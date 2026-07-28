20 جولائی کو احتجاجی طلبہ پر پیلیٹ گن سے فائرنگ کی گئی تھی، سرکاری ریکارڈ میں انکشاف
ریپڈ ایکشن فورس نے 20 جولائی کے احتجاج کے دوران متعدد گولہ بارود فائر کیا،جس میں دو راؤنڈ غیر مہلک پلاسٹک کے پیلٹس شامل ہیں۔
By PTI
Published : July 28, 2026 at 12:23 PM IST
نئی دہلی: نیٹ پیپر لیک معاملے میں مظاہرین کے ذریعہ 20 جولائی کے 'سنسد چلو' مارچ کے دوران کی گئی پولیس کارروائی کے سرکاری ریکارڈ میں یہ درج ہے کہ جنتر منتر کے قریب ایک مقام پر ہجوم کو کنٹرول کرتے ہوئے ریپڈ ایکشن فورس (RAF) نے غیر مہلک گولہ بارود کے متعدد راؤنڈ فائر کیے، جن میں پلاسٹک پیلٹس کے دو راؤنڈ بھی شامل تھے۔
یہ واقعہ 22 جولائی کو دوپہر ایک بجکر 24 منٹ پر پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن کی جنرل ڈائری میں درج کیا گیا ہے جس میں ریپڈ ایکشن فورس (RAF) کے ایک ڈپٹی کمانڈنٹ کی اطلاع پر درج کیا گیا ہے کہ بلو ڈنگری ڈوننگ فورس جنتر منتر علاقے کے زون ایک میں ڈیوٹی پر تھی۔
پولیس اسٹیشن کے ریکارڈ کے حوالے سے حکام کے مطابق ڈی سی پی کی ہدایت پر، آر اے ایف نے 20 جولائی کو 55 نان الیکٹریکل گولے، 15 برقی گولے، پانچ آنسو گیس والے گرینیڈ، اینٹی رائٹ گن سے دو راؤنڈ اور پلاسٹک پیلٹس کے دو راؤنڈ فائر کیے۔
حکام نے بتایا کہ غیر مہلک پلاسٹک پیلٹس کے ایک راؤنڈ میں چار ٹکڑے ہوتے ہیں اور یہ ان دھاتی پیلٹس سے مختلف ہوتے ہیں جو جسم کو چھیدتے ہیں۔ حکام نے کہا کہ پلاسٹک کے پیلٹس زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے۔
مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال خاص طور پر پیلٹ کا استعمال ایک اور بڑا ایشو بن گیا ہے۔ اس معاملے میں اپوزیشن نے حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے مرکز ی وزیر داخلہ امت شاہ سے پارلیمنٹ میں بیان کا مطالبہ کیا ہے۔
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے ذریعہ نیٹ یوجی پیپر لیک معاملے میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے استعفیٰ مانگنے کے لئے بلائے گئے اس احتجاجی مارچ کے دوران مظاہرین کے پیلٹ سے شدید زخمی ہونے کی دو سے تین اطلاعات ہیں۔
پردھان نے ہفتہ کو استعفیٰ دے دیا اور ایک ماہ سے جاری سی جے پی کا احتجاج ختم کر دیا گیا۔
ان مظاہروں کے دوران متعدد پولیس، آر اے ایف اور سی آر پی ایف اہلکار زخمی بھی ہوئے۔
دہلی پولیس نے ریکارڈ پر کہا ہے کہ "پرامن مظاہرین" کے خلاف پیلٹ کے استعمال کے دعوے مکمل طور پر جھوٹے اور گمراہ کن تھے۔
سی آر پی ایف اور آر اے ایف نے ابھی تک اس موضوع پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔
سی آر پی ایف کے ڈائرکٹر جنرل (ڈی جی) جی پی سنگھ نے کہا، "اب، چونکہ احتجاج ختم کر دیا گیا ہے، اور جمع لوگ منتشر ہو چکے ہیں، ہم ایونٹ کے بعد ایک پیشہ ورانہ جانچ کریں گے، جیسا کہ ہم ہر بڑے اسائنمنٹ کے بعد کرتے ہیں، اور پھر آپ کو فورس ہیڈکوارٹر (ہیڈ کوارٹر) کا نقطہ نظر بتائیں گے۔"
یہ بھی پڑھیں: