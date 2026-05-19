رائے بریلی امیٹھی کے دو روزہ دورے پر لکھنؤ پہنچے راہل گاندھی، شاندار استقبال
Published : May 19, 2026 at 1:11 PM IST
لکھنؤ: لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما اور رائے بریلی سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی رائے بریلی اور امیٹھی کے دو روزہ دورے پر منگل کو لکھنؤ پہنچے۔ اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے رائے، کانگریس لیجسلیچر پارٹی کی لیڈر آرادھنا مشرا اور پارٹی کے دیگر لیڈروں نے لکھنؤ ہوائی اڈے پر راہول گاندھی کا استقبال کیا۔ لکھنؤ ہوائی اڈے پر بڑی تعداد میں کانگریس کارکنان بھی پارٹی لیڈر کے استقبال کے لیے جمع ہوئے۔یہاں سے راہل گاندھی رائے بریلی کے لیے روانہ ہوئے۔
کانگریس پارٹی کی اتر پردیش یونٹ نے ایک پوسٹ میں کہا کہ قائد حزب اختلاف راہول گاندھی کا لکھنؤ ہوائی اڈے پر ریاستی کانگریس صدر اجے رائے نے پھولوں کے گلدستے سے استقبال کیا۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس دوران راجیہ سبھا کے ڈپٹی لیڈر پرمود تیواری، آرادھنا مشرا، ایم پی تنوج پونیا، سابق ایم ایل اے، قومی ترجمان اکھلیش پرتاپ سنگھ، یوپی کانگریس اقلیتی ڈپارٹمنٹ کے صدر سہیل، یوپی کانگریس آئیڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے صدر ایچ ایل دوساد سمیت دیگر رہنماؤں، عہدیداروں اور کارکنوں نے اپنے قائد کا شاندار استقبال کیا۔
آج راہل گاندھی رائے بریلی میں مختلف پروگراموں میں حصہ لیں گے اور پارٹی کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ رائے بریلی کانگریس کے ضلع صدر پنکج تیواری نے کہا کہ پہلے دن وہ بچھراواں علاقے میں ایک شادی ہال کا افتتاح کریں گے۔ اس کے بعد وہ کھیرون میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ وہ لال گنج میں ایک "خواتین ڈائیلاگ" پروگرام میں حصہ لیں گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ 20 مئی کو راہول گاندھی بھوماؤ گیسٹ ہاؤس میں جنتا درشن پروگرام کے دوران عوام سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد وہ ویرا پاسی کے مجسمے کی نقاب کشائی اور لودھواڑی میں ایک جلسہ عام میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وہ امیٹھی روانہ ہوں گے۔
امیٹھی کانگریس ڈسٹرکٹ یونٹ کے سربراہ پردیپ سنگھل نے کہا کہ راہول گاندھی امیٹھی میں پارٹی کے ضلع ہیڈکوارٹر میں پارٹی عہدیداروں، کارکنوں اور سینئر لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ میٹنگ 2027 کے اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے اسٹریٹجک تیاریوں اور تنظیمی جائزے کا حصہ ہوگی۔
میٹنگ میں پارٹی کی تنظیم کو بوتھ کی سطح تک مضبوط کرنے، نوجوانوں اور خواتین کارکنوں کی شرکت بڑھانے اور دیہاتوں میں عوامی رابطہ مہم کو تیز کرنے پر بات چیت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق گرام سبھا سے لے کر ضلع سطح تک پارٹی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کو میٹنگ میں مدعو کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ گاندھی کارکنوں سے براہ راست بات چیت کریں گے۔
دن بھر کے دورے کے دوران، کانگریس لیڈر آنجہانی کانگریس ضلع صدر یوگیندر مشرا، پور رام دین پنڈت کے آبائی گاؤں بھی جائیں گے، اور ان کے خاندان سے ملیں گے۔ گاندھی خاندان کے قریبی سمجھے جانے والے مشرا کا طویل علالت کے بعد یکم مارچ کو انتقال ہوگیا۔ گاندھی کے دورہ سے قبل ضلع میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہوگئی ہیں اور پارٹی کارکنوں نے ان کے استقبال کی تیاریاں شروع کردی ہیں۔ امیٹھی سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کشوری لال شرما بھی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے مقامی رہنماؤں اور عہدیداروں کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کر رہے ہیں۔