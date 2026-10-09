سی ای سی کے خلاف احتجاج: 'انڈیا' اتحاد کے ارکانِ پارلیمنٹ آج 'سمویدھان سدن' میں ملاقات کریں گے، ایک اور احتجاج ممکن
احتجاج کے ممکنہ مقامات میں 'سیوا تیرتھ'، راشٹرپتی بھون، نائب صدرکی رہائش گاہ، اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی رہائش گاہیں شامل ہوسکتی ہیں۔
By PTI
Published : October 9, 2026 at 7:11 AM IST
نئی دہلی: ذرائع نے جمعرات کو بتایا کہ 'انڈیا' اتحاد کے ارکانِ پارلیمنٹ جمعہ کو سہ پہر تین بجے 'سمویدھان سدن' کے سینٹرل ہال میں ملاقات کریں گے اور "ووٹ چوری" کے خلاف ایک اور احتجاج کر سکتے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 'انڈیا' اتحاد نے صدر دروپدی مرمو سے ملاقات کا وقت مانگا ہے، اور اگر انہیں وقت نہیں ملتا تو "احتجاج کے تمام راستے کھلے ہیں۔"
ذرائع نے اشارہ دیا کہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور ووٹر لسٹ کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) کے خلاف احتجاج کے ممکنہ مقامات میں 'سیوا تیرتھ'، راشٹرپتی بھون، نائب صدر کی رہائش گاہ، اور وزیر اعظم نریندر مودی و وزیر داخلہ امت شاہ کی رہائش گاہیں شامل ہو سکتی ہیں۔
آج سی ای سی کے خلاف انڈیا اتحاد کے احتجاج کا مسلسل چوتھا دن ہوگا۔
اس سے قبل، کانگریس کے جنرل سیکرٹری (تنظیم) کے سی وینوگوپال نے کہا تھا کہ 'انڈیا' اتحاد نے صدر دروپدی مرمو سے ملاقات کی درخواست کی تھی اور وہ راشٹرپتی بھون کی جانب سے جواب کے منتظر ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ابتدائی درخواست کا خط دو اکتوبر کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد، راشٹرپتی بھون نے ان رہنماؤں کے نام طلب کیے جو ملاقات میں شرکت کریں گے۔
وینوگوپال نے کہا، "اس کے بعد، ہم نے پانچ اکتوبر کو ناموں کے ساتھ دوبارہ درخواست بھیجی اور 7، 8 یا 9 اکتوبر کے لیے ملاقات کا وقت مانگا۔"
انہوں نے کہا، "ہمیں ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے،" اور مزید کہا کہ "ہم جمعہ تک انتظار کریں گے۔"
گزشتہ ہفتے، 'انڈیا' اتحاد نے ووٹر لسٹ کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' کے معاملے پر مشترکہ لائحہ عمل کو حتمی شکل دی تھی، جس میں ریلیاں نکالنا اور "جمہوریت بچاؤ" مارچ کا انعقاد شامل تھا۔
اپنے احتجاج میں شدت لاتے ہوئے، 'انڈیا' اتحاد کے رہنماؤں نے جمعرات کو راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کی یادگار پر دھرنا دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ شاہ اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے "ووٹوں کی چوری" کی مجرمانہ سازش کے ذریعے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔
یہ چیف الیکشن کمشنر اور مبینہ "ووٹ چوری" کے خلاف اپوزیشن رہنماؤں کے احتجاج کا مسلسل تیسرا دن تھا۔ انہوں نے گیانیش کمار کے استعفیٰ دینے تک اپنا احتجاج جاری رکھنے کا عزم کیا۔
دو روزہ شدید احتجاج کے بعد پولیس نے راہل گاندھی سمیت کئی رہنماؤں کو حراست میں لیا اور زبردستی وہاں سے ہٹایا۔ تیسرے دن اپوزیشن رہنما جمعرات کو راج گھاٹ پر جمع ہوئے۔ انہوں نے وہاں گلہائے عقیدت پیش کئے اور دعا کی کہ بی جے پی حکومت اور چیف الیکشن کمشنر کو "صحیح سمجھ بوجھ" حاصل ہو۔
اپوزیشن کا یہ سخت موقف 'دی انڈین ایکسپریس' کی جانب سے چند روز قبل شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے گزشتہ 10 مہینوں کے دوران کم از کم 14 بار باضابطہ طور پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ یہ اعتراضات بنیادی طور پر انتخابی فہرستوں کی 'خصوصی اور تفصیلی نظرثانی' (SIR) سے متعلق فیصلوں اور احکامات کے بارے میں تھے۔
اپنے دو کمشنرز کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات پر تنقید کا سامنا کرتے ہوئے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کسی بھی ادارے میں غور و خوض کے دوران مختلف آراء اور تبصرے سامنے آنا ایک معمول کی بات ہے۔ کمیشن نے مزید کہا کہ اس کے تمام احکامات مکمل قانونی حیثیت رکھتے ہیں اور طے شدہ قانونی طریقہ کار کے عین مطابق ہیں۔
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