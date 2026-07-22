پریس کانفرنس سے راہل گاندھی کا خطاب، کہا پی ایم کو طلبا سے مانگنی چاہیے معافی، مرکزی حکومت سے تین بڑے مطالبات
راہول گاندھی نے کہاکہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ بالکل جائز ہے، وہ بطور وزیر تعلیم ناکام رہے ہیں۔
Published : July 22, 2026 at 4:54 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نئی دہلی کے اندرا بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والے مظاہروں کے درمیان ہوئی ہے، جن پر حالیہ نیٹ پیپر لیک کے لیے ذمہ دار ہونے کا الزام ہے۔
وزیر اعظم مودی کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کے دوران حراست میں لیے جانے کے ایک دن بعد، راہول گاندھی اور اپوزیشن جماعتوں کے تمام اراکین پارلیمنٹ نیٹ یوجی پیپر لیک کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سیاہ کپڑے پہن کر پارلیمنٹ پہنچے اور حکومت سے جوابدہی اور کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پون کھیرا نے کہا کہ ان کی پارٹی راہل گاندھی اور ان کا ہر سپاہی ملک کے نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "They (students) have some demands-— ANI (@ANI) July 22, 2026
1. The first demand completely legitimate demand is that Dharmendra Pradhan, who has failed as an education minister who is known to be corrupt, should be relieved of his… pic.twitter.com/a4cJlJ3BVq
پریس کانفرنس کے دوران راہل گاندھی نے کہا طلبہ پرامن احتجاج کر رہے تھے، لیکن ان پر تشدد کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہزاروں بچوں نے ایسا کیا کیا کہ سیکورٹی فورسز ان پر بندوقیں تان رہی ہیں؟ وہ اپنے مطالبات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ملک سے کیا چاہتے ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ تعلیمی نظام کو بہتر کیا جائے۔
راہل گاندھی نے کہا کہ تعلیمی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پیپر لیک ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ تعلیمی نظام کو برباد کر رہے ہیں، اور پیپر لیک کے ذمہ داروں کو کسی کو سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ 10 سالوں میں 152 پیپر لیک ہوئے، اور کسی کو سزا نہیں دی گئی۔
راہل گاندھی کا مزید کہنا تھا کہ 'بچوں نے خودکشی تک کر لی ہے، ہمارے طلبہ بہت زیادہ تناؤ سے گزرتے ہیں اور پھر آخری لمحات میں انھیں بتایا جاتا ہے کہ امتحان کا پرچہ لیک ہو گیا ہے، یہ ایک حقیقی اور سنگین مسئلہ ہے، جو اب ملک میں بہت گہرا ہو چکا ہے'۔انہوں نے کہا کہ یہ سب پر واضح ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جسے کبھی دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار کیا جاتا تھا آج سنگین بحران کا سامنا ہے۔
راہل گاندھی نے حکومت کے سامنے تین مطالبات رکھے ہیں۔ ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان استعفیٰ دیں۔ ان کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ طلباء پر لاٹھی چارج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان کا تیسرا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس معاملے پر اپنی خاموشی توڑیں۔