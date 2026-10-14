نوجوانوں پر ہوئی زیادتیوں کا حساب لیا جائے گا، راہل نے کہا۔۔مودی، شاہ، گیانیش اور پولیس کو سزا دلائیں گے
راہل گاندھی نےالزام لگایا کہ پولیس نے نوجوان مظاہرین کے جسم کے حساس حصوں پر تشدد کیا اور مظاہرین کو بیانات دینے پر مجبور کیا۔
Published : October 14, 2026 at 3:49 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بدھ کے روز بھی اپنا احتجاج جاری رکھا۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف بڑھتے ہوئے مظاہروں سے نمٹنے کے لیے حکام کی جانب سے اپنائے گئے ڈنڈا والے رویے کی مخالفت کی۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا، "یہ ہندوستان ہے۔ امت شاہ، اسے غور سے دیکھیں۔ یہاں نہ کوئی ہندو ہے، نہ مسلمان، نہ کسی خاص ذات کا فرد۔ نہ کوئی عورت ہے، نہ مرد۔ یہاں صرف ایک آواز ہے، ایک احتجاج ہے۔ یہ ہندوستان کی آواز ہے، اور آپ اس آواز کے خلاف کھڑے ہیں، وزیراعظم اس آواز کے خلاف کھڑے ہیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے، اس آواز کے خلاف مت کھڑے ہوں۔ کوئی بھی اس آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، میں نے تمام طلبہ سے کہا ہے کہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ رکھیں اور وہ ثبوت ہمیں بھیجیں۔ جب یہ پورا معاملہ ختم ہوگا، تو ہم اس ثبوت کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو لوگ سزا کے مستحق ہیں انہیں سزا ملے، چاہے وہ وزیراعظم نریندر مودی ہوں، گیانیش کمار ہوں، امت شاہ ہوں، یا ہمارے بچوں پر ہاتھ اٹھانے والا کانسٹیبل ہی کیوں نہ ہو۔"
नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा ❤️ https://t.co/R1MSpiybBZ— Congress (@INCIndia) October 14, 2026
میڈیا سے خطاب کے دوران وہ بانسری بجانے والے ایک فنکار کو سامنے لائے۔ انہوں نے کہا، "یہ بانسری ڈنڈے کا علامتی جواب ہے۔" راہل نے سمر نامی بانسری بجانے والے نوجوان کا تعارف کرایا، جنہوں نے ڈنڈے کے علامتی جواب کے طور پر دھن بجائی۔
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "As I said in my press conference, this is India. Amit Shah ji, take a good look at this. There is no Hindu here, no Muslim, no one of any specific caste; there is no woman, no man. There is one voice, one protest. It is the voice of India, and you are standing against this voice—the Prime Minister is standing against this voice. I suggest to you: do not stand against this voice. No one can stand against this voice. To the police personnel, I have told all the students to keep a video record and send that evidence to us. When this entire matter concludes, we will utilize all that evidence and ensure that everyone who needs to be punished is punished, from PM Narendra Modi, Gyanesh Kumar, Amit Shah, and even the constable who is raising a hand against our children...."— ANI (@ANI) October 14, 2026
ثمر نے بتایا کہ انہیں پانچ اکتوبر کو حراست میں لیا گیا تھا اور سادہ لباس میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے ان پر تشدد کیا تھا۔ ثمر نے کہا، "مجھے 11 اکتوبر کو حراست میں لیا گیا تھا، لیکن بجرنگ دل اور آر ایس ایس کے غنڈوں نے ہمیں پولیس حراست میں دلوایا۔ میرے پاس ان کی ایک ویڈیو موجود ہے جس میں وہ پرامن مظاہرین کو لاٹھیوں اور پتھروں سے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ان غنڈوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور ہمیں حراست میں لینے کو کہا۔ ہمارے فون چھین لیے گئے اور ان کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ وہاں کم از کم 15 خواتین موجود تھیں۔ 20 جولائی کو، آر اے ایف کے ایک جوان نے مجھے لاٹھی بھی ماری۔"
راہل گاندھی نے ایک اور خاتون، جو این ایس یو آئی کی عہدیدار ہیں، کا تعارف کرواتے ہوئے انہیں "شیرنی" قرار دیا جو پولیس کے تشدد کے باوجود ڈٹی رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک خاتون کانسٹیبل نے انہیں گھسیٹا اور اسی حالت میں تھانے لے گئی۔ انہوں نے اس کانسٹیبل کی شناخت چنچل یادو کے طور پر کی۔ این ایس یو آئی رہنما نے الزام لگایا، "وہ ہمیں تھانے لے گئے، جہاں کمرہ نمبر 107 میں سادہ لباس میں ملبوس خاتون افسران موجود تھیں۔ اس کمرے میں مجھے مارا پیٹا گیا، میری ٹانگیں نیلی پڑ گئی ہیں اور میرے جسم کے نجی حصوں پر بھی چوٹیں آئی ہیں۔"
LIVE: Media Bite | 10 Janpath, New Delhi https://t.co/OScZ2qfe1m— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 14, 2026
راہل گاندھی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جنتر منتر ہندوستان کے عوام کا ہے اور اعلان کیا کہ "ہم اسے واپس حاصل کریں گے۔" لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا، "پرامن احتجاج کے دوران جنتر منتر پر ترنگا لہرانا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس پر نوجوانوں کو جیل بھیجنا بزدلی کا کام ہے۔ مختلف بینرز، ایک مقصد، یہ تمام احتجاج بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں۔ شہری اپنے آئینی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔"
گاندھی نے اعادہ کیا، "جنتر منتر ہندوستان کے عوام کا ہے۔ ہم اسے واپس حاصل کریں گے۔" راہل کا یہ بیان 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے رہنماؤں داس اور رانکا کو پانچ روزہ عدالتی حراست میں تہاڑ جیل بھیجے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ان پر امن معاہدے کی خلاف ورزی اور جنتر منتر میں غیر قانونی داخلے کا الزام لگایا گیا ہے۔
پولیس نے بتایا کہ سی جے پی رہنما اجنکیا شندے کو ذاتی مچلکے اور پانچ ہزار روپے کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا، جس کے لیے انہوں نے چھ ماہ تک امن اور اچھے رویے کو برقرار رکھنے کا حلف نامہ جمع کرایا تھا۔ بدھ کی صبح ان تینوں کو اسپیشل ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سی جے پی رہنماؤں کو منگل کی صبح حراست میں لے لیا گیا تھا۔ الزام ہے کہ انہوں نے بغیر اجازت رکاوٹیں عبور کیں، جنتر منتر کے علاقے میں داخل ہوئے، چیف الیکشن کمشنر گیانش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے اور وہاں قومی پرچم لہرایا۔
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