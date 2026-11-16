ایس آئی آر کا فیصلہ کس کا تھا؟ راہول گاندھی اور انڈیا الائنس نے سپریم کورٹ میں نئی پٹیشن دائر کی، 48 سوالات پوچھے

ایس آئی آر کا فیصلہ کس کا تھا؟ راہول گاندھی اور انڈیا الائنس نے سپریم کورٹ میں نئی پٹیشن دائر کی، 48 سوالات پوچھے
درخواست میں ووٹر لسٹ تبدیل کرنے کے الیکشن کمیشن کے کام کی تفصیلی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
Published : November 16, 2026 at 9:54 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی اور آل انڈیا اتحاد کے دیگر رہنماؤں نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن حلف نامے کے ذریعے 48 سوالات کے جواب دے۔ درخواست کا تعلق اسپیشل انٹینسیو ریویو (ایس آئی آر) کے دوران الیکشن کمیشن کے کام کاج سے ہے۔
درخواست میں، اپوزیشن نے الیکشن کمیشن کی ملک گیر ووٹر لسٹوں میں نظرثانی کی تفصیلی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا، اور کمیشن سے اس کے فیصلہ سازی کے عمل کے بارے میں کئی سوالات کے جواب دینے کو کہا۔
درخواست میں سوال کیا گیا ہے کہ آیا اسپیشل انٹینسیو ریویژن کو الیکشن کمیشن نے ایک اجتماعی ادارہ کے طور پر اختیار دیا تھا یا اسے مکمل طور پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے انجام دیا تھا۔ یہ ووٹروں کے مبینہ اخراج اور پول پینل کے آن لائن رجسٹریشن سسٹم میں کی گئی تبدیلیوں کے بارے میں بھی جواب طلب کرتا ہے۔
زیر التواء پٹیشن میں دائر درخواست میں راہل گاندھی اور دیگر نے ڈپٹی الیکشن کمشنر سے حلف نامہ طلب کیا ہے، جنہوں نے پول پینل کا جوابی حلف نامہ داخل کیا، اسپیشل انٹینسیو ریویژن کی اجازت، ووٹروں کو مبینہ طور پر خارج کرنے، اور کمیشن کے آن لائن انتخابی رجسٹریشن سسٹم میں کی گئی تبدیلیوں سے متعلق مخصوص مسائل پر حلف نامہ طلب کیا ہے۔ انہوں نے پولنگ پینل کے اعلیٰ عہدیداروں سے 48 سوالات پیش کرنے کی اجازت بھی مانگی ہے۔
گزشتہ نومبر میں اپنے جوابی حلف نامے اور ضمنی حلف نامے میں، پول پینل نے کہا کہ ایس آئی آر کے احکامات تین رکنی باڈی کے متفقہ فیصلوں کے بعد جاری کیے گئے تھے۔ درخواست گزاروں نے دلیل دی کہ پول پینل نے اپنے دعوے کی تائید کے لیے کوئی فائل ریکارڈ، میٹنگ منٹس یا تاریخیں پیش نہیں کیں۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ اگست 2025 کے آر ٹی آئی کے جواب میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں ایس آئی آر کو متعارف کرانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔
ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے درخواست گزاروں نے عدالت سے دس مخصوص دائرہ اختیار میں الیکشن کمیشن کے خلاف ٹارگٹڈ انکوائری کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ پٹیشن سوال کرتی ہے کہ کیا ملک بھر میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) سے متعلق فیصلے دراصل الیکشن کمیشن نے ایک اجتماعی ادارے کے طور پر کیے تھے یا کیا چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے الیکشن کمیشن کے اختیارات کا استعمال دوسرے الیکشن کمشنروں کی جانکاری، منظوری یا رضامندی کے بغیر کیا۔
ایکس پر کانگریس کی ایک پوسٹ میں کہا گیا ہے، "انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے اب سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن سے سوال کرنے کی اجازت مانگی ہے، جس میں چیف الیکشن کمشنر اور دو الیکشن کمشنرز، بشمول خود اور آئی ٹی کے ڈائریکٹر جنرل، ایس آئی آر میں بڑی غلطیوں کے لیے جو ووٹ چوری کی راہ ہموار کرتے ہیں۔
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