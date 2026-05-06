پنجاب میں دو دھماکے، امرتسر میں آرمی کیمپ کے باہر بلاسٹ کے بعد ہائی الرٹ
پنجاب کے شہر امرتسر میں آرمی کیمپ کے باہر زور دار دھماکہ ہوا۔ پولیس اور سکیورٹی ادارے واقعے کی جانچ شروع کر دی ہے۔
Published : May 6, 2026 at 10:18 AM IST
امرتسر: پنجاب کے امرتسر سے اہم خبر ہے جہاں کل دیر رات خاصہ آرمی کیمپ کے باہر دھماکے کی خبر ہے۔ اس واقعے سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ رات 11 بجے کے قریب زور دار دھماکے کی آواز سنی گئی جس سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
دھماکے کی اطلاع ملتے ہی امرتسر پولیس کے ساتھ ساتھ فوج کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچیں۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر سکیورٹی سخت کر دی گئی۔ فرانزک ٹیمیں اور ڈاگ سکواڈ بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ شواہد اکٹھا کرنے کا کام جاری ہے۔
VIDEO | Punjab: Explosion reported outside BSF camp in Amritsar, bomb disposal, FSL teams at spot.#PunjabNews— Press Trust of India (@PTI_News) May 6, 2026
دیوار پر لگے ٹن شیڈ کو نقصان
جائے وقوع پر موجود حکام کے مطابق دھماکے سے آرمی کیمپ کی بیرونی دیوار پر ایک شیڈ کو نقصان پہنچا۔ اگرچہ کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی ہے تاہم سکیورٹی ادارے اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔
پولیس اور سکیورٹی فورسز کی تعیناتی میں اضافہ
پولیس واقعے کی جانچ میں مصروف ہے۔ امرتسر رورل اے سی آدتیہ واریئر نے کہا کہ "انہیں دھماکے کی اطلاع ملی، اور فوری طور پر کارروائی کر دی گئی۔ پولیس اور فوج کی ٹیمیں واقعے کی تصدیق کے لیے جائے وقوع پر پہنچیں، بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی پہنچ گیا ہے اور معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے، اور فرانزک ٹیمیں شواہد اکٹھے کر رہی ہیں۔ جانچ جاری ہے، اور جو بھی حقائق سامنے آئیں گے، انہیں کو شیئر کیا جائے گا۔" '
پولیس حکام فی الحال میڈیا کے ساتھ مزید جانکاری شیئر کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی حقائق سامنے لائے جائیں گے۔
جالندھر میں بی ایس ایف چوک پر بھی دھماکہ
اس دھماکے سے قبل جالندھر کے بی ایس ایف چوک پر بھی ایک دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ ایک ایکٹیوا اسکوٹر میں دھماکہ ہوا۔ اگرچہ اس میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم دھماکے کا سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگیا ہے۔ پولیس واقعے میں ملوث اسکوٹر کے مالک سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی جانکاری ساجھا نہیں کی گئی کہ آیا یہ حادثہ تھا یا کسی بڑے واقعے کو انجام دینے کی سازش تھی۔
