راہل گاندھی نے ٹیکسٹائل بحران کو 'مردہ معیشت' قرار دیا، گری راج سنگھ نے کہا کہ اپوزیشن منفی سیاست کر رہی ہے

راہول گاندھی نے ٹیکسٹائل سیکٹر میں 'مردہ معیشت' اور 50 فیصد امریکی ٹیرف پر تشویش کا اظہار کیا۔
نئی دہلی: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے بھارت کے ٹیکسٹائل سیکٹر کی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ اسے ’’مردہ معیشت‘‘ قرار دیتے ہوئے راہول گاندھی نے دعویٰ کیا کہ حکومت کی غلط پالیسیوں اور بین الاقوامی تجارتی محاذ پر ناکامی کی وجہ سے یہ تاریخی شعبہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ انہوں نے خاص طور پر ہندوستانی ٹیکسٹائل پر امریکہ کی طرف سے عائد 50 فیصد ٹیرف کا مسئلہ اٹھایا اور اس کا براہ راست ذمہ دار وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹھہرایا۔
راہل گاندھی کے سنگین الزامات
راہول گاندھی کا استدلال ہے کہ ہندوستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، جو کبھی عالمی پاور ہاؤس تھی، اپنی چمک کھو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جیسی بڑی منڈیوں میں ہندوستانی برآمدات کو بھاری محصولات کا سامنا ہے جبکہ بنگلہ دیش اور ویتنام جیسے مسابقتی ممالک کو تجارتی رعایتیں ملتی ہیں۔ راہول گاندھی کے مطابق اس عدم مساوات کی وجہ سے بھارتی صنعت کاروں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے، اور بہت سی فیکٹریاں بند ہونے کے دہانے پر ہیں۔ انہوں نے اسے "معاشی بندش" کی علامت قرار دیا اور حکومت سے سوال کیا کہ وہ ہندوستانی بنکروں اور تاجروں کے مفادات کے تحفظ میں ناکام رہی ہے۔
گری راج سنگھ کا جوابی حملہ
مرکزی ٹیکسٹائل وزیر گری راج سنگھ نے اپوزیشن کے ان الزامات کا سخت جواب دیا ہے۔ انہوں نے "مردہ معیشت" کے بارے میں راہول گاندھی کے بیان کو واضح طور پر مسترد کیا، اسے "قوم کو گمراہ کرنے والا" قرار دیا۔ اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے، وزیر نے کہا کہ ٹیکسٹائل کا شعبہ بحران کا شکار نہیں ہے بلکہ ریکارڈ بلندیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گری راج سنگھ کے مطابق، اپریل سے دسمبر 2025 کے دوران ہندوستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات گزشتہ سال 95,000 کروڑ روپئے سے بڑھ کر 1,02,000 کروڑ روپئے تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے اپوزیشن پر منفیت پھیلانے کا الزام لگایا۔
لاکھوں ملازمتوں کو متاثر کرنے والے بحران کی وارننگ
راہول گاندھی نے زور دے کر کہا کہ ٹیکسٹائل کا شعبہ زراعت کے بعد ملک میں روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو 45 ملین سے زیادہ لوگوں کو براہ راست اور بالواسطہ ذریعہ معاش فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے فوری مداخلت نہ کی تو یہ بحران صرف معاشی نقصانات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا باعث بنے گا۔
حکومت ترقی کا دعویٰ کرتی ہے، کچھ صنعتی تنظیموں (جیسے سی آئی ٹی آئی) نے عالمی غیر یقینی صورتحال اور خام مال کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے چیلنجوں کو تسلیم کیا ہے۔ صنعت کے ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ٹیرف تنازعہ کو حل کرنا ہندوستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حکومت فی الحال پی ایم مترا پارک اور پی ایل آئی اسکیموں کے ذریعے اس شعبے کو جدید بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔