ایران بحران کا اثر: قطر کی ایل این جی کی پیداواری صلاحیت پانچ سال کے لیے ہوئی کم، کیا بھارت کو ہونا چاہیے فکرمند؟
بھارت گیس کا 47 فیصد قطر سے درآمد کرتا ہے۔ اسلیے قطر کی LNG کی پیداواری صلاحیت میں کمی بحران کا باعث بن سکتی ہے۔
Published : March 20, 2026 at 11:06 AM IST
نئی دہلی: قطر کے راس لفان صنعتی شہر پر میزائل حملوں نے عالمی توانائی کی سپلائی کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے، جس سے ملک کی مائع قدرتی گیس (LNG) کی برآمدی صلاحیت میں 17 فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔ اس سے ہندوستان جیسے درآمد پر انحصار کرنے والے ممالک کے لیے تشویش بڑھ گئی ہے۔
خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے مطابق قطر انرجی نے ایک سرکاری بیان میں کہا ہے کہ 18 مارچ اور 19 مارچ 2026 کے اوائل میں ہونے والے حملوں میں اہم پیداواری تنصیبات کو کافی نقصان پہنچا اور اس کے نتیجے میں سالانہ آمدنی میں تقریباً 20 بلین امریکی ڈالر کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔
وزیر مملکت برائے قطر توانائی کے چیئرمین کا بیان
کمپنی نے کہا کہ نقصان سے ٹھیک ہونے میں پانچ سال لگ سکتے ہیں، ممکنہ طور پر ایل این جی کے کچھ معاہدوں میں ایک اہم مدت کے لیے خلل پڑ سکتا ہے۔ سعد شیریدہ الکعبی، وزیر مملکت برائے توانائی امور اور قطر توانائی کے چیئرمین اور سی ای او نے کہا کہ میزائل حملوں سے قطر کی ایل این جی برآمد کرنے کی صلاحیت میں 17 فیصد کمی واقع ہوئی ہے اور اس سے سالانہ آمدنی میں تقریباً 20 بلین امریکی ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔
بھارت میں گیس کی 47 فیصد قطر سے درآمد
انہوں نے مزید کہا کہ اس کی پیداواری سہولیات کو پہنچنے والے وسیع نقصان کی مرمت میں پانچ سال لگیں گے اور یہ اسے طویل مدتی فورس میجر کا اعلان کرنے پر مجبور کرے گا۔ یہ خلل ہندوستان کے لیے تشویش کا باعث ہے، جو اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے قطر پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ بھارت گیس کا 47 فیصد قطر سے درآمد کرتا ہے۔
پٹرولیم پلاننگ اینڈ اینالیسس سیل (پی پی اے سی) اور وزارت تجارت کے سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہندوستان کی ایل این جی درآمدات کا تقریباً نصف حصہ قطر کا ہے۔ 2024 میں، ہندوستان نے تقریباً 27.8 ملین میٹرک ٹن (ایم ایم ٹی) ایل این جی درآمد کی، جس میں سے قطر نے 11.30 ایم ایم ٹی فراہم کی، جس کی قیمت US$6.40 بلین ہے، جو کل ایل این جی کی درآمدات کا تقریباً 47 فیصد ہے۔
مارکیٹ میں دستیابی اور قیمتیں متاثر
پٹرولیم پلاننگ اینڈ اینالیسس سیل (PPAC) اور وزارت تجارت کے سرکاری 2025-26 کے اعداد و شمار نے بھی تصدیق کی کہ قطر ہندوستان کا بنیادی گیس فراہم کنندہ ہے۔ بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان جاری رکاوٹ سے ہندوستان کی توانائی کی درآمدات کو مزید خراب کرنے کی توقع ہے، کیونکہ اس کے سب سے بڑے سپلائر کی جانب سے سپلائی میں کمی مقامی مارکیٹ میں دستیابی اور قیمتوں کو متاثر کر سکتی ہے۔
مرمت میں تین سے پانچ سال لگیں گے: وزیر الکعبی
وزیر الکعبی نے کہا کہ ایل این جی کی سہولیات کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت میں تین سے پانچ سال لگیں گے۔ اس کا اثر چین، جنوبی کوریا، اٹلی اور بیلجیم پر پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ طویل المدتی ایل این جی کنٹریکٹس پر پانچ سال تک کے لیے فورس میجر کا اعلان کرنے پر مجبور ہوں گے۔
شیل کے ذریعے چلنے والا پروڈکشن شیئرنگ معاہدہ
حملوں میں پرل جی ٹی ایل (گیس سے لیکوڈز) کی سہولت کو بھی نشانہ بنایا گیا، شیل کے ذریعے چلنے والا پروڈکشن شیئرنگ معاہدہ جو قدرتی گیس کو اعلیٰ معیار کے، کلینر برننگ ڈراپ ان فیول کے ساتھ ساتھ پریمیم انجن آئل اور چکنا کرنے والے مادے اور بیس آئل کو پیرافین اور ویکس بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الکعبی نے مزید کہا، "پرل جی ٹی ایل میں دو ٹرینوں میں سے ایک کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ کم از کم ایک سال تک آف لائن رہے گی۔"