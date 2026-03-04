ETV Bharat / bharat

ہولی کے رنگوں میں رنگے راہل گاندھی، محبت اور بھائی چارے کا پیغام

راہل گاندھی نے ‘ایکس’ پر جشن کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے ہندی میں پیغام دیا کہ ہولی رنگوں اور محبت کا تہوار ہے۔

نئی دہلی: کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے بدھ کے روز آل انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) کے 24، اکبر روڈ دفتر میں پارٹی کارکنان کے ساتھ ہولی کا تہوار جوش و خروش سے منایا۔ اس موقع پر کارکنان اور رہنماؤں نے انہیں رنگوں سے سرشار کیا جبکہ انہوں نے بھی سب کو گلال لگا کر ہولی کی مبارکباد دی۔

تقریب کے دوران صحافیوں، پارٹی عہدیداروں اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ‘ایکس’ پر جشن کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے ہندی میں پیغام دیا کہ ہولی رنگوں اور محبت کا تہوار ہے، اور یہ نفرتوں کو مٹا کر زندگیوں میں نئی امید، نیا جوش اور بے شمار خوشیاں لے کر آئے۔

کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے بھی عوام کو ہولی کی مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہولی ہماری رنگا رنگ اور کثیرالثقافتی سماج کی روح کی عکاس ہے۔ یہ تہوار صدیوں سے قائم اتحاد میں تنوع، باہمی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی روایت کو مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ خوشیوں بھرا موقع سب کی زندگی کو مسرت کے رنگوں سے بھر دے گا۔

کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے بھی ہولی کے موقع پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہولی خوشی، محبت، مٹھاس اور بھائی چارے کا عظیم تہوار ہے، جو سب کو گلے لگا کر خوشیاں بانٹنے کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے ملک کے تمام شہریوں کو ہولی کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔

