راہل گاندھی کا 'ہائیڈروجن بم'، ملک بھر میں ووٹ چوری کا الزام: ہریانہ میں پچیس لاکھ فرضی ووٹ پڑے، الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات
اس سے قبل انہوں نے بی جے پی کو خبردار کیا تھا کہ وہ جلد ہی 'ووٹ چوری' کے حوالے سے 'ہائیڈروجن بم' گرائیں گے۔
Published : November 5, 2025 at 1:36 PM IST
نئی دہلی: قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے بی جے پی سے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے آج ووٹ چوری کے حوالے سے اپنا ہائیڈروجن بم گرایا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر نے نئی دہلی میں اے آئی سی سی ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس کی، الیکشن کمیشن پر ایک ایک کرکے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کمیشن پر بی جے پی کی مدد کرنے کا الزام لگایا۔
راہل گاندھی نے کہا کہ انہیں کئی ریاستوں سے ووٹ چوری کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے ہریانہ میں ووٹ چوری کا پتہ لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سچ سامنے لا رہے ہیں۔ 101 فیصد سچائی کے ساتھ الزامات لگاتے ہوئے گاندھی نے کہا کہ یہ دھوکہ دہی بوتھ کی سطح پر نہیں بلکہ مرکزی سطح پر ہوئی ہے۔
LIVE: #VoteChori Press Conference - The H Files https://t.co/IXFaH9fEfr— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 5, 2025
راہل کے سخت الزامات
کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ ہریانہ میں ایگزٹ پول میں کانگریس آگے تھی۔ بعد میں بی جے پی جیت گئی۔ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان صرف چند ہزار ووٹوں کا فرق تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں 25 لاکھ ووٹ چوری ہوئے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کرناٹک کے مہادیو پورہ میں پیش آیا۔
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " why is ec not removing duplicates? because if they remove duplicates, there will be fair elections. if they ensure that there is one entry, one picture, there's a fair election. and ec doesn't want fair elections." pic.twitter.com/EHCwos5Xrc— ANI (@ANI) November 5, 2025
انہوں نے کہا کہ ہریانہ کے 10 بوتھوں پر ایک لڑکی نے جعلی شناختی کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے 22 بار ووٹ ڈالا۔ کئی ووٹر لسٹوں میں برازیلین ماڈل کی تصویر استعمال کی گئی۔ یہ دھوکہ دہی اعلیٰ سطح پر کی گئی۔ ہریانہ میں دو بوتھوں سے ویڈیو فوٹیج کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے بی جے پی کی مدد
کانگریس لیڈر نے کہا کہ ایک ہی شخص نے انتخابات کے دوران ایک ہی بوتھ پر کئی بار جعلی ووٹ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کا مستقبل چوری کیا جا رہا ہے۔ راہل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس بوتھ سے فوٹیج کو حذف کر دیا ہے۔ راہل نے کہا کہ ہریانہ میں جعلی فوٹو والے 100,000 سے زیادہ ووٹر تھے۔ اس ریاست میں آٹھ میں سے ایک ووٹر فرضی تھا۔ الیکشن کمیشن بی جے پی کی مدد کر رہا تھا۔
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " let's get duplicates. they have duplicate photos, we have 223 photos in one booth...we have the same photo appearing again and again. we have a gentleman who is voting 14 times - in booth 508, booth 431. we have another man,… pic.twitter.com/4imVmkmdC7— ANI (@ANI) November 5, 2025
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر جھوٹا ہونے کا الزام
راہل نے بی جے پی لیڈر سینی کی آڈیو ریکارڈنگ چلائی تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ بی جے پی کے پاس ’’عظیم انتظام‘‘ ہے۔ اس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں گے، فکر نہ کریں اور بی جے پی جیت گئی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ملک بھر میں جعلی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہیں صریح جھوٹا قرار دیا۔
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " here's a polling list of haryana...this is a list of two polling booths. a woman appears 223 times in two polling booths; she can vote any number of times she wants. election commission needs to tell us how many times this lady… pic.twitter.com/tY84x6obPo— ANI (@ANI) November 5, 2025
ووٹ چوری کا اسکینڈل ’ہائیڈروجن بم‘ قرار
واضح رہے کہ راہل گاندھی نے اس سے قبل ووٹ چوری کے اسکینڈل کو ’ہائیڈروجن بم‘ قرار دیا تھا۔ یہ الزام ووٹ چوری اور ووٹر لسٹوں میں بے ضابطگیوں کے الزامات سے متعلق ہے۔ یکم ستمبر کو راہل گاندھی نے بی جے پی کو ایک آسنن انکشاف سے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جلد ہی ان کے ووٹ چوری کے الزامات کے حوالے سے ایک "ہائیڈروجن بم" گرائیں گے، کیونکہ کرناٹک کے مہادیو پورہ کے بارے میں جو کچھ دکھایا گیا وہ محض ایک "ایٹمی بم" تھا۔