سوال پوچھتے ہیں تو انہیں جواب ملنا چاہئے۔
گاندھی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا کہ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین اور ریاستی حکومت نے بات چیت کا راستہ چنا، جس کی وجہ سے ایک حل نکلا۔انہوں نے طلباء کے صبر کی بھی تعریف کی۔ راہول گاندھی نے کہا کہ یہ صحیح طریقہ ہے۔ طلباء کو سوال پوچھنا چاہئے اور جواب ملنا چاہئے۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ وہ ملک کے ہر طالب علم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس بحالی کے نظام کو اس کی جڑوں سے بدلیں گے تاکہ ہر طالب علم کو اس کی محنت کا پورا پھل ملے اور منصفانہ مقابلہ کا حق ملے۔
راہول گاندھی نے کہا کہ پورے ملک میں نظام کو تبدیل کیا جائے گا اور ایسا نظام بنایا جائے گا جو طلباء کو ترقی دینے میں مدد کرے، انہیں پیچھے نہ رکھے۔
قابل ذکر ہے کہ جھارکھنڈ میں بھرتی کے امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء منگل کو اپنا احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔
اس سے پہلے ریاستی حکومت نے 2014 سے آؤٹ سورس ایجنسیوں کے ذریعے منعقد ہونے والے تمام بھرتی امتحانات کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا، بشمول جھارکھنڈ اسٹاف سلیکشن کمیشن کمبائنڈ گریجویٹ لیول امتحان۔ واضح رہے کہ طلبا کے مسلسل احتجاج کے بعد جھارکھنڈ کی ہیمنت سورین کی حکومت نے طلبا کے مطالبات تسلیم کر لئے۔
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