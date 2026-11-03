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"ڈریے مت! کوئی بھی پلیٹ فارم، کوئی بھی جگہ چن لو": راہل گاندھی کا وزیر اعظم مودی کو کھلی بحث کا چیلنج

بحث کے طریقہ کار کے حوالے سے کانگریس رکن پارلیمنٹ نے تجویز دی کہ دونوں لیڈر ایک میز کے آمنے سامنے بیٹھ سکتے ہیں۔

راہل گاندھی کا وزیر اعظم مودی کو کھلی بحث کا چیلنج
راہل گاندھی کا وزیر اعظم مودی کو کھلی بحث کا چیلنج (ANI)
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By ANI

Published : November 3, 2026 at 8:40 PM IST

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نئی دہلی: کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے منگل کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کو غیر ملکی عناصر کے ساتھ تعلقات کے الزامات پر کھلی بحث (اوپن ڈیبیٹ) کا چیلنج دوبارہ دہرایا۔ انہوں نے تجویز دی کہ وزیر اعظم بحث کے لیے کوئی بھی جگہ منتخب کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کو بھی جج مقرر کر سکتے ہیں۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، گاندھی نے نشاندہی کی کہ وزیر اعظم کو چیلنج دیے ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ وزیر اعظم میڈیا اور ملک کے نوجوانوں کی موجودگی میں عوامی بحث کے لیے سامنے آئیں۔ گاندھی نے لکھا، ”مودی جی، آپ کو چیلنج دیے ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ اپوزیشن ’ملک مخالف‘ (اینٹی نیشنل) ہے۔ کوئی بھی پلیٹ فارم، کوئی بھی جگہ چن لیں اور میرے ساتھ اس پر بحث کریں، کہ آخر ’ملک مخالف‘ کون ہے؟ راہل گاندھی نے مزید کہا، غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ کس کے تعلقات ہیں؟ اور ان تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ آئیے جلد از جلد یہ کر لیتے ہیں۔ ڈریے مت!“

بحث کے طریقہ کار کے حوالے سے کانگریس رکن پارلیمنٹ نے تجویز دی کہ دونوں لیڈر ایک میز کے آمنے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، اور وزیر اعظم کو اختیار ہوگا کہ وہ جسے چاہیں جج مقرر کر لیں۔ انہوں نے مزید کہا، ”ہم دونوں وہاں ہوں گے۔ میڈیا وہاں ہوگا۔ ملک کے نوجوان وہاں ہوں گے۔ ایک میز ہوگی آپ ایک طرف بیٹھیں گے اور میں دوسری طرف۔ آپ جسے چاہیں جج مقرر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو موہن بھاگوت جی کو بھی جج بنا سکتے ہیں۔“

گاندھی نے کہا کہ اس بحث میں کئی امور شامل ہونے چاہئیں، جن میں مالیاتی نظام، بھارت-امریکہ معاہدہ، اڈانی کا معاملہ اور ایپسٹین کیس۔ انہوں نے کہا، "مالیاتی نظام اور مالیاتی ڈھانچے کے حوالے سے سوالات اٹھیں گے، کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیسے طے پایا، یہ کیوں ہوا، اور اتنی جلد بازی میں کیوں مکمل کیا گیا۔ آپ نے کابینہ کو مطلع کیے بغیر یکطرفہ طور پر یہ معاہدہ کیوں کیا۔ اڈانی کیس کیوں بند کر دیا گیا، ایپسٹین کیس اور دیگر کئی معاملات۔ ہم ان سب پر کھل کر بات کریں گے۔ سچ سامنے آنے دیں۔ ہر چیز کو منظرِ عام پر لایا جانا چاہیے۔" انہوں نے وزیر اعظم مودی کو چیلنج کیا کہ وہ ان الزامات پر ان کے خلاف ہتکِ عزت کا مقدمہ دائر کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ ماضی میں بھی ایسے کئی مقدمات کا سامنا کر چکے ہیں۔

گاندھی نے مزید کہا، "آپ مجھ پر الزامات لگاتے ہیں، ہے نا؟ تو سامنے آئیں۔ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ آپ نے دیگر معاملات میں میرے خلاف ہتکِ عزت کے مقدمات دائر کر رکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت میرے خلاف ایسے تقریباً 45 مقدمات زیرِ التوا ہیں۔ لیکن، اس خاص موضوع یعنی خارجہ تعلقات کے معاملے پر آپ نے کوئی ہتک عزت کا مقدمہ دائر نہیں کیا۔ تو پھر، دائر کر دیں! ہم اس پر بھی کھل کر بات کریں گے۔ دیوالی مبارک، مودی جی۔"

یہ تازہ ترین چیلنج گاندھی کی جانب سے لگائے گئے ان سابقہ ​​الزامات کے بعد سامنے آیا ہے، جن میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعظم مودی غیر ملکی عناصر کی مدد سے وزیر اعظم بنے اور انہی کی حمایت سے اقتدار میں ہیں۔ نیز یہ کہ بھارت کا مالیاتی نظام غیر ملکی طاقتوں کے کنٹرول اور پشت پناہی میں ہے۔

ایک سابقہ پوسٹ میں، گاندھی نے لکھا تھا، "مسٹر مودی، اس ملک سے جھوٹ بولنا بند کریں۔ آپ غیر ملکی مدد سے وزیر اعظم بنے۔ آپ غیر ملکی مدد سے ہی وزیر اعظم ہیں۔ آپ کا مالیاتی نظام مکمل طور پر غیر ملکیوں کے کنٹرول اور حمایت میں ہے۔ یہاں تک کہ غیر ملکی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی آپ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔"

وزیر اعظم کو کھلی بحث (اوپن ڈیبیٹ) کا چیلنج دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، "میں آپ کو اس موضوع پر کھلی بحث کا چیلنج دیتا ہوں، کسی بھی پلیٹ فارم پر، کسی بھی وقت۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو سامنے آئیں۔ آپ ایسا کرنے کی جرات نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ میں آپ کے بارے میں کیا کچھ جانتا ہوں۔" یہ بیان بازی اس وقت سامنے آئی جب وزیر اعظم مودی نے گجرات میں 'اسٹیچو آف یونٹی' کے مقام پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کی سالگرہ کے موقع پر منعقدہ 'قومی یومِ اتحاد' (راشٹریہ ایکتا دیوس) کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن پر تنقید کی۔ انہوں نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ اپنا جمہوری کردار ادا کرنے کے بجائے محض رکاوٹ بننے کا کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے مزید الزام لگایا کہ کچھ قوتیں ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ انہوں نے بیرون ملک موجود افراد کے ساتھ اپوزیشن کے روابط پر سوال اٹھایا اور ان پر غیر ملکی عناصر سے حمایت حاصل کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔

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