ہولی کے رنگوں میں رنگے راہل گاندھی، محبت اور بھائی چارے کا پیغام
راہل گاندھی نے ‘ایکس’ پر جشن کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے ہندی میں پیغام دیا کہ ہولی رنگوں اور محبت کا تہوار ہے۔
Published : March 4, 2026 at 2:49 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے بدھ کے روز آل انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) کے 24، اکبر روڈ دفتر میں پارٹی کارکنان کے ساتھ ہولی کا تہوار جوش و خروش سے منایا۔ اس موقع پر کارکنان اور رہنماؤں نے انہیں رنگوں سے سرشار کیا جبکہ انہوں نے بھی سب کو گلال لگا کر ہولی کی مبارکباد دی۔
रंगों और मोहब्बत के पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 4, 2026
होली के रंग आप सभी के जीवन को नई आशाओं, नए उमंग और अनगिनत खुशियों से भर दे। pic.twitter.com/sp10UNSl7v
تقریب کے دوران صحافیوں، پارٹی عہدیداروں اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ‘ایکس’ پر جشن کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے ہندی میں پیغام دیا کہ ہولی رنگوں اور محبت کا تہوار ہے، اور یہ نفرتوں کو مٹا کر زندگیوں میں نئی امید، نیا جوش اور بے شمار خوشیاں لے کر آئے۔
होली हमारे बहुरंगी, बहु-सांस्कृतिक समाज की आत्मा को अभिव्यक्त करने वाला पर्व है। यह विविधताओं में एकता, आपसी सद्भाव और भाईचारे की उस परंपरा का उत्सव है, जो सदियों से हमारी सभ्यता की पहचान रही है।— Mallikarjun Kharge (@kharge) March 4, 2026
दूरियों को मिटाने वाले इस उल्लासपूर्ण अवसर पर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ।… pic.twitter.com/YGEJbQOngj
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے بھی عوام کو ہولی کی مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہولی ہماری رنگا رنگ اور کثیرالثقافتی سماج کی روح کی عکاس ہے۔ یہ تہوار صدیوں سے قائم اتحاد میں تنوع، باہمی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی روایت کو مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ خوشیوں بھرا موقع سب کی زندگی کو مسرت کے رنگوں سے بھر دے گا۔
उमंग, उत्साह, उल्लास, मिठास एवं बंधुत्व के विविध रंगों से सराबोर मेलजोल के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 4, 2026
होली अपने परिवार, दोस्त, समाज के साथ-साथ सबको प्रेम से गले लगाने का महापर्व है। सबको गले लगाइए एवं सबके साथ खुशियां बाटिये। सब देशवासियों के लिए होली शुभ हो! pic.twitter.com/gRAnzdApST
کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے بھی ہولی کے موقع پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہولی خوشی، محبت، مٹھاس اور بھائی چارے کا عظیم تہوار ہے، جو سب کو گلے لگا کر خوشیاں بانٹنے کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے ملک کے تمام شہریوں کو ہولی کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔