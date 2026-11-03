"ڈریے مت! کوئی بھی پلیٹ فارم، کوئی بھی جگہ چن لو": راہل گاندھی کا وزیر اعظم مودی کو کھلی بحث کا چیلنج
بحث کے طریقہ کار کے حوالے سے کانگریس رکن پارلیمنٹ نے تجویز دی کہ دونوں لیڈر ایک میز کے آمنے سامنے بیٹھ سکتے ہیں۔
By ANI
Published : November 3, 2026 at 8:40 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے منگل کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کو غیر ملکی عناصر کے ساتھ تعلقات کے الزامات پر کھلی بحث (اوپن ڈیبیٹ) کا چیلنج دوبارہ دہرایا۔ انہوں نے تجویز دی کہ وزیر اعظم بحث کے لیے کوئی بھی جگہ منتخب کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کو بھی جج مقرر کر سکتے ہیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، گاندھی نے نشاندہی کی کہ وزیر اعظم کو چیلنج دیے ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ وزیر اعظم میڈیا اور ملک کے نوجوانوں کی موجودگی میں عوامی بحث کے لیے سامنے آئیں۔ گاندھی نے لکھا، ”مودی جی، آپ کو چیلنج دیے ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ اپوزیشن ’ملک مخالف‘ (اینٹی نیشنل) ہے۔ کوئی بھی پلیٹ فارم، کوئی بھی جگہ چن لیں اور میرے ساتھ اس پر بحث کریں، کہ آخر ’ملک مخالف‘ کون ہے؟ راہل گاندھی نے مزید کہا، غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ کس کے تعلقات ہیں؟ اور ان تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ آئیے جلد از جلد یہ کر لیتے ہیں۔ ڈریے مت!“
24 घंटे हो गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हो कि opposition देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ। देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत। दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठोगे, एक साइड मैं बैठूंगा। जिसको आप जज बनाना चाहते हो, बना दो। मोहन भागवत जी को बिठा दो, चलो। और फिर डिबेट करते हैं। सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, US डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडानी का केस बंद क्यों हुआ, Epstein - ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे खुलकर डिस्कशन होगा। आ जाइए, डरिए मत। दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। आप एलिगेशन लगाते हैं ना मेरे ऊपर, आ जाइए, सब साफ हो जाएगा। बाकी चीजों पे आपने defamation केस लगा रखा है, शायद 45 defamation केस मेरे ऊपर हैं। मगर इस डिबेट मामले पे, foreign कनेक्शन पे आप defamation नहीं लगा रहे हो। लगाइए ना, वहाँ भी डिस्कस करेंगे, खुल के। ये सब डिस्कस करते हैं, आइए। हैप्पी दिवाली, मोदी जी। It’s been 24 hours since I challenged you, Modi ji. You say the Opposition is anti-national. Choose any stage, any venue, and debate me on this - Who is anti-national? Who has connections with foreign forces? And what is the nature of those connections? Let’s do this as soon as possible. Daro mat! We’ll both be there. The media will be there. The youth of this country will be there. There will be a table. You’ll sit on one side, I’ll sit on the other. You can appoint whoever you want as the judge. You can even make Mohan Bhagwat ji the judge. There will be questions about the financial system, the financial structure, how the US deal happened, why it happened and why so quickly, why you made the deal alone and didn’t inform the Cabinet, why the Adani case was closed, Epstein - and many other issues. We’ll discuss all of them openly. Let the truth come out. Let everything be crystal clear. You make allegations against me, don’t you? Come forward. Everything will become clear. You’ve filed defamation cases against me over other matters. I think there are around 45 defamation cases against me. But on this issue of the debate, on the question of foreign connections, you haven’t filed a defamation case. Go ahead, file one. We’ll discuss that openly too. Happy Diwali, Modi ji.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 3, 2026
بحث کے طریقہ کار کے حوالے سے کانگریس رکن پارلیمنٹ نے تجویز دی کہ دونوں لیڈر ایک میز کے آمنے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، اور وزیر اعظم کو اختیار ہوگا کہ وہ جسے چاہیں جج مقرر کر لیں۔ انہوں نے مزید کہا، ”ہم دونوں وہاں ہوں گے۔ میڈیا وہاں ہوگا۔ ملک کے نوجوان وہاں ہوں گے۔ ایک میز ہوگی آپ ایک طرف بیٹھیں گے اور میں دوسری طرف۔ آپ جسے چاہیں جج مقرر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو موہن بھاگوت جی کو بھی جج بنا سکتے ہیں۔“
گاندھی نے کہا کہ اس بحث میں کئی امور شامل ہونے چاہئیں، جن میں مالیاتی نظام، بھارت-امریکہ معاہدہ، اڈانی کا معاملہ اور ایپسٹین کیس۔ انہوں نے کہا، "مالیاتی نظام اور مالیاتی ڈھانچے کے حوالے سے سوالات اٹھیں گے، کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیسے طے پایا، یہ کیوں ہوا، اور اتنی جلد بازی میں کیوں مکمل کیا گیا۔ آپ نے کابینہ کو مطلع کیے بغیر یکطرفہ طور پر یہ معاہدہ کیوں کیا۔ اڈانی کیس کیوں بند کر دیا گیا، ایپسٹین کیس اور دیگر کئی معاملات۔ ہم ان سب پر کھل کر بات کریں گے۔ سچ سامنے آنے دیں۔ ہر چیز کو منظرِ عام پر لایا جانا چاہیے۔" انہوں نے وزیر اعظم مودی کو چیلنج کیا کہ وہ ان الزامات پر ان کے خلاف ہتکِ عزت کا مقدمہ دائر کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ ماضی میں بھی ایسے کئی مقدمات کا سامنا کر چکے ہیں۔
گاندھی نے مزید کہا، "آپ مجھ پر الزامات لگاتے ہیں، ہے نا؟ تو سامنے آئیں۔ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ آپ نے دیگر معاملات میں میرے خلاف ہتکِ عزت کے مقدمات دائر کر رکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت میرے خلاف ایسے تقریباً 45 مقدمات زیرِ التوا ہیں۔ لیکن، اس خاص موضوع یعنی خارجہ تعلقات کے معاملے پر آپ نے کوئی ہتک عزت کا مقدمہ دائر نہیں کیا۔ تو پھر، دائر کر دیں! ہم اس پر بھی کھل کر بات کریں گے۔ دیوالی مبارک، مودی جی۔"
یہ تازہ ترین چیلنج گاندھی کی جانب سے لگائے گئے ان سابقہ الزامات کے بعد سامنے آیا ہے، جن میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعظم مودی غیر ملکی عناصر کی مدد سے وزیر اعظم بنے اور انہی کی حمایت سے اقتدار میں ہیں۔ نیز یہ کہ بھارت کا مالیاتی نظام غیر ملکی طاقتوں کے کنٹرول اور پشت پناہی میں ہے۔
ایک سابقہ پوسٹ میں، گاندھی نے لکھا تھا، "مسٹر مودی، اس ملک سے جھوٹ بولنا بند کریں۔ آپ غیر ملکی مدد سے وزیر اعظم بنے۔ آپ غیر ملکی مدد سے ہی وزیر اعظم ہیں۔ آپ کا مالیاتی نظام مکمل طور پر غیر ملکیوں کے کنٹرول اور حمایت میں ہے۔ یہاں تک کہ غیر ملکی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی آپ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔"
وزیر اعظم کو کھلی بحث (اوپن ڈیبیٹ) کا چیلنج دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، "میں آپ کو اس موضوع پر کھلی بحث کا چیلنج دیتا ہوں، کسی بھی پلیٹ فارم پر، کسی بھی وقت۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو سامنے آئیں۔ آپ ایسا کرنے کی جرات نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ میں آپ کے بارے میں کیا کچھ جانتا ہوں۔" یہ بیان بازی اس وقت سامنے آئی جب وزیر اعظم مودی نے گجرات میں 'اسٹیچو آف یونٹی' کے مقام پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کی سالگرہ کے موقع پر منعقدہ 'قومی یومِ اتحاد' (راشٹریہ ایکتا دیوس) کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن پر تنقید کی۔ انہوں نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ اپنا جمہوری کردار ادا کرنے کے بجائے محض رکاوٹ بننے کا کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے مزید الزام لگایا کہ کچھ قوتیں ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ انہوں نے بیرون ملک موجود افراد کے ساتھ اپوزیشن کے روابط پر سوال اٹھایا اور ان پر غیر ملکی عناصر سے حمایت حاصل کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔
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