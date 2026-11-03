کرشی بھون میں واقع 'قدیمی مسجد' کو ہٹانا ضروری، مرکزی حکومت کی جانب سے دہلی ہائی کورٹ میں اسٹیٹس رپورٹ داخل
مرکزی حکومت کے مطابق، ڈھانچہ 'سیکولر کردار سے مطابقت نہیں رکھتا'۔ 'سینٹرل وسٹا ری ڈیولپمنٹ' کے لیے قدیمی مسجد کو ہٹایا جانا ضروری ہے۔
By ANI
Published : November 3, 2026 at 5:05 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے دہلی ہائی کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ وسطی دہلی میں کرشی بھون کمپلیکس کے اندر واقع 'قدیمی مسجد' کو ہٹانا ضروری ہے۔ یہ اقدام 'سینٹرل وسٹا ری ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان' کے تحت 'کامن سینٹرل سیکرٹریٹ' (سی سی ایس) کی عمارت نمبر چار اور پانچ کی تعمیر نو اور ترقیاتی کاموں کے لیے درکار ہے۔
'لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس' ( ایل اینڈ ڈی او) کے ذریعے جمع کرائی گئی ایک اسٹیٹس رپورٹ میں، مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ یہ مسجد سرکاری زمین پر واقع ہے۔ حکومت کے مطابق، 8 نومبر 1940 کے ایک معاہدے کے تحت، مسجد کی دیکھ بھال کرنے والی کمیٹی کو اس جگہ کا صرف 'اجازت پر مبنی قبضہ' دیا گیا تھا۔ مرکزی حکومت کا موقف ہے کہ اس معاہدے کے ذریعے انتظامی کمیٹی کو جائیداد پر ملکیت کے حقوق، قانونی حق یا کوئی اور مفاد حاصل نہیں ہوا تھا۔
یہ اسٹیٹس رپورٹ دہلی ہائی کورٹ کے 17 ستمبر 2026 کے ایک حکم کی تعمیل میں جمع کرائی گئی ہے۔ یہ درخواست 'قدیمی مسجد' کی ذمہ دار کمیٹی کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ حکومت نے درخواست گزاروں کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سرکاری ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتے۔
'لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس' کے مطابق، یہ مسجد کرشی بھون کمپلیکس کے اندر، ڈاکٹر راجندر پرساد روڈ پر واقع پلاٹ نمبر 120 پر قائم ہے۔ یہ زمین حکومت ہند کی ملکیت ہے اور وزارتِ ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرز کے ماتحت 'لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس' کے انتظامی کنٹرول میں آتی ہے۔
اپنی اسٹیٹس رپورٹ میں مرکزی حکومت نے 8 نومبر 1940 کے ایک معاہدے کا حوالہ دیا ہے، جو اس وقت کی حکومت ہند (بطور جائیداد کی مالک) اور دہلی کی مسجد کی انتظامی کمیٹی کے سیکرٹری کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت، حکومت نے کمیٹی کو یہ جگہ خصوصی طور پر مسجد کے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ معاہدے میں جائیداد کے استعمال اور اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی لانے کے حوالے سے کئی شرائط شامل تھیں۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ انتظامی کمیٹی، حکومت کی پیشگی تحریری اجازت کے بغیر، موجودہ عمارتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، مرمت کا کام نہیں کر سکتی، قبریں نہیں بنا سکتی، اور نہ ہی کوئی نیا ڈھانچہ تعمیر کر سکتی ہے۔ دستاویز میں مزید یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اس جگہ کو صرف اور صرف مذہبی مقاصد کے لیے، یعنی مسجد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور انتظامی کمیٹی کے لیے میونسپل، صفائی ستھرائی، تعمیراتی اور دیگر متعلقہ ضوابط کی پاسداری کرنا لازمی ہوگا۔ معاہدے میں یہ شق بھی شامل تھی کہ اگر ان شرائط کی خلاف ورزی کی جاتی ہے یا ان پر عمل نہیں کیا جاتا، تو سرکاری حکام کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس جائیداد کا قبضہ واپس لے لیں۔
ڈھانچے کو ہٹانے کی ضرورت کی وضاحت کرتے ہوئے، مرکزی حکومت نے بتایا کہ 'سینٹرل وسٹا ری ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان' کے تحت، پلاٹ نمبر 120 پر 'کامن سینٹرل سیکرٹریٹ بلڈنگز چار اور پانچ' کی دوبارہ تعمیر اور ترقی کی جانی ہے۔ اس علاقے میں شاستری بھون اور کرشی بھون کی موجودہ جگہیں بھی شامل ہیں۔ اسٹیٹس رپورٹ کے مطابق، مجوزہ منصوبے کا مقصد ملک کی حکمرانی اور انتظامی امور کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ چونکہ یہ مسجد اس زمین پر واقع ہے جو اس منصوبے کے لیے مختص کی گئی ہے، اس لیے مجوزہ تعمیراتی کام کی راہ ہموار کرنے کی خاطر اسے ہٹانا ضروری ہے۔
'کامن سینٹرل سیکرٹریٹ عمارت نمبر چار اور پانچ' کی تعمیر کو قومی اہمیت کا حامل عوامی منصوبہ قرار دیتے ہوئے، مرکزی حکومت نے دلیل دی کہ مسجد کو وہاں رہنے دینا، یا منصوبے کی جگہ کے کسی حصے کو کسی مذہبی ڈھانچے کے لیے مختص کرنا، 'ری ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان' کے منافی ہوگا۔ حکومت نے مزید کہا کہ کرشی بھون اور سینٹرل سیکرٹریٹ کمپلیکس مکمل طور پر غیر مذہبی عوامی مقامات ہیں، جو صرف سرکاری، انتظامی اور عوامی خدمات کے امور کے لیے مختص ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ مرکزی سرکاری دفتر کے احاطے میں کسی مستقل مذہبی ڈھانچے کا ہونا یا اسے برقرار رکھنا، سرکاری املاک کی سیکولر نوعیت کے خلاف ہے۔
ایل اینڈ ڈی او نے مزید موقف اختیار کیا ہے کہ 'سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ایریا' میں واقع سرکاری زمین کو کسی بھی مذہبی ڈھانچے کے لیے مستقل طور پر مختص نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں، انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ 'شاہی مسجد ضابطہ گنج' انڈیا گیٹ کے قریب، کرشی بھون سے دو کلومیٹر کے دائرے میں واقع ہے۔ یہ مسجد مکمل طور پر فعال ہے، اور جو لوگ نماز ادا کرنا چاہیں، وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ ان دلائل کی بنیاد پر، مرکزی حکومت کا موقف ہے کہ انتظامی کمیٹی حکومت کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ ’کرشی بھون‘ کمپلیکس یا ’سینٹرل سیکرٹریٹ‘ کمپلیکس کے اندر مسجد کے لیے الگ زمین مختص کرے یا مخصوص کرے۔
حکومت نے آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت ضمانت شدہ ’مذہبی آزادی‘ کے بنیادی حق کی کسی بھی خلاف ورزی کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ حکومت کا موقف ہے کہ آئینی دفعہ کسی کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ سرکاری زمین پر، جو محض اجازت کی بنیاد پر استعمال میں ہو، کسی خاص جگہ پر عبادت کرنے پر اصرار کرے۔ مرکزی حکومت کے مطابق، 1940 کے معاہدے نے انتظامی کمیٹی کو صرف اس احاطے کو مسجد کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، نہ کہ اس زمین پر کوئی مالکانہ حقوق تفویض کیے تھے۔ لہٰذا، حکومت کا استدلال ہے کہ کمیٹی اس معاہدے یا آئین کے آرٹیکل 25 کی بنیاد پر، اس ڈھانچے کو اس کے موجودہ مقام پر برقرار رکھنے کے کسی ایسے حق کا دعویٰ نہیں کر سکتی جسے قانونی طور پر نافذ کروایا جا سکے۔
یہ اسٹیٹس رپورٹ ’لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس‘ کی جانب سے ڈپٹی لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفیسر منوج کمار گپتا نے جمع کرائی ہے۔ رپورٹ کے ساتھ آٹھ نومبر 1940 کے معاہدے کی ایک نقل بھی منسلک کی گئی ہے، جس میں ان اصل شرائط و ضوابط کا ذکر ہے جن کے تحت حکومت نے انتظامی کمیٹی کو اس احاطے کا قبضہ سونپا تھا۔ یہ معاملہ مسجد کے احاطے کے مسلسل استعمال اور ’سینٹرل وسٹا پروجیکٹ‘ کے تحت موجودہ ’کرشی بھون‘ اور ’شاستری بھون‘ کے مقامات کی ازسرنو تعمیر کی حکومتی تجویز سے متعلق ہے۔
اس معاملے میں مرکزی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل چیتن شرما اور مرکزی حکومت کے اسٹینڈنگ کونسل نشانت گوتم پیش ہوئے، جبکہ درخواست گزار ’قدیمی مسجد‘ کی نمائندگی سینئر ایڈووکیٹ سلمان خورشید نے کی، جن کے ہمراہ وکلاء عباد مشتاق اور فضیل احمد ایوبی بھی موجود تھے۔
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