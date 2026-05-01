پاکستان کے لیے جاسوسی، سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے فوج کی معلومات آئی ایس آئی کو بھیجنے کے الزام میں دو گرفتار
Published : May 1, 2026 at 12:12 PM IST
کپورتھلا، پنجاب: پنجاب پولیس نے مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس آپریشن کے دوران صرف 12 گھنٹوں کے اندر اندر ملک دشمن جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔
دونوں ملزمان ہندوستانی فوج کی سرگرمیوں سے متعلق اہم معلومات پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو بھیج رہے تھے۔ پولیس نے ملزمان سے ایک سم پر مبنی سی سی ٹی وی کیمرہ (IMOU)، چار اسمارٹ موبائل فونز اور ایک وائی فائی موڈیم برآمد کیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت سونا اور سندیپ سنگھ عرف سونو کے طور پر ہوئی ہے جو فیروز پور ضلع کے رہنے والے ہیں۔
دو جاسوس ملزمان سونا اور سندیپ سنگھ گرفتار
ایس ایس پی گورو تورا نے بتایا کہ 28 اپریل کو پولیس کو اطلاع ملی کہ کپورتھلا شہر میں آرمی چھاؤنی کے قریب ایک سم پر مبنی سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے فوج کی سرگرمیوں کی لائیو فوٹیج پاکستان بھیجی جا رہی ہے۔ اطلاع ملنے پر سٹی کپورتھلا پولیس اسٹیشن میں قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے فوری کارروائی شروع کردی گئی۔ 29 اپریل کی صبح تقریباً 2 بجے، ایک مشترکہ ٹیم نے کارروائی کی اور فیروز پور کے رہنے والے دو ملزمان سونا اور سندیپ سنگھ کو گرفتار کیا۔
انہوں نے بتایا کہ پولیس تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ سونا نے ماڈل ٹاؤن، کپورتھلا میں تقریباً ایک ماہ قبل اپنی بیوی کے نام پر ایک دکان کرائے پر لی تھی۔ دونوں نے مل کر دکان کے قریب ایک کھمبے پر سم پر مبنی سی سی ٹی وی کیمرہ نصب کر رکھا تھا، جو شہر اور فوج کی سرگرمیوں کے بارے میں براہِ راست معلومات پاکستان تک پہنچا رہا تھا۔ یہ کیمرہ ملزمان تک ان کے موبائل فونز کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مقیم 'فوجی' نامی ایجنٹ تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔
ڈرون کے ذریعے بھیجی گئی 1 کلو ہیروئن کی ترسیل
پولیس کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ ملزم نے اس کام کے لیے 35,000 روپے نقد وصول کیے تھے۔ سندیپ سنگھ نے سرحد پار سے ڈرون کے ذریعے بھیجی گئی 1 کلو ہیروئن کی ترسیل کے لیے 50,000 روپے وصول کرنے کا بھی اعتراف کیا۔ دونوں ملزمان انٹرنیٹ کالز کے ذریعے پاکستانی ایجنٹ سے مسلسل رابطے میں تھے۔
سینٹرل جیل برنالہ میں بند ایک ملزم ایجنٹ
تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ پاکستانی ایجنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ سینٹرل جیل برنالہ میں بند ایک ملزم کے ذریعے تھا، جسے ابھی تک اس کیس میں گرفتار کرنا باقی ہے۔ پولیس نے دونوں گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے چار روزہ پولیس ریمانڈ حاصل کر لیا۔ مزید تفتیش جاری ہے اور دیگر روابط تلاش کیے جا رہے ہیں۔