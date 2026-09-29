دہلی بیلا اسٹیٹ سے 727 ووٹروں کو حذف کرنے کا معاملہ، راہل گاندھی نے اسے 'ووٹ چوری ایک طریقہ' قرار دیا
راہل کے مطابق، یہ لوگ دہائیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، انہوں نے لوک سبھا الیکشن 2024 اور دہلی انتخابات 2025 میں ووٹ ڈالے تھے۔
Published : September 29, 2026 at 8:46 AM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پیر کے روز الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن نے 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' (ایس آئی آر) کے دوران دہلی کے بیلا اسٹیٹ کے 727 رہائشیوں کے نام انتخابی ووٹر لسٹ سے حذف کر دیے۔ انہوں نے اس اقدام کو "ووٹ چوری کا ایک طریقہ" قرار دیا۔
گاندھی کے مطابق، یہ لوگ دہائیوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور انہوں نے سال 2024 کے لوک سبھا انتخابات اور سال 2025 کے دہلی اسمبلی انتخابات میں حقِ رائے دہی استعمال کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سال 2023 میں ان کے گھروں کو منہدم کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑی اور وہ وہیں رہ رہے تھے۔
यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं। SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 28, 2026
ये लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं। 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए, यहीं… pic.twitter.com/27cJZjqJg6
انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر لکھا کہ "آج، میں نے ان کی بستی کا دورہ کیا اور براہِ راست ان سے سنا کہ الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے فون پر ایس ڈی ایم سے کہا کہ گھر کا ہونا یا نہ ہونا ووٹ کے حق پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ خود چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے بیان دیا ہے کہ 'ہاؤس نمبر 0' بے گھر لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے باوجود، 727 لوگوں کے نام حذف کر دیے گئے۔"
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راہل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ "یہ کوئی 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' نہیں ہے؛ بلکہ یہ ووٹ چوری کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جن لوگوں کے پاس پہلے ہی سب سے کم وسائل ہیں، ان سے ان کی طاقت کا واحد ذریعہ (ووٹ کا حق) بھی چھینا جا رہا ہے۔ گیانیش کمار بالآخر اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، لیکن جس نظام نے ان سے یہ کروایا ہے، اس کا بھی احتساب کیا جائے گا۔"
اس سے قبل سنیچر کے روز، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ راہل گاندھی نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر "انتخابات میں میچ فکسنگ" کا الزام لگایا۔ گاندھی نے ایک ملیالم نیوز چینل کی رپورٹ کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر نے کیرالہ کے سابق چیف سکریٹری جی جی تھامسن سے بی جے پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے رابطہ کیا تھا۔ راہل گاندھی نے 'ایکس' پر لکھا کہ "پہلے، گیانیش کمار کو—جو اس وقت ایک حاضر سروس آئی اے ایس افسر تھے—بی جے پی کے لیے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر مودی اور شاہ نے انہیں امپائر بنا دیا اور بھارت کے انتخابات کی میچ فکسنگ کا انچارج مقرر کر دیا۔"
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