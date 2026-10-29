راہل گاندھی کی شہریوں اور طلبہ سے یکم نومبر کو 'چلو دہلی رام لیلا مارچ' میں شامل ہونے کی دوبارہ اپیل
اپوزیشن کا ووٹر لسٹوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف یکم نومبر کو دہلی کے رام لیلا میدان میں بڑے احتجاج کا منصوبہ ہے۔
Published : October 29, 2026 at 2:59 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما، راہل گاندھی نے جمعرات کے روز تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر شہریوں اور طلباء کے گروپوں سے یکم نومبر کو 'چلو دہلی رام لیلا مارچ' میں شامل ہونے کی اپیل کی، اور اسے جمہوریت اور آئین کے تحفظ اور مبینہ "ووٹ چوری" کے خلاف ایک تحریک قرار دیا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں، راہل گاندھی نے کہا کہ یہ مارچ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ملک کے عوام کی نمائندگی کرنا ہے۔ انہوں نے ان تمام لوگوں سے شرکت کی اپیل کی جو جمہوریت کی صورت حال اور آئینی حقوق کے بارے میں فکر مند ہیں۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ "چلو دہلی رام لیلا مارچ، جمہوریت کو بچانے، ووٹ چوری کو روکنے اور آئین کو بچانے کا مارچ ہے۔ یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا مارچ نہیں ہے؛ یہ بھارت کی روح کا مارچ ہے۔"
وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کے مخالفین سے خطاب کرتے ہوئے، کانگریس رہنما نے ان سے اس مظاہرے میں شامل ہونے کی اپیل کی۔
انہوں نے کہا کہ "وہ تمام لوگ جو نریندر مودی، امت شاہ اور گیانیش کمار سے تنگ آ چکے ہیں، وہ تمام لوگ جو جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، جو آئین کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، وہ سب آئیں۔"
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انہوں نے پولیس کی ممکنہ کارروائی سے پریشان شرکاء کو یقین دلانے کی کوشش بھی کی، اور ان پر زور دیا کہ وہ کسی بھی قسم کی سختی سے خوفزدہ نہ ہوں۔
راہل گاندھی نے مزید کہا کہ "پولیس کی فکر نہ کریں، لاٹھیوں کی پرواہ نہ کریں۔ بی جے پی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی چالاکی کی کوشش کرے۔ آئیں ہمارے ساتھ مارچ کریں۔ ہم آئین کے تحفظ اور بھارتی قوم کی حفاظت کے لیے مل کر چلیں گے۔"
انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مارچ عوام کا ہے اور ان (پولیس و حکومت) سے خوف کے بغیر شرکت کرنے کی اپیل کی۔
لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما نے کہا کہ "اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک کا مارچ ہے، یہ آپ کا مارچ ہے۔ آپ سب آئیں؛ ہم مل کر آئین کا تحفظ کریں گے اور جمہوریت کی حفاظت کریں گے۔"
کانگریس لیڈر نے طلباء تنظیموں سے بھی خصوصی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آزادیِ اظہارِ رائے اور نظریات کو خطرہ ہے، وہ اپنی سیاسی وابستگیوں سے قطع نظر اس احتجاج میں شامل ہوں۔
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انہوں نے کہا کہ "میں تمام طلباء گروپوں سے گزارش کرتا ہوں، خواہ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھارت پر حملہ ہو رہا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے اظہارِ رائے، آپ کے نظریات اور آپ کے سوچنے کے انداز پر حملہ ہو رہا ہے، تو آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "یہ ایک شاندار مارچ ہوگا اور یہ اس ملک کی روح کے لیے ایک مارچ ہے۔ وہاں آپ سب سے ملاقات کا انتظار رہے گا۔"
ایس آئی آر کے خلاف انڈیا بلاک کا احتجاجی منصوبہ
یکم نومبر کا مارچ اور ریلی انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف اپوزیشن کے انڈیا بلاک کی مہم کا حصہ ہیں۔ یہ مظاہرہ دارالحکومت کے رام لیلا میدان میں جا کر ختم ہونا طے پایا ہے، جہاں اپوزیشن ایک ریلی کا انعقاد کرے گی۔
کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے اپنی رہائش گاہ پر انڈیا بلاک کے اراکینِ پارلیمنٹ کی میزبانی کی تاکہ 30 اکتوبر کو ہونے والی ایک علامتی پارلیمانی کارروائی کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اپوزیشن کے منصوبے میں انتخابی فہرستوں میں مبینہ بے ضابطگیوں پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کا علامتی طور پر "اعلانِ مواخذہ" بھی شامل ہے۔
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یہ علامتی کارروائی یکم نومبر کے مارچ اور ریلی سے پہلے ہوگی، جسے اپوزیشن نے "ووٹ چوری" کے خلاف اور جمہوری اداروں کے دفاع میں ایک مہم کا نام دیا ہے۔
اس اجلاس میں کانگریس قائدین پرینکا گاندھی واڈرا، کے سی وینوگوپال، میرا کمار، جے رام رمیش، پون کھیرا اور گوراو گوگوئی نے شرکت کی، جب کہ دیگر قائدین میں مہوا مانجھی، جان برٹاس، ڈیرک او برائن، آر جے ڈی رہنما ابھے سنہا اور سماج وادی پارٹی کے رہنما ہریندر ملک شامل تھے۔
ذرائع کے مطابق، اس پروگرام کی منصوبہ بندی بالکل ایک پارلیمانی کارروائی کی طرح کی جا رہی ہے، جس میں اس پوری مشق کو پارلیمانی سیشن کے ڈھانچے میں ڈھالا گیا ہے۔ اراکینِ پارلیمنٹ حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف سے خطاب کریں گے۔
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