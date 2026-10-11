راہل گاندھی کا پیر کے روز چیف الیکشن کمشنر کے خلاف 'انڈیا' بلاک کے احتجاج کا اعلان
راہل گاندھی نے کہا کہ 'جمہوریت کو کچلا جا رہا ہے۔۔۔۔ ایسے میں قانون کے رکھوالے آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔'
Published : October 11, 2026 at 9:30 AM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے اعلان کیا ہے کہ 'انڈیا' بلاک 12 اکتوبر کو ایک بار پھر سڑکوں پر اترے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ دہلی پولیس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں نے چیف الیکشن کمشنر گانیش کمار کے استعفے کی مانگ پر سی جے پی کے احتجاج کے دوران طلبہ اور خواتین کے خلاف تشدد کا استعمال کیا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹس کی ایک سیریز میں، کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو فلم 'مسٹر انڈیا' کے امریش پوری کے مشہور ولن کردار 'موگیمبو' کہہ کر مخاطب کیا اور الزام لگایا کہ حکومت نوجوانوں اور طلبہ کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔
अमित शाह की दिल्ली पुलिस खुद तो गुंडागर्दी पर उतर ही आई - RSS-BJP के असली गुंडों को भी महिलाओं और युवाओं पर हिंसा करने की खुली छूट और बढ़ावा दे रही है। जैसा मैंने कहा था, Mogambo Modi और उसकी सरकार जितना दबाएगी, Gen Z और छात्रों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। सोमवार, 12 अक्टूबर को कांग्रेस, पूरा INDIA गठबंधन और देश के युवा बड़ी संख्या में एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। और इस बार भी आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी - पहले से कहीं ज़्यादा। @AmitShah, जितनी पुलिस लानी है, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार, ले आइए। BJP-RSS के जितने गुंडे बुलाने हैं, बुला लीजिए। हम डरने वाले नहीं हैं। पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है! सोमवार को हम मुख्य न्यायाधीश से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि जब दिल्ली की सड़कों पर संविधान को तार-तार किया जा रहा है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तब कानून के संरक्षक आंखों पर पट्टी डाल कर नहीं बैठ सकते। संविधान की धज्जियां उड़ेंगी और हम चुप बैठेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जवाबदेही तय करवाकर रहेंगे!— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026
راہل گاندھی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دائرہ اختیار والی دہلی پولیس پر 'غنڈہ گردی' کا سہارا لینے اور آر ایس ایس اور بی جے پی کارکنوں کو خواتین اور نوجوانوں کے خلاف تشدد کرنے کی اجازت دینے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ 'امت شاہ کی دہلی پولیس نہ صرف خود غنڈہ گردی پر اتر آئی ہے، بلکہ آر ایس ایس-بی جے پی کے اصل غنڈوں کو خواتین اور نوجوانوں کے خلاف تشدد کرنے کی کھلی چھوٹ دے رہی اور حوصلہ افزائی بھی کر رہی ہے۔'
انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو دبانے کی حکومت کی کوششوں سے ان کا غصہ مزید بڑھے گا۔ راہل نے کہا کہ 'جیسا کہ میں نے کہا تھا، 'موگیمبو مودی' اور ان کی حکومت جتنا انہیں دبانے کی کوشش کرے گی، جین زی اور طلبہ کا غصہ اتنا ہی تیز ہوگا۔' اگلے راؤنڈ کے احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 'پیر، 12 اکتوبر کو کانگریس، پورا 'انڈیا' اتحاد اور ملک کے نوجوان ایک بار پھر بڑی تعداد میں سڑکوں پر اتریں گے اور اس بار بھی، آواز پورے ملک میں گونجے گی۔ پہلے سے کہیں زیادہ زوردار۔'
मोगैम्बो मोदी ने भारत के लोकतंत्र की बुनियाद को तबाह कर दिया है - चुनाव चोरी और जनता की आवाज़ कुचल कर। आज नई दिल्ली में यही तस्वीर दिखी - पूरा शहर बंद, इंटरनेट बंद, छात्रों को पुलिस भी पीट रही थी और BJP के गुंडे भी। डराने की जितनी भी कोशिश कर लें - मोदी समझ नहीं पा रहे कि 10-15 साल से चल रहा उनका खेल अब ख़त्म हो गया है। विपक्ष ने उन्हें चारों तरफ़ से घेर लिया है। आज जिन युवाओं, छात्रों पर हमला हुआ है, उन्हें इंसाफ़ मिलेगा - और हमलावरों को करारा जवाब मिलेगा। भारत के लोकतंत्र और संविधान को तबाह करने वाले मोगैम्बो मोदी और उनके साथी बच नहीं पाएँगे।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026
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امت شاہ پر نشانہ سادھتے ہوئے راہل نے کہا کہ 'امت شاہ جتنے چاہو اتنے پولیس والے لے آؤ—10,000، 20,000، یا 40,000، جتنے چاہو بی جے پی-آر ایس ایس کے غنڈے بلا لو۔ ہم ڈریں گے نہیں۔ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ لڑائی اب نہیں رکے گی!'
گاندھی نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن پیر کے روز چیف جسٹس سے ملاقات کرے گی اور مبینہ تشدد اور مظاہرین کے ساتھ کیے گئے سلوک پر جوابدہی کا مطالبہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 'پیر کو ہم چیف جسٹس سوریا کانت سے بھی ملاقات کریں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ قانون کے رکھوالے آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہیں بیٹھ سکتے، جبکہ دہلی کی سڑکوں پر آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور جمہوریت کو کچلا جا رہا ہے۔'
Mogambo Modi has destroyed democracy and the future of India’s Youth. There is no power on earth that can stop Modi, Shah, Bhagwat, Doval and Gyanesh from being brought to justice. https://t.co/sZnmAJXOql— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ 'کیا ہم خاموش رہ کر آئین کی دھجیاں اڑنے دیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہم جوابدہی یقینی بنائیں گے!' ایک اور پوسٹ میں راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر انتخابی دھاندلی کے ذریعے جمہوریت کو کمزور کرنے اور اختلافِ رائے کو دبانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ سنیچر کے واقعات کے دوران پولیس والوں اور بی جے پی کارکنوں نے طلبہ کو پیٹا۔ انہوں نے کہا کہ ''موگیمبو' مودی نے الیکشن چرا کر اور لوگوں کی آواز کو کچل کر بھارت کی جمہوریت کی بنیاد کو ختم کر دیا ہے۔'
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