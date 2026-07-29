احتجاج کرنے والے طلباء دہشت گرد نہیں ہیں، حکومت انہیں ہراساں کرنا بند کرے، دیپکے
دپیکے نے کہا کہ کئی ریاستوں میں حکومتیں احتجاج کے بعد طلباء کو ہراساں کر رہی ہیں۔
Published : July 29, 2026 at 7:18 PM IST
چھترپتی سمبھاجی نگر: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے بدھ کو کہا کہ حکومت کو احتجاج کرنے والے طلباء کو پریشان کرنا بند کرنا چاہئے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ ملک کا مستقبل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ لائن میں نہیں آئی تو نوجوان حکومت بدل دیں گے۔
دیپکے دہلی سے واپسی کے بعد چھترپتی سمبھاج نگر ہوائی اڈے پر صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف ایک ماہ تک جاری رہنے والے احتجاج کی قیادت کی تھی، جو بعد میں ملک گیر تحریک کی شکل اختیار کر گئی اور مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا باعث بنی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر پہنچنے کے بعد، دیپکے نے کہا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ دوبارہ مل کر خوش ہیں۔
انہوں نے کہا، "میں تقریباً 40 دنوں کے بعد گھر واپس آ رہا ہوں۔ جب سے میں ہندوستان پہنچا ہوں تب سے مظاہرے جاری تھے۔ پھر میں دہلی کے جنتر منتر پر تقریباً 36 دنوں تک رہا۔ احتجاج کامیاب رہا، اور ملک کے طلباء کی جیت ہوئی۔ میں یہاں ہوں، اور میں اپنے والدین سے دوبارہ مل کر خوش ہوں۔"
دپیکے نے کہا کہ کئی ریاستوں میں حکومتیں احتجاج کے بعد طلباء کو ہراساں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اب مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ 20 جولائی کو (پارلیمنٹ کی طرف مارچ کے دوران) سڑکوں پر طلبہ کا خون بہایا گیا۔ یہ واقعی خوفناک تھا۔ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ طلباء کو اب بھی ہراساں کیا جا رہا ہے؟ کئی ریاستوں میں، پولیس طلباء کے گھروں کا دورہ کر رہی ہے اور انہیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔
سی جے پی کے بانی نے کہا، "یہ طالب علم دہشت گرد نہیں ہیں، یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، اگر دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کرنے کے طریقے سے اگر ملک کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہوا، تو ہم کل حکومت کو بدل دیں گے اگر یہ صحیح راستے پر نہیں چلتی ہے۔"
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو استعفیٰ دے کر ایک انفلوئنزر بن جانا چاہئے، کیونکہ وہ اس میں بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ وزیر دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ سے طلباء کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔