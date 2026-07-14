راہل اور کھرگے کی ملاقات: پنجاب کانگریس کا تنازعہ، این ای ای ٹی پیپر لیک اور حد بندی بل پر تبادلہ خیال!
پارٹی ذرائع کے مطابق میٹنگ میں پنجاب کانگریس کا اندرونی تنازعہ زیر بحث آیا، لیکن اسے حل کرنے کے طریقہ کار پرکوئی فیصلہ نہیں ہوا۔
Published : July 14, 2026 at 8:36 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے اپنے غیر ملکی دورے سے واپس آنے کے بعد منگل کو کانگریس صدر ملکارجن کھرگے سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے چار اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔پنجاب کانگریس کے اندر جاری لڑائی، نیٹ ، سی بی ایس ای امتحانات پر طلباء کا احتجاج، اور پارلیمنٹ میں این ڈی اے حکومت کو گھیرنے کی حکمت عملی۔
پارٹی ذرائع کے مطابق اس قیادت کی میٹنگ میں پنجاب کانگریس کا اندرونی تنازعہ زیر بحث آیا، لیکن اسے حل کرنے کے طریقہ کار پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ تنازعہ حال ہی میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے انچارج بھوپیش بگھیل کے پنجاب کے دورے کے دوران سامنے آیا تھا۔ باغی دھڑا، جس کی قیادت سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی اور تجربہ کار رہنما سکھجندر سنگھ رندھاوا کر رہے ہیں، ہائی کمان سے ریاستی صدر امریندر سنگھ راجہ وارنگ کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جنہیں پارٹی نے حال ہی میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
راہول گاندھی کو درپیش ایک اور اہم مسئلہ میڈیکل کے داخلے کے امتحان نیٹ میں پیپر لیک ہونے اور سی بی ایس ای بورڈ امتحانات کی بدانتظامی کے خلاف طلبہ کو متحرک کرنے کے لیے اپنی قومی مہم کو آگے بڑھا رہا ہے۔ راہل نے اس مہم کا آغاز 17 جون کو راجستھان کے کوچنگ مرکز کوٹا سے کیا اور 15 جولائی کو پٹنہ میں ہونا تھا۔ مختلف وجوہات کی وجہ سے ایونٹ کو پٹنہ سے منتقل کرنا پڑا اور اب 17 جولائی کو دہرادون میں منعقد کیا جائے گا۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاستی حکومت راہول کی طلبہ ریلی کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سیاسی وجوہات کی بنا پر جلسہ گاہ کی منظوری میں تاخیر کر رہی ہے۔
اتراکھنڈ کے اے آئی سی سی سکریٹری انچارج سریندر شرما نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ 17 جولائی کو پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والی ریلی کے لیے تمام ضروری اجازتیں حاصل کر لی گئی ہیں۔ تاہم مقامی انتظامیہ بعض اعتراضات کا حوالہ دے کر رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ طلبہ کی یہ تحریک ملک بھر میں ایک اہم مہم بن چکی ہے۔ ہم ہر قیمت پر ایک ہی مقام پر ریلی کے انعقاد کے لیے پرعزم ہیں۔ کانگریس کی طلبہ تنظیم این ایس یو آئی این ای ای ٹی کے معاملے پر ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہی ہے۔
راہل اور کھرگے (جو راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ہیں) کے درمیان زیر بحث تیسرا بڑا مسئلہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران این ڈی اے حکومت کو گھیرنے کے طریقے تلاش کرنا تھا، جو 20 جولائی سے 13 اگست تک چل رہا ہے۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ایودھیا رام مندر کے چندہ کی چوری سے متعلق حکومت سے جواب مانگنا ہے، جس کی جانچ اتر پردیش حکومت کی ایک خصوصی ٹیم کر رہی ہے۔ کانگریس کا مطالبہ ہے کہ اس کی تحقیقات سپریم کورٹ کے جج سے کرائی جائیں۔ کانگریس کا ماننا ہے کہ اس مسئلہ نے این ڈی اے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔