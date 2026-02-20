راہل گاندھی سلطانپور کی عدالت میں پیش، 2018 ہتکِ عزت کیس میں سماعت 9 مارچ تک ملتوی
راہل گاندھی صبح تقریباً 10:40 بجے عدالت پہنچے اور اپنا بیان قلم بند کرایا۔ ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد وہ 11:15 بجے روانہ ہوگئے۔
سلطانپور : لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف اور کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ راہل گاندھی جمعہ کو اتر پردیش کے سلطانپور میں ایم پی / ایم ایل اے عدالت میں پیش ہوئے۔ یہ پیشی 2018 کے اُس ہتکِ عزت مقدمے کے سلسلے میں تھی جو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف مبینہ ریمارکس سے متعلق دائر کیا گیا تھا۔
راہل گاندھی صبح تقریباً 10:40 بجے عدالت پہنچے اور اپنا بیان قلم بند کرایا۔ ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد وہ تقریباً 11:15 بجے روانہ ہوگئے۔ عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے 9 مارچ 2026 کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ان کے وکیل کاشی پرساد شکلا کے مطابق عدالت نے راہل گاندھی کو اپنے دفاع میں شواہد پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔
عدالت سے باہر آتے ہی کانگریس کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے ان کے حق میں نعرے بازی کی۔ راہل گاندھی نے مسکراتے ہوئے کارکنان کا خیرمقدم کیا اور ہاتھ ہلا کر شکریہ ادا کیا۔ سماعت کے بعد اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے رائے نے بتایا کہ راہل گاندھی سلطانپور سے لکھنؤ جائیں گے اور وہاں سے دہلی روانہ ہوں گے۔ راہل گاندھی کی آمد کے پیش نظر عدالت کے اطراف سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی، ڈاگ اسکواڈ نے سول کورٹ کمپلیکس کی تلاشی لی اور داخل ہونے والے ہر فرد کی سخت نگرانی کی گئی۔
یہ مقدمہ 2018 میں اُس وقت دائر ہوا تھا جب بی جے پی کے مقامی رہنما وجے مشرا نے الزام لگایا کہ کرناٹک اسمبلی انتخابات کے دوران راہل گاندھی نے اُس وقت کے بی جے پی صدر امیت شاہ کے خلاف توہین آمیز ریمارکس دیے۔ مقدمہ تقریباً پانچ برس سے زیرِ سماعت ہے۔ دسمبر 2023 میں عدم حاضری پر راہل گاندھی کے خلاف وارنٹ جاری ہوا تھا، تاہم فروری 2024 میں انہوں نے عدالت میں سرنڈر کر کے 25 ہزار روپے کے دو مچلکوں پر ضمانت حاصل کی۔ 26 جولائی 2024 کو اپنے سابقہ بیان میں انہوں نے خود کو بے قصور قرار دیتے ہوئے مقدمے کو سیاسی سازش بتایا تھا۔