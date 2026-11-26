آئین ملک کی روح اور ناانصافی کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے: راہل گاندھی
یومِ آئین کے موقع پر راہل گاندھی نے آئین کو ملک کی روح قرار دیا، کھرگے نے جمہوریت کو بچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
Published : November 26, 2026 at 2:03 PM IST
نئی دہلی: یومِ آئین (سنویدھان دیوس) کے موقع پر جمعرات کے روز کانگریس رہنما اور لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی نے بھارتی آئین کو ملک کی روح قرار دیتے ہوئے ہر حال میں اس کے تحفظ کا عزم کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (X) پر ایک پوسٹ کے ذریعے انہوں نے کہا کہ آئین ہماری جمہوریت کی مضبوط بنیاد ہے۔
ہر شہری کے وقار کی ڈھال ہے آئین
راہل گاندھی نے اپنے پیغام میں لکھا، "بھارت کا آئین محض ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کی روح ہے۔ یہ ہر شہری کے وقار کی ڈھال، ہر آواز کی طاقت اور انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کا محافظ ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ یہ ناانصافی کے خلاف لڑنے کا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یومِ آئین پر وہ اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ وہ ہر حال میں آئین کی حفاظت کریں گے اور ہر بھارتی کے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہیں گے۔
भारत का संविधान सिर्फ़ एक किताब नहीं - देश की आत्मा है। ये हर नागरिक की गरिमा का कवच है, हर आवाज़ की ताक़त है - न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का रक्षक। यही हमारे लोकतंत्र की नींव है, और अन्याय के ख़िलाफ़ हमारा सबसे बड़ा हथियार। संविधान दिवस पर संकल्प दोहराता हूँ - हम हर हाल में इसकी रक्षा करेंगे, और हर भारतीय के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। जय संविधान, जय हिंद! 🇮🇳— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 26, 2026
سماجی جمہوریت پر ملکارجن کھرگے کا زور
دوسری جانب، کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے بھی اہلِ وطن کو یومِ آئین کی دلی مبارک باد پیش کی اور جمہوریت و آئین کو بچانے کے عزم کو دہرایا۔ کھرگے نے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے مشہور قول کو یاد کرتے ہوئے 'ایکس' پر لکھا کہ جب تک سماجی جمہوریت کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، تب تک سیاسی جمہوریت زندہ نہیں رہ سکتی۔
معمارانِ آئین کو خراجِ عقیدت
ملکارجن کھرگے نے جدید بھارت کی بنیاد رکھنے والے عظیم قومی رہنماؤں (مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، نیتا جی سبھاش چندر بوس، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر راجندر پرساد، سروجنی نائیڈو اور ڈاکٹر امبیڈکر) کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ آج آئین کے بنیادی اصولوں (انصاف، آزادی، مساوات، اخوت، سیکولرازم اور سوشلزم) کی حفاظت کرنا ہماری سب سے بڑی قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے تمام شہریوں سے ملک کے اتحاد، سالمیت اور باہمی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی اپیل کی۔
“राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता, जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो।” ~ बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। महात्मा गाँधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, बाबासाहेब डॉ आंबेडकर सहित उन सभी महान राष्ट्रनायकों को नमन, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। आज संविधान के मूल आदर्शों - न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी है। आइए, हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा तथा देश की एकता, अखंडता और सद्भाव बनाए रखने का पुनः संकल्प लें। जय हिंद। जय संविधान। #ConstitutionDay— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 26, 2026
ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے
یومِ آئین کے اس خاص موقع پر کانگریس پارٹی نے اپنی سیاسی مہم کو بھی تیز کر دیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے مبینہ 'ووٹ چوری' کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے منعقد کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے کارکنان نے جمہوری حقوق کے تحفظ کا پیغام دیا ہے۔