راہل گاندھی کی چینی سی سی ٹی وی معاملے پر مودی حکومت پر تنقید، شہریوں کی سلامتی خطرے میں ڈالنے کا الزام لگایا
کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے چینی CCTV کیمروں اور ایپس کو لے کر بی جے پی زیرقیادت مرکزی حکومت پر تنقید کی ہے۔
Published : April 4, 2026 at 3:28 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ہفتے کے روز الزام لگایا کہ مودی حکومت "اپنی ناکامیوں کو چھپانے" کی کوشش کر رہی ہے۔ انھوں نے کہا کہ، اہم مقامات پر نصب چینی کیمروں کے ذریعہ غیر ملکی نگرانی کی حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے جس سے ہر ہندوستانی شہری کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔
ہندی میں لکھی گئی فیس بک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کو اندھیرے میں رکھنے کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ راہل گاندھی نے زور دے کر کہا کہ حکومت نے حال ہی میں چینی سی سی ٹی وی کیمروں کے عوامی استعمال پر پابندی عائد کی ہے، اس کے باوجود، سرکاری عمارتوں کے اندر چینی کیمرے نصب ہیں۔"
ممنوعہ چینی ایپس بدلے ہوئے ناموں سے دوبارہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ غیر ملکی اے آئی پلیٹ فارم حساس ڈیٹا پر حاصل کر رہے ہیں، اور حکومت کے پاس اس بارے میں کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے ذکر کیا کہ انہوں نے یہ سوالات پارلیمنٹ میں الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت کے سامنے رکھے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا، "جواب میں بہت سی زبانی باتیں تھیں، لیکن پوچھے گئے مخصوص سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔"
کانگریس کے سابق صدر نے پوچھا، "ہمارے کیمرے کن ممالک سے حاصل کیے گئے ہیں؟ ان میں سے کتنے سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے تصدیق شدہ ہیں؟ کون سے غیر ملکی اے آئی پلیٹ فارمز سرکاری ڈیٹا پر کارروائی کر رہے ہیں؟ کون سی ممنوعہ ایپس فی الحال نئے ناموں سے کام کر رہی ہیں؟۔۔۔وزارت کے جواب میں کوئی اعداد و شمار نہیں تھے - کوئی جواب نہیں تھا۔ اس میں کسی ایک پلیٹ فارم کا نام تک نہیں تھا۔"
کانگریس لیڈر نے نشاندہی کی کہ حکومت کے ذریعہ استعمال کیے گئے 10 لاکھ چینی کیمروں سے ڈیٹا کی منتقلی کے حوالے سے خطرات لاحق ہونے کے اعتراف کے پانچ سال بعد، حکومت ابھی تک یہ واضح کرنے میں ناکام رہی ہے کہ فی الحال ہماری نگرانی کرنے والے کیمرے محفوظ ہیں یا نہیں۔
گاندھی نے زور دے کر کہا، "اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور غیر ملکی نگرانی کے بارے میں سچائی کو چھپانے کی کوشش کرکے، مودی حکومت ہر ایک شہری کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔" 25 مارچ کو، گاندھی نے لوک سبھا میں ایک سوال پوچھا، اور الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی کے وزیر مملکت جیتن پرساد نے جواب دیا کہ حکومت ہند ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز سے لاحق سائبر سیکیورٹی خطرات سے آگاہ ہے۔ پرساد نے کہا کہ گزشتہ 12 سالوں میں، ہندوستان کے ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد کوششیں کی گئی ہیں، جن کی تفصیلات نیچے فراہم کی گئی ہیں۔
گاندھی کے سوال کے جواب میں، انہوں نے "جاسوسی کے لیے ٹکنالوجی کے استعمال" کے حوالے سے حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے متعدد اقدامات کو گنوایا۔ ان اقدامات میں ہندوستان کے ٹیلی کام نیٹ ورکس کو محفوظ بنانا، نیٹ ورک سیکورٹی اور ڈیٹا کے تحفظ کے لیے قانونی فریم ورک کو مضبوط کرنا اور سی سی ٹی وی سسٹمز کی سیکورٹی کو بڑھانا شامل ہے۔
مرکزی وزیر نے کہا کہ، ٹیلی کام نیٹ ورکس ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا سب سے اہم جزو ہیں۔ 2021 میں، حکومت نے قابل اعتماد ذرائع سے متعلق قومی سلامتی کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک اہم قدم اٹھایا۔ یہ ہدایت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ملک کے ٹیلی کام نیٹ ورکس میں نصب ٹیلی کمیونیکیشن کا سامان خصوصی طور پر قابل اعتماد ذرائع سے حاصل کیا جائے۔
انہوں نے کہا، "حکومت نے نیٹ ورک سیکیورٹی اور ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق قانونی فریم ورک کو مضبوط کیا ہے۔ انھوں نے ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ، 2023 کو مطلع کیا ہے ۔۔ جس میں ملک کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس کی سیکیورٹی کے لیے جامع دفعات شامل ہیں ۔۔ اور ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ، 2022، جو ذاتی ڈیٹا کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضمانت دیتا ہے۔"
سی سی ٹی وی سسٹم کی سیکورٹی میں اضافہ کے بارے میں، جیتن پرساد نے اپنے تبصرے میں کہا کہ، "حکومت نے سی سی ٹی وی سسٹم کی سیکورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے بڑی اصلاحات نافذ کی ہیں اور ہندوستانی مارکیٹ میں سی سی ٹی وی آلات کے لیے لازمی ضروریات کو مطلع کیا ہے۔"
