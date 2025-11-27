بیرونِ ملک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کانگریس اور راہل گاندھی کے ایجنڈے پر "اینٹی انڈیا" بیانیہ بنارہے ہیں: بی جے پی کا الزام
بی جے پی نے الزام لگایاکہ پاکستان، بنگلہ دیش، ملائیشیا، سنگاپور اور دیگر ممالک میں قائم سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت مخالف بیانیہ تیار کررہے ہیں۔
Published : November 27, 2025 at 7:48 PM IST
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے جمعرات کو الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان، بنگلادیش، ملائیشیا، سنگاپور اور دیگر ملکوں سے چلنے والے متعدد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت مخالف بیانیہ بنا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ راہول گاندھی اور بائیں بازو کے ’’ایکو سسٹم‘‘ کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ بی جے پی کے ترجمان اور رکن پارلیمنٹ سمبت پاترا نے پارٹی ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مختلف ملکوں سے بنائے گئے ایکس (ٹوئٹر) اکاؤنٹس، الیکشن کمیشن، بی جے پی-آر ایس ایس اور وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف منظم مہم چلا رہے ہیں۔
انہوں نے الزام لگایا کہ یہ اکاؤنٹس کانگریس کی طرف سے ’ووٹ چوری‘ جیسے بیانیے کو فروغ دینے میں سرگرم ہیں۔ سمبت پاترا کے مطابق ایکس کی جانب سے متعارف کرائی گئی نئی فیچر سے یہ معلومات سامنے آئی ہیں کہ کانگریس کے کئی اکاؤنٹس بیرون ملک رجسٹرڈ ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ ’کانگریس کے میڈیا ہیڈ پون کھیڑا کا ایکس اکاؤنٹ امریکہ سے چل رہا ہے۔ مہاراشٹر کانگریس کا اکاؤنٹ ابتدا میں آئرلینڈ سے رجسٹرڈ تھا۔ ہماچل پردیش کانگریس کا اکاؤنٹ تھائی لینڈ کے اینڈرائیڈ ایپ سے منسلک دکھائی دیتا ہے۔
سمبت نے مزید کہا کہ جب سے ایکس نے یہ فیچر جاری کیا ہے، کانگریس اور بائیں بازو سے منسلک کئی اکاؤنٹس نے اپنی لوکیشن تبدیل کر کے بھارت کر لی ہے یا پھر اسے چھپا دیا ہے۔ کانگریس کی جانب سے ان الزامات پر فوری ردِعمل سامنے نہیں آیا۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ 2014 سے کانگریس اور راہل گاندھی وزیر اعظم مودی اور ملک کی بدنامی کے لیے ’’غیر ملکی قوتوں‘‘ کی مدد لے رہے ہیں۔