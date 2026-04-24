عام آدمی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی، راگھو چڈھا بی جے پی میں شامل، دو تہائی ارکان اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ
راگھو نے کہا کہ عام آدمی پارٹی ان نظریات اور بنیادی اقدار سے ہٹ چکی ہے جن کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔
Published : April 24, 2026 at 4:06 PM IST
نئی دہلی: عام آدمی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ اے اے پی ایم پی راگھو چڈھا اپنے دو دیگر ساتھیوں کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ سندیپ پاٹھک اور اشوک متل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، ایم پی راگھو چڈھا نے کہا، "ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم، راجیہ سبھا میں عام آدمی پارٹی کے دو تہائی اراکین، ہندوستان کے آئین کی دفعات کا استعمال کرتے ہوئے بی جے پی میں ضم ہو جائیں گے۔"
#WATCH | Delhi: Addressing a press conference with Sandeep Pathak and Ashok Mittal, AAP MP Raghav Chadha says, " we have decided that we, the 2="" 3rd members belonging to the aap in rajya sabha, exercise the provisions of the constitution of india and merge ourselves with the bjp." pic.twitter.com/K3IK4TPXml— ANI (@ANI) April 24, 2026
چڈھا کے بارے میں اس طرح کی خبریں پچھلے کچھ مہینوں سے میڈیا میں آ رہی تھیں۔ راگھو چڈھا نے کہا کہ ان کے ساتھ ہربھجن سنگھ، سواتی مالیوال، راجندر گپتا، اور وکرم ساہنی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے راجیہ سبھا سکریٹریٹ کو بھی مطلع کر دیا ہے۔
ایم پی راگھو چڈھا نے کہا، "راجیہ سبھا میں عام آدمی پارٹی کے 10 ممبران پارلیمنٹ ہیں، جن میں سے دو تہائی سے زیادہ اس معاملے پر ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے دستخط کیے ہیں اور آج صبح ہم نے دستخط شدہ خط اور دستاویزات راجیہ سبھا کے چیئرمین کو پیش کر دیے ہیں... ان میں سے تین آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے علاوہ ہربھجن سنگھ، راجندر گپتا، وکرم ساہنی اور وکرم ساہنی بھی موجود ہیں۔"
#WATCH | 2/3rd MPs of AAP in Rajya Sabha announce merging with the BJP.— ANI (@ANI) April 24, 2026
AAP MP Raghav Chadha says, " ...i am telling you the real reason as to why i distanced myself from party activities. i did not want to be a part of their crimes. i was not eligible for their friendship… pic.twitter.com/2bo15cJIx7
انہوں نے مزید کہا، "میں آپ کو پارٹی کی سرگرمیوں سے خود کو دور کرنے کی اصل وجہ بتا رہا ہوں، میں ان کے جرائم کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، میں ان کی دوستی کا مستحق نہیں تھا کیونکہ میں ان کے جرائم میں ملوث نہیں تھا۔ ہمارے پاس صرف دو ہی راستے تھے، یا تو سیاست چھوڑ دیں اور عوامی خدمت کے کام کو چھوڑ دیں جو ہم نے گزشتہ 15-16 سالوں میں کیا ہے۔