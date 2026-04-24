ETV Bharat / bharat

عام آدمی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی، راگھو چڈھا بی جے پی میں شامل، دو تہائی ارکان اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ

راگھو نے کہا کہ عام آدمی پارٹی ان نظریات اور بنیادی اقدار سے ہٹ چکی ہے جن کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔

author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 24, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: عام آدمی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ اے اے پی ایم پی راگھو چڈھا اپنے دو دیگر ساتھیوں کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ سندیپ پاٹھک اور اشوک متل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، ایم پی راگھو چڈھا نے کہا، "ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم، راجیہ سبھا میں عام آدمی پارٹی کے دو تہائی اراکین، ہندوستان کے آئین کی دفعات کا استعمال کرتے ہوئے بی جے پی میں ضم ہو جائیں گے۔"

چڈھا کے بارے میں اس طرح کی خبریں پچھلے کچھ مہینوں سے میڈیا میں آ رہی تھیں۔ راگھو چڈھا نے کہا کہ ان کے ساتھ ہربھجن سنگھ، سواتی مالیوال، راجندر گپتا، اور وکرم ساہنی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے راجیہ سبھا سکریٹریٹ کو بھی مطلع کر دیا ہے۔

ایم پی راگھو چڈھا نے کہا، "راجیہ سبھا میں عام آدمی پارٹی کے 10 ممبران پارلیمنٹ ہیں، جن میں سے دو تہائی سے زیادہ اس معاملے پر ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے دستخط کیے ہیں اور آج صبح ہم نے دستخط شدہ خط اور دستاویزات راجیہ سبھا کے چیئرمین کو پیش کر دیے ہیں... ان میں سے تین آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے علاوہ ہربھجن سنگھ، راجندر گپتا، وکرم ساہنی اور وکرم ساہنی بھی موجود ہیں۔"

انہوں نے مزید کہا، "میں آپ کو پارٹی کی سرگرمیوں سے خود کو دور کرنے کی اصل وجہ بتا رہا ہوں، میں ان کے جرائم کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، میں ان کی دوستی کا مستحق نہیں تھا کیونکہ میں ان کے جرائم میں ملوث نہیں تھا۔ ہمارے پاس صرف دو ہی راستے تھے، یا تو سیاست چھوڑ دیں اور عوامی خدمت کے کام کو چھوڑ دیں جو ہم نے گزشتہ 15-16 سالوں میں کیا ہے۔

TAGGED:

RAGHAV CHADHA QUITS AAP
Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.