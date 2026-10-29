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ریس کورس مسجد کیس: وقف بورڈ کی نمائندگی پر فیصلہ ہونے تک نہیں چلے گا بلڈوزر، مرکز کی ہائی کورٹ کو یقین دہانی

دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس انیش دیال کی بنچ نے کہا کہ معاملے کی اگلی سماعت دسمبر میں کی جائے گی۔ پوری خبر پڑھیں...

race course mosque will not be demolished until decision is taken on delhi waqf board submission says centre, Urdu News
ریس کورس مسجد کیس (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 29, 2026 at 2:12 PM IST

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نئی دہلی: مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ریس کورس مسجد کو تب تک نہیں گرائے گی جب تک اس مسئلے پر دہلی وقف بورڈ کی نمائندگی (حلف نامے/درخواست) پر فیصلہ نہیں لے لیا جاتا۔ مرکزی حکومت نے اس کی اطلاع جمعرات کو دہلی ہائی کورٹ کو دی۔ جسٹس انیش دیال کی بنچ نے معاملے کی اگلی سماعت 16 دسمبر کو کرنے کا حکم دیا۔

سماعت کے دوران مرکز کے وکیل آشیش دیکشت نے کہا کہ مرکزی حکومت دہلی وقف بورڈ کی نمائندگی پر جتنی جلدی ہو سکے فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ لینے میں چار ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ تب تک ریس کورس مسجد کو گرایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عرضی گزار کو عرضی دائر کرنے کا کوئی دائرۂ اختیار (jurisdiction) نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر نمازی کورٹ آنے لگے گا تو 'بھانومتی کا پٹارہ' کھل جائے گا۔ ان کے اس استدلال کی عرضی گزار سید احمد سعود کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل ایم سفیان صدیقی نے سخت مخالفت کی۔

race course mosque will not be demolished until decision is taken on delhi waqf board submission says centre, Urdu News
تاریخی ریس کورس مسجد کو بے دخلی کا نوٹس لگایا گیا تھا (Photo Credit; ETV BHARAT)

نمازیوں کے لیے بلا رکاوٹ رسائی بحال کرنے کا مطالبہ

اس سے قبل 27 اکتوبر کو مرکزی حکومت نے دہلی ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ اگلی سماعت تک ریس کورس مسجد کے خلاف کوئی بھی توڑ پھوڑ کی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ یہ یقین دہانی جسٹس انیش دیال کی بنچ کے سامنے سماعت کے دوران دی گئی تھی۔ عرضی میں مسجد کو ممکنہ انہدام (گرائے جانے) سے بچانے اور نمازیوں کے لیے بلا رکاوٹ رسائی بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

race course mosque will not be demolished until decision is taken on delhi waqf board submission says centre, Urdu News
ریس کورس گیٹ پر سکیورٹی (Photo Credit; ETV BHARAT)

مسجد کی بجلی اور پانی کی سپلائی کاٹ دی گئ

دراصل، یہ مسجد ریس کورس کلب کے اندر واقع ہے، جو لوک کلیان مارگ پر واقع وزیر اعظم کی رہائش گاہ (PM House) کے قریب ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 53 ایکڑ ہے۔ عرضی گزار کے وکیل ایم سفیان صدیقی نے کہا کہ مسجد کو منہدم کیے جانے کا خطرہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 7 اکتوبر کو مسجد کی بجلی اور پانی کی سپلائی کاٹ دی گئی تھی۔ اس پر مرکزی حکومت کے وکیل آشیش دیکشت نے واضح کیا کہ ریس کورس علاقے میں جاری توڑ پھوڑ کے کاموں کی وجہ سے سکیورٹی کے نقطۂ نظر سے یہ قدم اٹھایا گیا تھا۔

مسجد 1977 کے دہلی گزٹ میں وقف جائیداد کے طور پر درج

عرضی گزار اور مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ مسجد 1977 کے دہلی گزٹ میں وقف جائیداد کے طور پر درج ہے اور این ڈی ایم سی (NDMC) کے ہیریٹیج رجسٹر میں گریڈ-II ہیریٹیج اسٹرکچر (ثقافتی ورثہ) کے طور پر درج ہے۔ اس لیے ہیریٹیج کمیٹی کی خصوصی اجازت کے بغیر اسے چھوا بھی نہیں جا سکتا۔

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TAGGED:

دہلی ریس کورس مسجد کیس
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