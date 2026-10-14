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نوجوانوں پر ہوئی زیادتیوں کا حساب لیا جائے گا، راہل نے کہا۔۔مودی، شاہ، گیانیش اور پولیس کو سزا دلائیں گے

راہل گاندھی نےالزام لگایا کہ پولیس نے نوجوان مظاہرین کے جسم کے حساس حصوں پر تشدد کیا اور مظاہرین کو بیانات دینے پر مجبور کیا۔

نوجوانوں پر ہوئی زیادتیوں کا حساب لیا جائے گا، راہل
نوجوانوں پر ہوئی زیادتیوں کا حساب لیا جائے گا، راہل (YouTube/Indian National Congress)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 14, 2026 at 3:49 PM IST

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نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بدھ کے روز بھی اپنا احتجاج جاری رکھا۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف بڑھتے ہوئے مظاہروں سے نمٹنے کے لیے حکام کی جانب سے اپنائے گئے ڈنڈا والے رویے کی مخالفت کی۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا، "یہ ہندوستان ہے۔ امت شاہ، اسے غور سے دیکھیں۔ یہاں نہ کوئی ہندو ہے، نہ مسلمان، نہ کسی خاص ذات کا فرد۔ نہ کوئی عورت ہے، نہ مرد۔ یہاں صرف ایک آواز ہے، ایک احتجاج ہے۔ یہ ہندوستان کی آواز ہے، اور آپ اس آواز کے خلاف کھڑے ہیں، وزیراعظم اس آواز کے خلاف کھڑے ہیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے، اس آواز کے خلاف مت کھڑے ہوں۔ کوئی بھی اس آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، میں نے تمام طلبہ سے کہا ہے کہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ رکھیں اور وہ ثبوت ہمیں بھیجیں۔ جب یہ پورا معاملہ ختم ہوگا، تو ہم اس ثبوت کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو لوگ سزا کے مستحق ہیں انہیں سزا ملے، چاہے وہ وزیراعظم نریندر مودی ہوں، گیانیش کمار ہوں، امت شاہ ہوں، یا ہمارے بچوں پر ہاتھ اٹھانے والا کانسٹیبل ہی کیوں نہ ہو۔"

میڈیا سے خطاب کے دوران وہ بانسری بجانے والے ایک فنکار کو سامنے لائے۔ انہوں نے کہا، "یہ بانسری ڈنڈے کا علامتی جواب ہے۔" راہل نے سمر نامی بانسری بجانے والے نوجوان کا تعارف کرایا، جنہوں نے ڈنڈے کے علامتی جواب کے طور پر دھن بجائی۔

ثمر نے بتایا کہ انہیں پانچ اکتوبر کو حراست میں لیا گیا تھا اور سادہ لباس میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے ان پر تشدد کیا تھا۔ ثمر نے کہا، "مجھے 11 اکتوبر کو حراست میں لیا گیا تھا، لیکن بجرنگ دل اور آر ایس ایس کے غنڈوں نے ہمیں پولیس حراست میں دلوایا۔ میرے پاس ان کی ایک ویڈیو موجود ہے جس میں وہ پرامن مظاہرین کو لاٹھیوں اور پتھروں سے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ان غنڈوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور ہمیں حراست میں لینے کو کہا۔ ہمارے فون چھین لیے گئے اور ان کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ وہاں کم از کم 15 خواتین موجود تھیں۔ 20 جولائی کو، آر اے ایف کے ایک جوان نے مجھے لاٹھی بھی ماری۔"

راہل گاندھی نے ایک اور خاتون، جو این ایس یو آئی کی عہدیدار ہیں، کا تعارف کرواتے ہوئے انہیں "شیرنی" قرار دیا جو پولیس کے تشدد کے باوجود ڈٹی رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک خاتون کانسٹیبل نے انہیں گھسیٹا اور اسی حالت میں تھانے لے گئی۔ انہوں نے اس کانسٹیبل کی شناخت چنچل یادو کے طور پر کی۔ این ایس یو آئی رہنما نے الزام لگایا، "وہ ہمیں تھانے لے گئے، جہاں کمرہ نمبر 107 میں سادہ لباس میں ملبوس خاتون افسران موجود تھیں۔ اس کمرے میں مجھے مارا پیٹا گیا، میری ٹانگیں نیلی پڑ گئی ہیں اور میرے جسم کے نجی حصوں پر بھی چوٹیں آئی ہیں۔"

راہل گاندھی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جنتر منتر ہندوستان کے عوام کا ہے اور اعلان کیا کہ "ہم اسے واپس حاصل کریں گے۔" لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا، "پرامن احتجاج کے دوران جنتر منتر پر ترنگا لہرانا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس پر نوجوانوں کو جیل بھیجنا بزدلی کا کام ہے۔ مختلف بینرز، ایک مقصد، یہ تمام احتجاج بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں۔ شہری اپنے آئینی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔"

گاندھی نے اعادہ کیا، "جنتر منتر ہندوستان کے عوام کا ہے۔ ہم اسے واپس حاصل کریں گے۔" راہل کا یہ بیان 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے رہنماؤں داس اور رانکا کو پانچ روزہ عدالتی حراست میں تہاڑ جیل بھیجے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ان پر امن معاہدے کی خلاف ورزی اور جنتر منتر میں غیر قانونی داخلے کا الزام لگایا گیا ہے۔

پولیس نے بتایا کہ سی جے پی رہنما اجنکیا شندے کو ذاتی مچلکے اور پانچ ہزار روپے کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا، جس کے لیے انہوں نے چھ ماہ تک امن اور اچھے رویے کو برقرار رکھنے کا حلف نامہ جمع کرایا تھا۔ بدھ کی صبح ان تینوں کو اسپیشل ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سی جے پی رہنماؤں کو منگل کی صبح حراست میں لے لیا گیا تھا۔ الزام ہے کہ انہوں نے بغیر اجازت رکاوٹیں عبور کیں، جنتر منتر کے علاقے میں داخل ہوئے، چیف الیکشن کمشنر گیانش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے اور وہاں قومی پرچم لہرایا۔

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TAGGED:

RAHUL GANDHI
DELHI POLICE BRUTALITY
POLICE ATROCITIES
گیانیش کمار
PROTEST AGAINST CEC

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