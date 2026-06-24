قطر میں بارہ بھارتیوں کی موت پر امیر شیخ تمیم کا اظہار تعزیت
وزیر اعظم مودی نے تعزیت کے لیے قطری رہنما کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے متاثرین کے اہل خانہ سے اظہارِ تعزیت کیا۔
Published : June 24, 2026 at 12:34 PM IST
نئی دہلی: قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے منگل کو وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی اور قطر کے صنعتی شہر راس لفان میں ایل این جی کی تنصیب میں ہونے والے المناک دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔
وزیر اعظم مودی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں گفتگو کی تفصیلات شیئر کیں اور اس واقعے کے بعد رابطے اور تعزیت کے لیے قطری رہنما کا شکریہ ادا کیا۔ بات چیت کے دوران، دونوں رہنماؤں نے متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور قطر میں رہنے اور کام کرنے والے شہریوں کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ بھارت اور قطر متاثرہ خاندانوں کی حمایت میں متحد ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دو طرفہ شراکت داری کا اعادہ کیا۔
پوسٹ میں لکھا کہ "میں قطر کے راس لفان انڈسٹریل سٹی میں ہونے والے المناک حادثے میں بھارتی شہریوں کی موت پر ان کا فون کال اور تعزیت کے لیے قطر کے امیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم دونوں اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں۔"
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ "بھارت اور قطر اپنے شہریوں کی حفاظت اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہونے کے اپنے عزم پر ثابت قدم رہیں گے۔" اس سے قبل پیر کو دوحہ میں بھارتی سفارت خانے نے کہا کہ اتوار کی رات قطر میں راس لفان واقعے میں 12 ہندوستانی شہری ہلاک ہوگئے۔ قطری حکام کا حوالہ دیتے ہوئے سفارت خانے نے کہا کہ زخمیوں کی حالت مستحکم ہے اور انہیں مناسب طبی امداد دی جا رہی ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ "قطر کے حکام نے تصدیق کی کہ گذشتہ رات راس لفان میں پیش آنے والے اس واقعے میں 12 بھارتی شہریوں کی بدقسمتی سے موت ہو گئی۔ ہم غمزدہ خاندانوں کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور ہلاک شدگان کی روحوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔" اس میں مزید کہا گیا ہے، "قطر حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ واقعے میں زخمی ہونے والے تمام افراد کی حالت مستحکم ہے اور انہیں مناسب طبی علاج فراہم کیا رہا ہے۔"
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پیر کو ایک تازہ ترین بیان میں قطر انرجی نے تصدیق کی کہ دھماکے اور اس کے نتیجے میں آگ لگنے سے 13 افراد ہلاک ہوگئے، جب کہ 66 دیگر زیر علاج ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ زخمیوں میں سے کسی کی بھی حالت نازک نہیں ہے۔ متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے قطر انرجی نے کہا کہ مرنے والوں میں بھارتی اور پاکستانی شہری تھے جب کہ زخمیوں میں قطر، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، کینیا، گھانا، تنزانیہ، نائجیریا اور نیپال کے شہری شامل ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ "قطر انرجی (کمپنی) اپنی جانیں گنوانے والوں کے خاندانوں، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ گہری تعزیت کا اظہار کرتی ہے، اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتی ہے۔ قطر انرجی اس سانحے سے متاثر ہونے والوں کے لیے اپنی مکمل حمایت کا وعدہ کرتی ہے۔"
کمپنی نے زور دے کر کہا کہ یہ واقعہ ایک آپریشنل حادثہ تھا نہ کہ تخریب کاری یا کسی دشمنی کا نتیجہ تھا۔ قطر انرجی کے مطابق، بارزان گیس کی تنصیب میں ضروری دیکھ بھال کی وجہ سے دسمبر 2025 سے پیداوار مکمل طور پر روک دی گئی تھی اور حادثے سے صرف دو دن پہلے دوبارہ شروع ہوئی تھی۔
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قطر اینرجی نے کہا کہ ایمرجنسی رسپانس ٹیموں نے قطر سول ڈیفنس کے تعاون سے آگ پر تیزی سے قابو پالیا۔ کمپنی نے یہ بھی کہا کہ بارزان کی سہولت اور ارد گرد کے انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ کمپنی نے مزید کہا کہ دھماکے اور آگ سے اس کی ایل این جی کی سہولت، راس لافان پورٹ، لاجسٹک آپریشنز، یا برآمدی صلاحیت متاثر نہیں ہوئی۔
کمپنی نے کہا کہ "دھماکے اور آگ کے باوجود قطر انرجی کی ایل این جی سہولت، راس لافان پورٹ، دیگر لاجسٹک آپریشنز، اور برآمدی صلاحیت متاثر نہیں ہوئی۔" دھماکے کی وجہ جاننے کے لیے مکمل تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔