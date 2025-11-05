ETV Bharat / bharat

راہل گاندھی کا 'ہائیڈروجن بم'، ملک بھر میں ووٹ چوری کا الزام: ہریانہ میں پچیس لاکھ فرضی ووٹ پڑے، الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات

اس سے قبل انہوں نے بی جے پی کو خبردار کیا تھا کہ وہ جلد ہی 'ووٹ چوری' کے حوالے سے 'ہائیڈروجن بم' گرائیں گے۔

Hydrogen Bomb Loading Rahul Gandhi Addresses Press Conference In New Delhi chori hydrogen bomb Urdu News
ملک بھر میں ووٹ چوری: کانگریس لیڈر راہل گاندھی (ANI Live)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 5, 2025 at 1:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے بی جے پی سے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے آج ووٹ چوری کے حوالے سے اپنا ہائیڈروجن بم گرایا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر نے نئی دہلی میں اے آئی سی سی ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس کی، الیکشن کمیشن پر ایک ایک کرکے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کمیشن پر بی جے پی کی مدد کرنے کا الزام لگایا۔

راہل گاندھی نے کہا کہ انہیں کئی ریاستوں سے ووٹ چوری کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے ہریانہ میں ووٹ چوری کا پتہ لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سچ سامنے لا رہے ہیں۔ 101 فیصد سچائی کے ساتھ الزامات لگاتے ہوئے گاندھی نے کہا کہ یہ دھوکہ دہی بوتھ کی سطح پر نہیں بلکہ مرکزی سطح پر ہوئی ہے۔

راہل کے سخت الزامات

کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ ہریانہ میں ایگزٹ پول میں کانگریس آگے تھی۔ بعد میں بی جے پی جیت گئی۔ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان صرف چند ہزار ووٹوں کا فرق تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں 25 لاکھ ووٹ چوری ہوئے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کرناٹک کے مہادیو پورہ میں پیش آیا۔

انہوں نے کہا کہ ہریانہ کے 10 بوتھوں پر ایک لڑکی نے جعلی شناختی کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے 22 بار ووٹ ڈالا۔ کئی ووٹر لسٹوں میں برازیلین ماڈل کی تصویر استعمال کی گئی۔ یہ دھوکہ دہی اعلیٰ سطح پر کی گئی۔ ہریانہ میں دو بوتھوں سے ویڈیو فوٹیج کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔

الیکشن کمیشن کی جانب سے بی جے پی کی مدد

کانگریس لیڈر نے کہا کہ ایک ہی شخص نے انتخابات کے دوران ایک ہی بوتھ پر کئی بار جعلی ووٹ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کا مستقبل چوری کیا جا رہا ہے۔ راہل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس بوتھ سے فوٹیج کو حذف کر دیا ہے۔ راہل نے کہا کہ ہریانہ میں جعلی فوٹو والے 100,000 سے زیادہ ووٹر تھے۔ اس ریاست میں آٹھ میں سے ایک ووٹر فرضی تھا۔ الیکشن کمیشن بی جے پی کی مدد کر رہا تھا۔

چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر جھوٹا ہونے کا الزام

راہل نے بی جے پی لیڈر سینی کی آڈیو ریکارڈنگ چلائی تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ بی جے پی کے پاس ’’عظیم انتظام‘‘ ہے۔ اس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں گے، فکر نہ کریں اور بی جے پی جیت گئی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ملک بھر میں جعلی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہیں صریح جھوٹا قرار دیا۔

ووٹ چوری کا اسکینڈل ’ہائیڈروجن بم‘ قرار

واضح رہے کہ راہل گاندھی نے اس سے قبل ووٹ چوری کے اسکینڈل کو ’ہائیڈروجن بم‘ قرار دیا تھا۔ یہ الزام ووٹ چوری اور ووٹر لسٹوں میں بے ضابطگیوں کے الزامات سے متعلق ہے۔ یکم ستمبر کو راہل گاندھی نے بی جے پی کو ایک آسنن انکشاف سے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جلد ہی ان کے ووٹ چوری کے الزامات کے حوالے سے ایک "ہائیڈروجن بم" گرائیں گے، کیونکہ کرناٹک کے مہادیو پورہ کے بارے میں جو کچھ دکھایا گیا وہ محض ایک "ایٹمی بم" تھا۔

یہ بھی پڑھیں:

ووٹ چوری پر راہل گاندھی کا سنسنی خیز نیا انکشاف، سافٹ ویئر کے ذریعہ ووٹ ڈلیٹ کرنے کا لگایا الزام، پیش کیے ثبوت

ایک کلک میں سمجھیں جی ایس ٹی کے صفر ہونے کا کیا ہوگا اثر، کتنا ادا کرنا ہوگا پریمیم، اتنی بڑی بچت ہوگی!

'ملک کے نوجوان، طلباء اور جنریشن زیڈ بچائیں گے آئین' راہل گاندھی کا بیان، کہا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں

بی جے پی ووٹ چوری سے اقتدار پر قابض، ووٹ چوری کے خلاف دستخطی مہم کے دوران کانگریس کا بیان

"ملک میں بے روزگاری کا براہ راست تعلق ووٹ چوری سے ہے": راہل گاندھی نے مرکزی حکومت کو گھیرا

'ووٹ چوری پر بہت جلد کریں گے ہائیڈروجن بم دھماکہ، یاترا کے آخری دن راہل گاندھی کا اعلان

بارہ فیصد GST سلیب ہو سکتا ہے ختم، انشورنس سے لے کر باورچی خانے تک راحت ہی راحت

TAGGED:

VOTE CHORI ROW
RAHUL GANDHI PC ON VOTE THEFT
HYDROGEN BOMB
ELECTION COMMISSION
RAHUL GANDHI HYDROGEN BOMB

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.