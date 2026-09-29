مسلم اور دیگر سماجی تنظیموں کا جنتر منتر پر احتجاج، پولیس نے اجازت منسوخ کر دی، مظاہرین نے جمہوریت اور آئین پر حملہ قرار دے دیا
مظاہرین نے الزام لگایا کہ، ترقی کے نام پر ایک صدی سے زیادہ پرانی مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
Published : September 29, 2026 at 8:34 PM IST
نئی دہلی: منگل کے روز 'مانیٹرنگ کمیٹی آف انڈین مسلمز' (ایم سی آئی ایم) کے زیرِ اہتمام قومی دارالحکومت دہلی کے تاریخی احتجاجی مقام 'جنتر منتر' پر ایک احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا گیا۔ اس احتجاج کا بنیادی مقصد ملک بھر میں مذہبی مقامات (مساجد، مندروں اور گوردواروں) پر مبینہ حملوں، 'ایس آئی آر کے عمل، الیکشن کمیشن آف انڈیا کے کام کرنے کے طریقہ کار میں مبینہ بے ضابطگیوں کے الزامات اور پسماندہ ذاتوں اور برادریوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ تاہم، صبح گیارہ بجے دہلی پولیس کی جانب سے احتجاج کی اجازت اچانک منسوخ کیے جانے کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی۔
جب مظاہرین سہ پہر تین بجے جائے وقوعہ پر پہنچے تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا، بسوں میں سوار کیا اور بعد میں ایک دور دراز مقام پر چھوڑ دیا۔
#WATCH | New Delhi | Monitoring Committee of Indian Muslims (MCIM) holds a protest on various issues, including the Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar, at Jantar Mantar pic.twitter.com/CG127ulelg— ANI (@ANI) September 29, 2026
اجازت منسوخ کیے جانے پر مظاہرین کا پولیس پر شدید ردعمل:
احتجاجی مقام پر پہنچنے والے مختار خان نے الزام لگایا کہ انتظامیہ اور پولیس حکومت کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مکمل تیاری اور سرکاری اجازت کے ساتھ آئے تھے، لیکن انہیں اپنی آئینی آواز اٹھانے سے روکنے کے لیے صبح سویرے ہی اجازت منسوخ کر دی گئی۔ پولیس عوام کے محافظ کے طور پر کام کرنے کے بجائے اقتدار میں موجود لوگوں کے غلاموں کی طرح برتاؤ کر رہی ہے۔
'بلڈوزر کارروائیوں' اور تجاوزات ہٹانے کی مہمات پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بغیر کسی عدالتی حکم یا قانونی نوٹس کے لوگوں کے گھروں اور صدیوں پرانی مساجد کے خلاف یکطرفہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ جب نوٹس جاری کیے جاتے ہیں تو جواب دینے کے لیے کوئی وقت دیے بغیر فوری طور پر انہدام کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔
ثقافتی ورثے کے مقامات کے خلاف کارروائی اور 'پلیسز آف ورشپ ایکٹ، 1951' کا حوالہ:
احتجاج میں شرکت کے لیے ممبئی سے آنے والے سنیل شرما نے کہا کہ ترقی کے نام پر ایک صدی سے زیادہ پرانی مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی قدیم عمارتوں کے لیے دستاویزات کا مطالبہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگرچہ کچھ شرپسند عناصر نے تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کی، لیکن ہمارا مطالبہ واضح ہے۔
حکومت من مانی کر رہی ہے:
’پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1951‘ (عبادت گاہوں سے متعلق قانون) کا حوالہ دیتے ہوئے ایک اور مظاہرین نے نشاندہی کی کہ ایک ایسا قانون موجود ہے جو مذہبی مقامات کی اس حیثیت کو برقرار رکھنے کا پابند بناتا ہے جو 15 اگست 1947 کو موجود تھیں؛ اس کے باوجود حکومت اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انتظامیہ نے اجین میں ایک 606 سال پرانی مسجد اور اتر پردیش کے سہارنپور میں ایک 106 سال پرانی مسجد کو رات کی تاریکی میں منہدم کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ احتجاج صرف مساجد تک محدود نہیں تھا بلکہ ملک میں کسی بھی مندر یا گردوارے کو نشانہ بنانے والے کسی بھی ظالمانہ اقدام کے خلاف تھا۔
ہمارا مقصد ہندوستان کو بچانا ہے، نہ کہ ہندو-مسلم تنازعہ کو ہوا دینا:
دہلی کی رہائشی ایک نوجوان خاتون، مسیرا پروین نے ملک کی موجودہ سماجی اور سیاسی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور جھوٹے بیانیوں کی تشہیر کے ذریعے آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔
مسیرا نے کہا کہ ایک طرف جہاں زیادتی کے مجرم آزادانہ گھوم رہے ہیں اور خواتین غیر محفوظ ہیں، وہیں حکومت ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تنازعہ بھڑکانے کے لیے ان حقیقی مسائل سے توجہ ہٹا رہی ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے ملک کی آزادی کے لیے مل کر اپنا خون بہایا تھا۔ اگر مسجد کے بجائے اجین میں کوئی مندر یا گردوارہ منہدم کیا جاتا، تب بھی ہم اتنی ہی شدت سے آواز اٹھاتے۔ تعلیم یافتہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر ہم پہلے ہندوستانی ہیں۔
#WATCH | New Delhi | Monitoring Committee of Indian Muslims (MCIM) holds a protest on various issues, including the Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar, at Jantar Mantar pic.twitter.com/CG127ulelg— ANI (@ANI) September 29, 2026
کئی معروف شخصیات اور ارکان پارلیمان کی احتجاج میں شرکت:
سنبھل کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمن برق، جماعتِ اسلامی ہند کے صدر سید سعادت اللہ حسینی، سابق رکن پارلیمنٹ محمد ادیب اور آل انڈیا پرسنل لاء بورڈ کے رکن قاسم رسول الیاس سمیت کئی معروف سیاسی و سماجی رہنماؤں نے احتجاج میں شرکت کی۔ اس بڑے احتجاج میں ملک بھر سے کئی ممتاز سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی شرکت متوقع تھی۔ تاہم، آخری لمحات میں اجازت منسوخ ہونے اور پولیس کی سخت ناکہ بندی کے باعث، کئی سینئر رہنما یا تو جائے وقوعہ تک پہنچنے سے قاصر رہے یا انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔
جمہوری حقوق کی پامالی کے الزامات:
مظاہرین کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن حکمران جماعت کے حق میں کام کر رہا ہے اور اپوزیشن کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ احتجاج کے مقام پر پولیس کی جانب سے لوگوں کو حراست میں لینے کے حوالے سے منتظمین نے کہا کہ اگرچہ پرامن احتجاج ہندوستانی جمہوریت میں ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن آج طاقت کے استعمال کے ذریعے عوام کی آواز کو کچلا جا رہا ہے۔
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