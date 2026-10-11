ETV Bharat / bharat

راہل گاندھی کا پیر کے روز چیف الیکشن کمشنر کے خلاف 'انڈیا' بلاک کے احتجاج کا اعلان

راہل گاندھی نے کہا کہ 'جمہوریت کو کچلا جا رہا ہے۔۔۔۔ ایسے میں قانون کے رکھوالے آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔'

Rahul Gandhi
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی (File Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 11, 2026 at 9:30 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے اعلان کیا ہے کہ 'انڈیا' بلاک 12 اکتوبر کو ایک بار پھر سڑکوں پر اترے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ دہلی پولیس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں نے چیف الیکشن کمشنر گانیش کمار کے استعفے کی مانگ پر سی جے پی کے احتجاج کے دوران طلبہ اور خواتین کے خلاف تشدد کا استعمال کیا۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹس کی ایک سیریز میں، کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو فلم 'مسٹر انڈیا' کے امریش پوری کے مشہور ولن کردار 'موگیمبو' کہہ کر مخاطب کیا اور الزام لگایا کہ حکومت نوجوانوں اور طلبہ کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔

راہل گاندھی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دائرہ اختیار والی دہلی پولیس پر 'غنڈہ گردی' کا سہارا لینے اور آر ایس ایس اور بی جے پی کارکنوں کو خواتین اور نوجوانوں کے خلاف تشدد کرنے کی اجازت دینے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ 'امت شاہ کی دہلی پولیس نہ صرف خود غنڈہ گردی پر اتر آئی ہے، بلکہ آر ایس ایس-بی جے پی کے اصل غنڈوں کو خواتین اور نوجوانوں کے خلاف تشدد کرنے کی کھلی چھوٹ دے رہی اور حوصلہ افزائی بھی کر رہی ہے۔'

انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو دبانے کی حکومت کی کوششوں سے ان کا غصہ مزید بڑھے گا۔ راہل نے کہا کہ 'جیسا کہ میں نے کہا تھا، 'موگیمبو مودی' اور ان کی حکومت جتنا انہیں دبانے کی کوشش کرے گی، جین زی اور طلبہ کا غصہ اتنا ہی تیز ہوگا۔' اگلے راؤنڈ کے احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 'پیر، 12 اکتوبر کو کانگریس، پورا 'انڈیا' اتحاد اور ملک کے نوجوان ایک بار پھر بڑی تعداد میں سڑکوں پر اتریں گے اور اس بار بھی، آواز پورے ملک میں گونجے گی۔ پہلے سے کہیں زیادہ زوردار۔'

مزید پڑھیں: گیانیش کمار جائیں گے، یہ حکومت بھی جائے گی، پھر جمہوریت کی مرمت شروع ہوگی: راہل گاندھی

امت شاہ پر نشانہ سادھتے ہوئے راہل نے کہا کہ 'امت شاہ جتنے چاہو اتنے پولیس والے لے آؤ—10,000، 20,000، یا 40,000، جتنے چاہو بی جے پی-آر ایس ایس کے غنڈے بلا لو۔ ہم ڈریں گے نہیں۔ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ لڑائی اب نہیں رکے گی!'

گاندھی نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن پیر کے روز چیف جسٹس سے ملاقات کرے گی اور مبینہ تشدد اور مظاہرین کے ساتھ کیے گئے سلوک پر جوابدہی کا مطالبہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 'پیر کو ہم چیف جسٹس سوریا کانت سے بھی ملاقات کریں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ قانون کے رکھوالے آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہیں بیٹھ سکتے، جبکہ دہلی کی سڑکوں پر آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور جمہوریت کو کچلا جا رہا ہے۔'

انہوں نے مزید کہا کہ 'کیا ہم خاموش رہ کر آئین کی دھجیاں اڑنے دیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہم جوابدہی یقینی بنائیں گے!' ایک اور پوسٹ میں راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر انتخابی دھاندلی کے ذریعے جمہوریت کو کمزور کرنے اور اختلافِ رائے کو دبانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ سنیچر کے واقعات کے دوران پولیس والوں اور بی جے پی کارکنوں نے طلبہ کو پیٹا۔ انہوں نے کہا کہ ''موگیمبو' مودی نے الیکشن چرا کر اور لوگوں کی آواز کو کچل کر بھارت کی جمہوریت کی بنیاد کو ختم کر دیا ہے۔'

TAGGED:

PROTEST AGAINST SIR
انڈیا بلاک کے احتجاج کا اعلان
इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट 12 अक्टूबर
راہل گاندھی
RAHUL INDIA PROTEST AGAINST CEC

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.